烏克蘭戰爭：俄羅斯一邊境地區遭跨境武裝組織襲擊

36 分钟前

圖像來源，Telegram 圖像加註文字， 5月22日在別爾哥羅德上空的直升機

俄羅斯當局表示，一個武裝組織從烏克蘭越境進入俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）地區發動襲擊，造成多人受傷。

當地州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，俄羅斯軍隊正在搜捕襲擊邊境地區格雷沃龍斯基（Grayvoronsky）的「破壞分子」。

普京的發言人表示，俄羅斯總統已被告知此事。

烏克蘭否認對此事負責，並表示兩個凖軍事組織的俄羅斯公民是此次入侵的幕後黑手。

格拉德科夫表示，有8人受傷，其中2人在一個村莊被炮彈擊中後入院，3人在格雷沃龍鎮被彈片擊中。

他說，戰鬥還破壞了三座房屋和一座地方行政大樓，局勢仍然「非常緊張」。

州長表示，已經在該地區開展了「反恐行動」，賦予當局特殊權力，包括身份核查和通信監控。

BBC事實核實（BBC Verify）一直在分析周一出現在社交媒體上的別爾哥羅德地區的視頻。

到目前為止，團隊已經找到了一段顯然是由無人機拍攝的視頻，視頻中別爾哥羅德南部邊境檢查站附近有幾輛裝甲車。此外，BBC事實核實已經對在該地區行動的直升機畫面進行地理定位。

這段視頻是最近拍攝的，但很難從視頻中確定事件的確切順序。

基輔方面表示，此次事件的幕後黑手來自自由俄羅斯軍團（Liberty of Russia Legion）和俄羅斯志願軍（Russian Volunteer Corps）。

總部位於烏克蘭的俄羅斯民兵組織「自由俄羅斯軍團」周一在推特上表示，他們已經「完全解放」了邊境城鎮科津卡（Kozinka）。該組織稱，他們正在俄羅斯境內開展推翻總統普京的行動。它說，前方部隊已經到達了更東邊的格雷沃龍鎮。

然而，普京的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞機構，稱正在努力消滅這個破壞組織，並表示其目的是轉移人們對烏克蘭東部城鎮巴赫穆特（Bakhmut）的關注。一個俄羅斯僱傭軍組織聲稱，經過數月激烈血腥戰鬥，他們已經控制了該鎮。

「我們完全理解這種破壞的目的，就是轉移人們對巴赫穆特方向的注意力，盡量減少烏克蘭方面失去阿爾喬莫夫斯克（即巴赫穆特）的政治影響，」他說。

基輔方面表示，他們仍然控制著這座城市的部分地區。

烏克蘭國防部長顧問尤利克·薩克（Yurik Sak）評論說：「這些襲擊的背後是受夠了恐怖主義政權行為的俄羅斯公民。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄烏戰爭： 一場可能改變戰爭的反攻

在接受BBC廣播第四頻道的《今夜世界》節目（World Tonight）採訪時，他對近期事態發展表示歡迎，也就是他所稱的「日益增長的俄羅斯派別運動」。

但他表示，他無法證實或否認他的國家是否窩藏或支持相關組織。

這起最新事件發生在人們普遍預計基輔將對入侵的俄羅斯軍隊發動反攻之前。

自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，別爾哥羅德和其他幾個俄羅斯地區的部分地區遭到了火炮或無人機襲擊。

俄羅斯官員指責烏克蘭軍方所為，烏克蘭則否認發動對俄羅斯領土的破壞襲擊活動。

今年4月，俄羅斯意外在烏克蘭邊境以北40公里處的別爾哥羅德市投下了一枚炸彈。