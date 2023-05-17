人工智能：ChatGPT創始人如何看監管與AI對就業的影響

55 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿爾特曼在美國參議院委員會就人工智能的潛力及其風險作證。

先進聊天機器人ChatGPT的創始人呼籲美國立法機構對人工智能進行監管。

ChatGPT背後的OpenAI（開放人工智能）公司首席執行官山姆·阿爾特曼（Sam Altman）周二在美國參議院委員會出席聽證會時談到了這項新技術的可能性和缺陷。

這次聽證會有哪些要點？

政府監管

阿爾特曼明確指出，隨著人工智能行業的發展，政府監管至關重要。

他表示，ChatGPT的最新模型經過了嚴格的測試，但「政府的監管干預對於減輕日益強大的模型帶來的風險至關重要」。

他呼籲將許可和測試要求作為一種選項。

阿爾特曼補充說，「無論政府做什麼，公司都要承擔自己的責任，這一點很重要」，而且人工智能「是在考慮民主原則的情況下開發的」。

對就業的影響

當被問及他對人工智能發展最大的噩夢時，阿爾特曼表示，他預計人工智能將對就業產生重大影響，但很難預測這種影響到底是什麼。

他說，重要的是要把GPT-4視為「一種工具，而不是生物」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國參議員理查德·布盧門撒爾和阿爾特曼在聽證會上握手。

他說，這是一種人們可以在很大程度上控制的工具，人們可以控制自己如何使用它。

回顧科技的歷史，他說，隨著科技的發展，我們的生活質量也在提高。他補充說，「他對未來的就業機會非常樂觀」。

對選舉的影響

來自密蘇里州的共和黨參議員喬希·霍利（Josh Hawley）提問，美國人是否應該擔心人工智能模型可以預測公眾輿論。

他指，機構可以利用他們學到的知識「調整策略，以誘導選民的行為」，他聲稱，即使是谷歌搜索也會根據搜索排名和出現的文章來影響尚未決定的選民。

OpenAI首席執行官阿爾特曼承認，他對這個問題感到「緊張」。

他的建議是，公司應該自願採用，或者在監管下採用一些凖則，這些凖則是關於提供模型的公司在披露方面的問題。

音樂產業

田納西州共和黨人瑪莎·布萊克本（Marsha Blackburn）提問，音樂家和其他內容創作者的作品被用來訓練未來的人工智能模型，他們能得到什麼。

她指，OpenAI的應用「駐克音樂盒」（Jukebox）——當你輸入藝術家、流派或歌詞時，它會以原始音頻形式生成音樂——有能力讓鄉村音樂藝術家加斯·布魯克斯（Garth Brooks）歌曲「再現」。

圖像來源，Getty Images

阿爾特曼回答，如果內容所有者的作品被用於訓練人工智能模型，他們應能獲得重大利益。

他還說，他們也應該有權阻止使用他們受版權保護的歌曲和圖像，以及他們的聲音和肖像。

阿爾特曼的薪水

參議員肯尼迪在國會以其豐富多彩的提問而聞名，他問阿爾特曼是否在擔任首席執行官期間賺了很多錢。

阿爾特曼笑著說，他「有足夠收入支付醫療保險」，但「沒有OpenAI的股權」。

「你需要一個律師或代理人，」肯尼迪開玩笑說。

「我做這個是因為我喜歡它，」阿爾特曼回答。

幾十年來，阿爾特曼一直是科技行業的投資者，雖然我們不知道他的確切淨資產，但凖確來說，他並不缺錢。