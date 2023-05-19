中美博弈與南太平洋之爭：拜登取消訪問巴新 美國是否能抗衡中國影響力

呂嘉鴻

BBC中文

37 分钟前

圖像來源，AUSTRALIAN DEFENCE FORCE 圖像加註文字， 澳大利亞士兵2021年曾被派往所羅門群島，幫助當地在騷亂後恢復秩序。

七國集團（G7）首腦峰會星期五（5月19日）在日本廣島召開，美國在附近的太平洋島鏈地帶的部署動作也越來越大。

此前在5月9日，美國國務院宣佈在湯加（Tonga，東加）王國開設大使館。這是1972年兩國建交後，美國首次在湯加設立大使館。各界分析，美國開始在南太平洋島嶼加強部署，目標是針對中國在該區域日益龐大的影響力。

澳大利亞國立大學講師宋文笛告訴BBC中文說，拜登政府不斷加強該區域的部署，代表著美中戰略競爭的進一步「全球化」。中美雙方的競爭已經從東亞和歐洲的傳統戰場轉移到太平洋地區。

宋文笛解釋，太平洋島嶼是重要的戰略資源所在地，控制著連接美國與印太地區主要合作伙伴（尤其是與澳大利亞）的水道，「更不用說它是台灣僅剩不多的數個邦交國所在地。」

然而，本周意外傳出，拜登因為聯邦債務上限問題，取消了美國總統首次赴巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea，簡稱巴新）的訪問；與此同時，原將在下周於澳大利亞舉行的「四方安全會談」（Quadrilateral Security Dialogue，縮寫為QUAD），改為本周末在G7廣島峰會期間舉行。有許多分析指出，這將損害美國在該區域抗衡中國影響力的工作。

美國總統拜登原計劃同巴布亞新幾內亞總理簽署「國防和監視協議」，增強兩國監控領海內的中國船隻活動，保護當地資源。

拜登總統希望美國影響力重返南太平洋，但美國如何能聯合盟友並與北京抗衡，成為外界關注的焦點。

美國「重返」南太平洋

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國太平洋艦隊潛艇部隊司令傑夫·賈布隆少將今年5月表示，美軍不再沉默，而是積極在此區域施行威懾（deterrance）戰略（圖為一艘核動力美國海軍潛艇駛入卡納維拉爾港的海軍港口，資料照片）。

一般來說，除了澳大利亞和新西蘭外，南太平洋島國共有20多個國家和地區，其中包括巴布亞新幾內亞、索羅門群島（Solomon Islands）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、斐濟、湯加、帕勞（Palau，帛琉）、瑙魯（Nauru，諾魯）等等。

但1990年代，蘇聯瓦解後，美國逐漸對該區域喪失興趣，陸續關閉南太平洋大使館且減少援助，淡出該地區的經營。後來，在世界舞台崛起的中國，在外交擴張時，開始了解該區域的戰略重要性，借由經濟投資手段，逐漸開始將影響力帶進該區域。

據路透社報道，美國國務院發言人馬修·米勒（Matthew Miller）曾表示，「設立（湯加）大使館象徵彼此關係的補強，並強化我們對雙邊關係、湯加人民和我們在印太地區伙伴關係之承諾」。

美國國務院亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）也在開館前夕說，美國在缺席30年後，今年也重新在索羅門群島開設大使館，並繼續與瓦努阿圖（Vanuatu，萬那杜）、基里巴斯（Kiribati）就研議開設中的新大使館接觸。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 所羅門2019年與台灣斷交，並與中國建交（資料照片，圖為所羅門群島總理瑪納西·索加瓦雷、所羅門群島外長耶利米·馬內萊、中國國務院總理李克強、中國國務委員兼外交部長王毅出席在北京人民大會堂舉行的簽字儀式）。

美國為何要加碼擴大在這些島國的影響力？據外界分析，原因是雖然這些太平洋島國人口稀少（比如湯加只有10萬人口），總人口數加起來還不到百萬，但這些島國在太平洋的象徵及戰略意義越來越重。而且，美國這些年來不斷加強在南太平洋島國的軍事外交部署，自然是想要抗衡北京借著「一帶一路」，在該區域建立的龐大影響力。

「一帶一路」與南太平洋

2012年，習近平上台沒多久開始推動「一帶一路」計劃，在亞太地區，這些經濟不寬裕但擁有豐富未開發自然資源的國家成為「一帶一路」的重點目標。許多分析稱，北京希望借著經濟影響力擴大到政治影響力，目標是剔除美國、澳大利亞與新西蘭在該區域的影響力。

