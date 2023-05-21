G7峰會：聯合聲明劍指中國「經濟脅迫」 澤連斯基成最後一日焦點

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基親自飛抵廣島，並與多國領袖會面，全球矚目。

七大工業國集團（G7）領袖高峰會周日（5月21日）在日本廣島落幕。周六抵達的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky 澤倫斯基）會議最後一天與多國領袖會面， 受全球矚目。

此次會議擴大了參與國家範圍，澳大利亞及印度領袖均受邀請出席。 同時，「四方安全對話」（QUAD）也改在廣島會場舉行。

此外，就在澤連斯基抵達日本當天，俄羅斯華格納傭兵集團聲稱已經佔領俄東重鎮巴赫姆特，不過基輔否認俄國說法，表示前線仍持續激戰中。

澤連斯基飛抵廣島

此次G7峰會，澤連斯基的親自參與，引起了全球廣泛關注。

在過去的24至48小時裏，他會不會飛抵廣島峰會還是以視訊形式出席，一直是各界猜測和討論之話題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國總統馬克龍表示，烏克蘭領袖的意外到來，將在全球支持烏克蘭的行動起到了"改變遊戲規則"的作用。

截至日本時間周日下午4點，澤連斯基已陸續與英國、印度、法國和加拿大及美國等各國領導人會面。他也參與了今日G7領導人關於烏克蘭戰爭的聯合工作會議。

法國總統馬克龍表示，烏克蘭領袖的意外到來，將在全球支持烏克蘭的行動起到了「改變遊戲規則」的作用。G7領導人還提到進一步實施制裁俄羅斯及相關實體企業。

澤連斯基也在推特上說，同一天早上， 與他加拿大總理特魯多會面，他們討論了兩國國防和安全合作，並感謝加拿大政府及相關團體對於協助烏克蘭在戰場掃除地雷的援助。他特別強調，希望此次來到G7峰會，還能得到來到峰會的的巴西和印度等「全球南方」國家領導人支持。，針對莫斯科的入侵，巴西和印度一直表示他們持「中立」立場。

其中，澤連斯基與印度總理莫迪（Narendra Mody）會面特別引發關注。此次兩人在G7碰面是自去年俄羅斯發動侵略後，雙方首次會面。澤倫斯基在社交平台表示，兩人討論烏克蘭需要掃雷、流動醫院的援助，並邀請印度加入烏克蘭的和平方案。莫迪在推特發佈兩人對談照片並稱，印度凖備繼續向烏克蘭人民提供人道主義援助，並支持通過外交對話尋求和平。

F-16軍援烏克蘭

此外，澤連斯基與G7各國領袖會面，表達希望各國增加對烏克蘭的軍援。 美國首次批准派遣F-16戰鬥機給基輔。分析稱，對澤連斯基來說，這是一次重大勝利，因為多個月以來，他一直在游說各國，希望獲得先進戰鬥機，而F-16目前軍事領域上的前沿戰鬥機。

BBC記者麥森（Chris Mason）來自廣島的現場觀察稱，從烏克蘭領導人的戰略角度來看，此次親自飛抵廣島，是非常有價值的，因為這不僅是七大工業國中再次表達對烏克蘭充分的支持，現在還有了F-16戰鬥機，而這些支持不會是短暫的，因為訓練飛行員操控F-16需要一段時間。

所以，從澤連斯基的角度來看，他盼望在獲得了G7和其他國家對烏克蘭的長期支持的保證後，能順勢試圖說服其他領導人，無論他們來自印度、巴西還是其他地方，也一同加入支援烏克蘭的隊伍。「現在，他有了寶貴的面對面時間，而不僅僅是通過電話或視頻連接進行對話，努力提出自己的觀點。」

圖像來源，USAF/Getty Images 圖像加註文字， 美國猶他州希爾空軍基地第421戰鬥機中隊的一架F-16在空中發射AIM-120先進中程空對空導彈（美國空軍資料照片）。

韓國和日本的領導人今天上午會面，這是兩國關係改善的又一重大突破。

中國：美國才是真正「脅迫者」

G7峰會昨日發表的聯合聲明，除了反對改變台海現狀（status quo）之外，又批評來自北京對其他國家和地區的「經濟脅迫」，同時也表示關注新疆及香港的人權和自治問題。不過，該公報還表示，凖備與中國建立建設性與穩定的關係，而非「脫鉤」。

中國外交部回應稱， 對G7峰會「執意操弄涉華」議題強烈不滿和堅決反對，並表示已經向主辦峰會的日本等相關國家提出嚴正交涉。中國外交部在網站公布發言人回應G7聲明涉華議題時說，美國「大搞單邊制裁，脫鉤斷鏈」，才是把經貿關係政治化、武器化的真正「脅迫者」。

「我們奉勸七國集團不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統拜登和日本首相岸田文雄

有關台海議題，該聲明稱，一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針，「七國集團口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對『台獨』，這實質是對『台獨』勢力的縱容支持」。中國外交部又表示，香港、新疆和西藏事務純屬中國內政，反對任何外部勢力以「人權」為幌子橫加干涉。

峰會閉幕前夕，英國首相蘇納克(Rishi Sunak)在記者會回應了G7昨天發表的聲明及北京的反應。他說，峰會聲明旨在打擊經濟脅迫行為。並稱中國對全球安全和繁榮構成「當今時代最大的挑戰」。他又表示，中國在國內外日益傾向專制。 不過他強調，英國支持自己的盟友，「這完全是為了降低風險，而不是（與北京）脫鉤」。他說， G7 將全力「防止中國利用經濟脅迫來干涉他國主權事務。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 七國集團由加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國組成。

四方安全對話