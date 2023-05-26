日本加入限制芯片設備出口陣營 美國完成對華合圍？

1 小时前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 美國正迅速加大努力，試圖阻礙中國在半導體行業的進步。

本周，日本政府宣佈限制出口半導體製造設備新規定將於7月23日正式生效。3月份日本已宣佈對23種高性能半導體製造設備實施出口管制。

新規並未指明針對中國，而是限制包括中國在內的160個國家，但中國佔其半導體製造設備出口規模的三成左右，佔比最高。

23種出口管制設備涵蓋半導體清洗、成膜、光刻、蝕刻、檢測等多個環節。日本經濟產業省稱，此舉主要為防止半導體被用作軍事用途，以應對日益嚴峻的國際安全環境。

中國商務部回應稱，這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，中方對此堅決反對。

日本的加入意味著什麼

從特朗普時代，美國就開始逐步對中國進行芯片（晶片）禁運，然後進一步延伸到芯片製造設備。早在2018年，在美國要求下，荷蘭已對華禁運其阿斯麥（ASML）公司生產的最先進極紫外線光刻機。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國投資者還被禁止持有或交易中芯國際股票。

拜登上台後，謀求進一步在全球芯片產業鏈中排除中國。白宮一位安全顧問稱，以前限制芯片出口的理由是「只需要比中國領先幾代」，現在是「我們必須盡一切可能保持足夠大的領先優勢」。

美國戰略與國際問題研究中心的研究員艾倫（Gregory C. Allen）則認為具體策略上講體現在四點，首先禁運用於人工智能等行業的高端芯片；禁止使用EDA軟件，可阻斷中國企業的芯片研發；禁運美製半導體設備，阻斷中國企業在高端芯片製造的發展；禁運半導體設備零部件，阻斷中國企業在半導體製造設備方面的發展。

其中第一點已經實現。去年10月7日，美國商務部工業和安全局（BIS）宣佈對芯片出口實施新的管制。其中禁止向中國銷售18納米及以下的DRAM芯片、28層及以上的NAND閃存芯片、14納米及以下FinFET工藝的邏輯芯片生產工具，即刻生效。

隨後，禁運開始向製造設備和零件延伸。雖然最先進的極紫外線光刻機已經對華禁運，但中國還能進口應用更廣泛的深紫外光刻機，而全球有能力生產深紫外光刻機的只有荷蘭的阿斯麥和日本的尼康。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年上海舉行的中國進口博覽會上，一家日本半導體公司的展台。

路透社稱，美國採取措施確保企業能保持競爭優勢，而這些措施要有效果，就需要日本、荷蘭兩個行業巨頭的合作。

今年1月，美國總統拜登分別會晤兩國首相，希望一同加強對先進技術設備的出口管制，並安排了三方會談敲定細節。3月份，荷蘭和日本分別宣佈了出口管制計劃。本周，日本公布了具體時間表。

「這將破壞日本公司的市場拓展，從監管的角度講，肯定會降低他們的競爭力，」日本大商社丸紅商事的中國經濟調查總監鈴木貴元表示，日本國內缺乏一個足夠大的芯片市場，這些出口限制對日本芯片設備製造商而言，將是一個打擊。

目前，日本芯片製造設備產業規模為300億美元左右，其中100億美元的訂單來自中國，居各個市場之首。

中國的反應

上述一系列針對中國的芯片禁令下，中國實施了首次反擊——5月21日，中方宣佈美光公司產品「存在較嚴重的網絡安全隱患」，對中國的「關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險「，影響國家安全。要求中國的「關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品」。

美光是美國最大的存儲芯片製造商，在電子設備中廣泛應用，中國市場佔該公司總銷售的10%左右。

日本國立政策研究大學院大學經濟學終身教授邢予青撰文表示，中國的企業顯然並不掌握半導體產業和技術的「阻塞點」。因此，無法對美國實施對等的技術禁運。

邢予青表示，但中國流行的說法是以市場換技術，現在美國開啟半導體技術上的禁運，這意味雙方關於市場換技術的默契的結束。不給技術，自然也就不要指望市場了。這是中國利用市場優勢的一次反擊，效果如何還要看美國如何出牌。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有些專家認為，芯片已經成為「現在的石油」，容易受地緣政治影響而觸發全球危機。

不過在日本的角度來看，中美撕破臉，也有好處。就在中國宣佈對美光公司監管之時，彭博社援引知情人士稱，美光科技將從日本政府獲得約15億美元資金，用於在當地生產下一代存儲芯片，這有利提升日本國內半導體生產，對台灣芯片生產形成後備力量。

位於上海的諮詢公司Intralink的分析師蘭道爾（Stew Randall）認為，中國企業雖然在出口限制下，將失去獲得很多日本設備和零件的機會，不過目前中國的芯片企業大多集中在較為成熟的生產節點上，不太會受到影響，但大家不得不靜觀其變。

長期來看，中國企業在全面的出口限制下，自研芯片能力將大受影響。比如，在設計環節所必備軟件——電子設計自動化軟件EDA，該領域三家巨頭都是美國企業；製造環節的核心光刻機方面，中國也沒有獨立製造能力，而主要光刻機企業都受美國禁令的鉗制。如果擺脫現有技術成果，從零積累，投入資金和週期都太大太長。