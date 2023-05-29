印度人口超中國，它能成為一個全方位的超級大國嗎

利卡多·森拉（Ricardo Senra）

BBC記者

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「人越多，國家便越強大，這是很19世紀的想法。」

根據聯合國數據，印度剛剛超越了中國，成為世界上人口最多的國家。那它能跟這強大的鄰居匹配——甚至超越它——成為世界超級大國嗎？

在經濟規模、地緣政治影響力與軍力方面，北京仍然游刃有餘，但專家們認為，這一格局正在改變。

2001年諾貝爾經濟學獎得主麥克爾·斯澎斯（Michael Spence）認為，印度的高光時刻來臨了。

這位斯坦福大學（Stanford University）的榮休院長暨教授對BBC說：「印度終將能與中國匹配。中國經濟會放慢，但印度不會。」

但印度也面臨挑戰。

中國是世界第二大經濟體，它幾乎比印度大上五倍之多，印度僅排名第五。

印度中產階層規模相對較小，需要下重本投資教育、提升生活標凖、實現性別均等和經濟改革，以實現「中國式」爆發增長。

要當世界超級大國，光靠人口和經濟還不夠格，還要看地緣政治與軍事力量——印度在這些方面還望塵莫及。

軟實力也會起關鍵作用。印度的寶萊塢（Bollywood）電影工業在國際上宣傳本國方面甚具效率，還在網飛（Netflix；奈飛）上打破了好些紀錄。

但另一邊廂，也有所謂的華萊塢（Chinawood）——中國電影行業蓬勃發展，2020年首次取代好萊塢，登上全球最大票房寶座。2021年，中國衛冕成功。

印度的經濟勢頭

目前，印度每天誕生8.6萬個嬰兒，中國則是4.94萬個。

聯合國指出，印度人口將持續增長至2064年，從目前的14億增加到2064年的17億。

這會讓印度享受「人口紅利」——經濟隨著勞動年齡人口增加而急速增長。

美國紐約新學院印度中國研究所（India China Institute, The New School ）所長馬克·弗雷澤教授（Prof Mark Frazier）說：「印度1990年代增量改革如今開始分紅了，但關鍵在於其勞動力隊伍所接受的教育有多高，有多健康，技術能力有多強，還有他們有多大能力貢獻經濟。」

弗雷澤教授補充說，「人越多，國家便越強大，這是很19世紀的想法。」因為還有別的因素要考慮進去。

根據世界銀行（The World Bank）數據，目前印度勞動人口（14至64歲）中，只有一半在勞動，或在求職。

只看女性的話，比率更跌至25%——中國的是60%，歐盟則是52%。

經歷1980與1990年代的連串改革，中國經濟規模增長超越了所有國家。但2019新冠病毒病（COVID-19）疫情、人口老齡化和與西方關係日趨緊張相互疊加，正影響著這個國家的經濟增長。

印度國內生產總值（GDP）增速已超越中國，根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，這樣的勢頭還將持續。

那麼，經濟增速放慢是否意味著中國將走向邊緣化？

斯澎斯教授解釋說：「要是中國維持增長4%到5%直到2030年，那將是個驕人成就。大家也許會想，對於一個經濟增速8%到9%的國家來說這是一種糟糕的減速，但這樣其實不太對。」

「中國現在更像美國，我們從未有過8%、9%、10%這樣的增長率。他們將要依賴生產率的提升。我想他們做得到，因為他們對教育、科學技術等做了巨額投入。」

中國的軍事擴張

中國與印度都是核大國，這讓他們在國際博弈上佔有戰略先機。

據美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）估算，北京的核武器庫規模是新德里的2.5倍。

中國比印度多近60萬兵力，且重點投資建設國防工業。

中國在國防軍工領域有明顯優勢，印度則傾向與歐洲和美國維持良好關係，那裏有的是世界絕大部分軍事力量。

弗雷澤教授補充說：「印度可以成為印太地區的一個重要戰略伙伴，美國政府正圍繞中國建立某種安全區，這不僅包括東亞，還包括南亞；不僅包括西太平洋，也包括印度洋。」

地緣政治的選擇

印度是本年度二十國集團（G20）峰會東道主，當擁有全球85%財富的國家的領袖坐在談判桌上時，印度似乎有了推銷自己的機會。

自特朗普（Donald Trump）擔任美國總統以來，北京與各世界強國的關係日趨惡化，但從俄羅斯到南非，從沙特阿拉伯到歐盟，中國仍然是超過120個國家的主要經濟伙伴。

伴隨著投資數萬億美元的「一帶一路」項目而來的，是中國在海外的政治影響上更加游刃有餘。

印度雖然被西方視為關鍵的地緣政治伙伴，但北京手握聯合國安全理事會五個常任理事國席位之一，這意味著它在這個組織中，幾乎對一切重大決策均有包括否決在內的決定權。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度總理莫迪（左）與中國國家主席習近平（右）各自面對著截然不同的挑戰。

過去數十年，印度與其他新興經濟體都在想方設法去改變此局面，可沒有人成功過。

弗雷澤教授說：「我不會尋求當上安理會的新常任理事國，縱使我們都很清楚，讓一場在1945年結束的衝突當中勝利的國家繼續經營全球安全秩序是毫無道理的。」

斯澎斯教授也同意。

「投票權再也不反映經濟體量和影響力，遠遠不能反映。總有一天要不就是世界去改革這些體制，要不就是這些機制與時代脫節，因為會有別的取而代之。」

目前最主要的代替品是金磚五國（BRICS）——一個由巴西、俄羅斯、中國與南非所組成，旨在抗衡北方世界（Global North）經濟與地緣政治影響力的集團。

軟實力

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 「華萊塢」（Chinawood）——中國電影院票房收益自2020年起連續兩年超越美國市場。

一個世紀之前，好萊塢（Hollywood）將電影院改造成一件強而有力的工具，將美國價值與影響力向外輸出。

中國與印度成功地依樣畫葫蘆。

自2007年起，中國電影院數目翻了20番，達到8萬間。相比之下，美國有4.1萬間，印度有9300間。

美國加州大學河濱分校（University of California Riverside）傳媒與文化研究系副教授蘇為群博士（Dr Wendy Su）說：「疫情以前，華萊塢維持著增長勢頭，透過合拍片和併購好萊塢片商來擴展其全球影響力。」

但在2020和2021年連續兩年超越美國電影市場之後，受新冠疫情相關的電影院閉鎖命令影響，中國電影票房收益在2022年同比下跌36%。

而雖然寶萊塢被廣泛認為是亞洲版本的好萊塢，華萊塢對於多數人來說仍然很陌生。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 寶萊塢（Bollywood）讓印度電影走向國際。