G7七國集團廣島峰會： 台灣問題料主導議程

  • 沙伊瑪·哈利勒（Shaimaa Khalil）
  • BBC駐東京記者
Soldiers at airbase

圖像來源，BBC/Jiro Akiba

圖像加註文字，

日本專家認為，烏克蘭戰爭和印太地區緊張關係升溫，把日本推到了「大國聯盟的關鍵位置」。

在日本沖繩那霸空軍基地，F-15戰鬥機轟轟作響，讓共用跑道的商用飛機相形見絀。

三架戰機相繼起飛展開一天的訓練，進行戰鬥演習和飛機攔截——有些已經進行了「真實的爭奪」，或緊急呼叫去攔截可疑的中國軍機。

日本自衛隊空軍中校田中（Masatoshi Tanaka）說，這些例行演習近期增添了一種緊迫感。

他說：「我們非常緊繃。我們每天面對日本領空被侵犯的情況。中國軍方的活動在質和量上都有所擴大，包括無人機、轟炸機和偵察機。在這個區域有許多航空母艦在活動。」

那霸是沖繩島鏈的一部分，而沖繩島鏈處於台海潛在衝突的前線。北京聲稱擁有台灣，並指必要時會以武力奪取，這已成為世界上最大的引爆點之一，尤其在美中兩國關係越趨緊張之際。

隨著中國變得更加強硬，日本也越發關注台灣的安全。日本周末將在廣島舉辦七國集團峰會（G7 summit），中國議題料將主導峰會議程，而日本在建立區域穩定所扮演的角色只會增加。

日本國家政策研究所國際關係教授岩間洋子（Yoko Iwama）指出，烏克蘭戰爭和印太地區升溫，把日本推到了「大國聯盟的關鍵位置」。

她說：「我們是美國在該地區的聯盟以及伙伴關係網絡的關鍵，我認為美國人已經意識到這一點。」

日本首相岸田文雄一直在採取行動來反映這一點。今年3月，在多年的沉默之後，日本與韓國實現了外交關係正常化，這被譽為「新篇章」。

同月，岸田會見印度總理莫迪（Narendra Modi），並突然訪問烏克蘭，承諾提供3000萬美元（2400萬英鎊）的非致命軍事援助。

在岸田的領導下，日本公布了自二戰以來最大的軍費增幅，承諾到2027年將國防開支翻一番——這將使日本成為世界上第三大軍費支出國。這既說明了東京迫切需要表明它有能力保衛自己，也需要幫助它最親密的盟友美國。

任何防衛方案都會涉及到美國，而沖繩是日本境內美軍最集中的地方，但該國也要展示其戰鬥能力。外界期望增加軍費足以震懾北京，避免該地區發生衝突。

不過日本離得很近，足以感受到一場它不樂見、但可能被捲入的衝突的漣漪。

圖像來源，BBC/ Jiro Akiba

圖像加註文字，

日本民眾的反戰抗議。

中國軍隊4月曾舉行三天「封鎖」台灣的軍事演習，日本國防部表示，一艘中國航母在宮古島以南約230公里（145英里）處，該島也是沖繩島鏈的一部分。

去年美國前眾議院議長佩洛西訪問台灣後，被激怒的中國發射導彈，至少五枚落入距離日本最西端與那國島不到100公里處。

沖繩縣石垣市市長中山義隆（Yoshitaka Nakayama）說：「在地理上，我們離台灣和東南亞非常近，我們感受到一種危機感。」

該島距離那霸空軍基地約一小時航程，是風景如畫、以漁業和農業聞名的度假天堂，島上的白沙和澄碧海水長期吸引著遊客和浮潛愛好者。

現在，石垣也是日本自衛隊最新軍事基地的所在地。當農民在基地周圍的田地裏照料他們的莊稼時，士兵們駐守大門口，起重機和推土機在施工。

中山義隆說，他們需要保護自己： 「中國船隻在附近非常近地巡邏。我們擁有的導彈發射器等設備是為了保護自己。這是為了保護我們，以防有飛機或船隻想要攻擊我們。我們不是在尋求戰爭。」

今年稍早有近600名士兵搬到這裏，包括能夠向中國東海和其他地區發射陸對艦和陸對空導彈的小隊。

石垣島和鄰近的島鏈緊鄰兩個衝突引爆點，一個是日本控制的尖閣諸島，中國稱該島為釣魚島並擁有主權，另一個則是200公里外的台灣。

圖像來源，BBC/ Chika Nakayama

圖像加註文字，

石垣島距離台灣只有200公里

而俄羅斯入侵烏克蘭，也加劇了外界對中國潛在攻擊的擔憂，人們開始類比兩者。

岩間教授說，兩者確有相似之處。「普京和習近平是同類的領導人，而且兩國都宣稱由別人控制的土地是自己的。人們看到了這一點，並擔心它可能發生在這裏。」

她補充說，烏克蘭大片地區被轟炸和炮擊的畫面，勾起人們的二戰記憶，「你會感同身受」。

但這些記憶也激怒了石垣島居民，他們擔心家園再次陷入衝突。畢竟，沖繩是美軍和日軍歷史性戰鬥的地點。

近80年後的今天，一個軍事基地再次引爆這些恐懼，分裂了這個曾經緊密相連的社區。

85歲的山裏節子（Setsuko Yamazato）在二戰中失去四位家人，當她聽說石垣島正在建造軍事基地時，她召集了「一群祖母」來反對。

她說：「我想到的第一件事是『不要再來』。」

圖像來源，BBC/Jiro Akiba

圖像加註文字，

85歲的山裏節子（Setsuko Yamazato）反對石垣島建造軍事基地。

現在，她和其他人每周都會到基地外抗議。她一手拿著拐杖，一手拿著「給我們的孩子一個和平的未來」橫額，嘴裏唸唸有詞，時不時停下來咳嗽一下，喘口氣。

「自衛隊要來這個島了。他們要在這裏建造一個導彈基地，」她喊道。「我們的島是由彌勒佛保護的，不是由軍隊保護的。」

作為經歷過戰爭的人，她說她不想在晚年再目睹另一場戰爭。

「我不希望這個島成為戰場，」她說。「我們已經被這個島嶼的自然和文化所熏陶。我不希望這些被戰爭摧毀或偷走。」

音頻加註文字，

G7峰會將於5月19日在日本廣島登場，本次會議的舉辦地點把關注再次帶到這段歷史與全球核武安全議題上。