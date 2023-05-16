皮塔·林家倫拉：泰國前進黨崛起，它的領導人是誰

探亞拉德·多格頌內（Thanyarat Doksone）、黃思琪（Kelly Ng）

BBC記者 發自曼谷、新加坡

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 42歲的皮塔很可能成為泰國下一任總理。

「今天是新的一天，希望充滿明媚的陽光和希望，」42歲的皮塔·林家倫拉（Pita Limjaroenrat）面對著閃光燈，在擠滿了記者的房間裏說。他很可能成為泰國下一任總理。

皮塔的政黨——前進黨（Move Forward Party）在泰國引起了變革性飛躍，該黨以壓倒性優勢贏得了驚人勝利。選民們否定了近十年來軍方支持的統治，將更多席位和選票投給了前進黨，數目超過了其他任何政黨。對於一個經歷了至少12次政變的國家來說，這是一個不小的成就。

「這個時代的氛圍已經變了。正確的時機來到了，」皮塔在前進黨位於曼谷的總部表示。該黨在曼谷贏得了該市33個席位中的32個。

組建政府的工作還有幾周時間。考慮到泰國軍方仍有權力扮演「造王者」角色，局勢也可能變得混亂。但這次勝利讓人們關注到皮塔和他的政黨，他們在多年來對軍事統治感到失望、渴望變革的年輕選民中建立了強大的追隨者隊伍。

2019年，皮塔作為「未來前進黨」（Future Forward Party）的成員當選議會議員，開始了政治生涯。該黨由億萬富翁、對軍隊持堅定批評態度的塔納通·宗龍倫吉（Thanathorn Juangroongruangkit）創立，在2019年的選舉中表現良好，以要求變革撼動了泰國政治。

但次年，在受到有爭議性的指控後，「未來前進黨」被迫解散。塔納通被取消了議員資格。不久之後，「前進黨」成立，並任命皮塔為新領導人。

禁令頒布那年，成千上萬的泰國年輕人走上街頭，要求修改憲法，舉行新的選舉，並停止對維權人士和政府批評者進行騷擾。這種對變革的渴望及其中許多問題令前進黨在這次選舉中受到關注，一些2020年抗議活動的領導人成為了候選人。

由於身為反對黨議員時發表批評性演講，皮塔一度被稱為泰國議會的「後起之星」。他的政黨大膽承諾將打破軍方的政治影響，並改革與君主制有關的法律，這也讓他贏得了民眾的支持。

皮塔周一重申，前進黨將繼續推進「冒犯君主法」（lèse-majesté law，又稱大不敬罪）的改革。「我們將在本屆議會通過這項法案。我們將利用議會來確保這是一次成熟、透明的全面討論，討論我們應該如何推進君主和民眾之間的關係。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 皮塔是一位單身父親，曾經帶著7歲的女兒皮皮姆（Pipim）參加前進黨的集會（圖為皮塔和他的女兒）。

皮塔出生於一個有政治關係的富裕家庭。他的父親是泰國農業部的顧問，叔叔是前總理他信（Thaksin Shinawatra）的助手。

他說他在新西蘭讀高中時對政治產生了興趣。

「我被送到新西蘭一個偏僻的地方，當時只有三個電視頻道。你要麼看澳大利亞肥皂劇，要麼看議會辯論，」他在今年2月接受泰國YouTube節目《Aim Hour》採訪時表示。

他取得曼谷法政大學（Thammasat University）金融學學士學位、哈佛大學（Harvard University）公共政策碩士學位和麻省理工學院（MIT）工商管理碩士學位。