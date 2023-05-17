蘋果華人前工程師涉盜取自動駕駛技術被起訴

布蘭登·德雷儂（Brandon Drenon）

BBC記者，發自華盛頓

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘋果公司的加州總部。

蘋果公司（Apple）一名前工程師涉嫌盜取該公司的自動駕駛汽車技術被起訴，而他已經逃至中國五年。

美國檢控方指控35歲來自中國的王偉寶（Weibao Wang，音譯）盜取數千份文件，當中包含專項技術資訊，而他同時秘密為一家不具名的中國公司工作。

起訴書中羅列六項盜竊及意圖盜竊商業機密罪。

這是第三次有蘋果前僱員被指控為中國盜竊自動駕駛技術機密。

美國司法部指控，王偉寶盜取的文件當中含有自動駕駛系統的軟件和硬件源代碼。

司法部指，王偉寶於2016年3月加入蘋果公司，當時他的身份是自動駕駛系統技術開發團隊成員。

當時只有公司內部極少數人知道相關項目，而他也簽署了保密協議。

起訴書指，王偉寶在2018年4月16日離開蘋果。另據美國檢控方稱，當時在公司不知情的情況下，王偉寶已經提前四個月接受了另一家開發自動駕駛技術公司的工作邀請。

起訴書並未透露該公司的名字，但檢控方稱公司位於中國。

美國執法部門在2018年6月搜查了王偉寶在加州山景城的家，當時他在場。

他當時向美國當局表示，沒有計劃離開美國。而司法部稱，他在同一天購買了一張從舊金山飛往廣州的單程機票。

經分析，從王偉寶家中取走的設備顯示，他儲存了蘋果公司的大量自動駕駛汽車技術數據。

在一場新聞發佈會上，美國加州北區檢察官拉姆齊（Ismail Ramsey）表示，王偉寶目前仍身在中國。

假如他被引渡及定罪，六項罪名可能面臨各10年監禁。

圖像來源，Reuters

蘋果公司未有回復BBC的置評請求。

此前已有兩名蘋果公司前僱員因類似的商業機密盜竊罪名被起訴。

去年，前蘋果工程師張曉浪（Xiaolang Zhang，音譯）在加州聖何塞一所法院認罪。他在2018年試圖登上一個前往中國的航班時被捕。

另一名蘋果前僱員陳繼忠（Jizhong Chen，音譯）亦面臨類似的起訴。

三名被起訴的蘋果前僱員

目前至少已有三名蘋果公司的前華人僱員因涉嫌盜取自動駕駛汽車技術機密被美國起訴。