北京的策略是以無償援助或優惠貸款支持這些島國的基礎設施建設，特別是針對這些島國的港口與機場建設，分析稱此舉不僅能提供經濟利益，也給了北京從南海到南太平洋進行軍事擴張的重要依托。

針對中國在南太平洋的發展，澳洲國立大學亞太學院研究員張登華對BBC中文稱，太平洋島嶼是中國加入2003年聯合國成立的「南南合作」計劃中，針對安全及軍事價值的重要區域。

「而這些島國日益捲入大國博弈， 這將對該地區的政治、經濟和安全架構產生深遠的長期影響。」張登華分析說，中國在該區域的戰略似乎側重於政府對政府的合作方式，但他表示這也是一把雙刃劍——此舉雖然幫助北京在與太平洋島國政府官員的往來中獲得很大的影響力，但在非政府利益相關者中的影響力可能有限。譬如，民間社團或私人企業，並不總是與中國政府有那樣緊密的關係。

此外，張登華還強調，中國提供的巨額貸款是另一個關注焦點，因為北京如何解決債務問題會影響其與這些國家的接觸和關係。

毫無疑問，太平洋地區對北京很重要的另一理由是台灣，因為台灣現有的13個邦交國中有四個盟友來自南太平洋。台灣在該區域有四個邦交國：分別是馬紹爾群島、瑙魯、帕勞、圖瓦盧（Tuvalu，吐瓦魯）四國。其中馬紹爾群島（1990至1998年）和瑙魯（2002至2005年）曾與北京建交。

因此，兩岸的外交競逐，加上一直存在的美國、澳大利亞及新西蘭與中國的抗衡，在這幾年來越來越激烈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國副總統卡瑪拉·哈里斯2022年在斐濟論壇上發表了講話。

大國博弈：美國能抗衡中國嗎？

自從索羅門群島在2022年和中國達成安全協議以來，美國和澳洲、新西蘭等盟友便一直關注中國是否有意仿效南海島礁模式，逐漸在該區域建立海軍基地。之後，美國也試圖與馬紹爾群島、帕勞、密克羅尼西亞聯邦（The Federated States of Micronesia）等國續簽協議，希望維持對這些島國的「防禦責任」。

但美國真的能夠對抗北京在該區域的影響力嗎？

位於華府的保守派智庫哈德遜研究所（ Hudson Institute））研究員長尾賢（Satoru Nagao）向BBC分析稱，即使中國影響力已經擴大到該區域，美國及盟友再次扭轉這些島嶼的態度，也是有可能的。長尾賢表示，這些島嶼的規模小，因此美國、澳洲或日本可以凖備與中國相同規模的投資。這也是為什麼今年舉辦「四方安全會談」峰會，焦點就是討論南太平洋問題。

他說：「這些舉措將對扭轉局勢產生影響。如果中國繼續擴大在南太平洋的影響力，把美國、澳大利亞和日本（還有印度在斐濟等一些島國的影響力）擠壓得太厲害，『四方安全會談』國家會反擊的。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴布亞新幾內亞主辦APEC峰會會場之一的國際會展中心，是由中國援建。澳大利亞已向巴布亞新幾內亞派遣特種部隊，作為2018年11月在莫爾茲比港舉行的APEC首腦會議的大規模安全行動的一部分。

目前中國在該區域開設了八個大使館或領事館（密克羅尼西亞、基里巴斯、薩摩亞、巴布亞新幾內亞、所羅門、瓦努阿圖、斐濟和湯加），而美國開設了九個大使館或領事館（密克羅尼西亞、馬紹爾、基里巴斯、薩摩亞、帕勞、巴布亞新幾內亞、所羅門、斐濟、湯加）。

哈德遜研究所研究員長尾賢因此認為，「儘管中國在某些領域有優勢，但美國正對後者進行反制。」這些島國憂心 「大象們打架，受傷害的是草」。然而，與此同時，由於存在競爭，「投資正在到來。而且因為投資規模大，美國的行動也不晚，在不久的將來，美國在該區域大使館和領事館的數量和相關投資也會增加。」

不過，原本下周要在澳洲悉尼舉行的「四方安全會談」因為美國總統拜登無法出席，改為G7峰會期間在日本舉行。同時，拜登取消了赴巴布亞新幾內亞的訪問。有分析指出，此舉將損害美國在該區域抗衡中國影響力的工作。

亞洲協會（Asia Society）高級研究員理查德·莫德（Richard Maude）對路透社說，拜登此次取消對巴布亞新幾內亞訪問恐會挫傷白宮與中南海在該地區爭奪影響力的努力。他認為，本來這是美國總統首次訪問這個獨立的太平洋島國，而該區域的情勢正在轉變，目前「轉變已到一半的時刻，中國無時無刻不在施加影響，所以狀況看來不太妙。」