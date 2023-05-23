TikTok對美國蒙大拿州全面禁令提出法律訴訟

1 小时前

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TikTok已提起訴訟，要求推翻美國蒙大拿州禁止州民使用該社交媒體平台的立法。上周蒙大拿成為全美第一個全面禁止這個中國公司經營的影音短片應用程式的州。

TikTok在一份聲明中表示，該州的禁令與美國的言論自由權相衝突。

由於擔心數據可能會被傳遞給中國政府，TikTok現在在全球各地都受到了審查。

該公司在美國蒙大拿州地方法院提起的訴訟稱，他們正起訴並希望推翻這個「非法」禁令。TikTok一位發言人聲明中說：「我們正在挑戰蒙大拿州違反美國憲法的TikTok禁令，以保護我們的業務和蒙大拿州數十萬的TikTok用戶。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， TikTok首席執行官周受資

「我們相信，基於極其強大的先例和事實，我們的挑戰將成功。」

TikTok稱，此禁令違反了美國憲法第一修正案賦予的言論自由權。投訴又稱，該禁令「違憲地關閉了TikTok所有使用者的言論講台」。

禁令將於 2024 年 1 月生效。此後應用商店提供TikTok將成為非法行為，但不會禁止已擁有TikTok的人使用它。

人口剛剛超過100萬的蒙大拿州去年 12 月已經禁止在公共設備上使用該應用程序。TikTok表示公司擁有 1.5 億美國用戶。儘管該應用程序的用戶群近年來有所擴大，但它仍最受青少年和 20 多歲用戶的歡迎。

不過，美國政界擔心TikTok可能成為國家安全風險隱患。該社交媒體平台歸中國公司字節跳動所有，後者則一再否認它受中國政府控制。

此外，TikTok提出的訴訟還稱，蒙大拿州過度關注用戶數據和國家安全——但後者這是聯邦政府的職權範圍——蒙大拿州已經越權。它還說，該禁令基於中國政府可以訪問TikTok數據，是「毫無根據的猜測」。