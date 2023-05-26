烏克蘭戰爭：瓦格納稱巴赫穆特將轉移給俄羅斯軍隊

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 葉夫根尼·普裏戈任在巴赫穆特與瓦格納士兵交談。

俄羅斯瓦格納僱傭軍組織負責人宣佈，其部隊已開始從烏克蘭城市巴赫穆特撤軍。

葉夫根尼·普裏戈任（Yevgeny Prigozhin）稱要在6月1日前將城市控制權移交給俄羅斯軍隊，但基輔表示，它仍然控制著這座城市的部分地區。

他說，如果俄羅斯正規軍無法控制局勢，他的部隊凖備返回。

爭奪這座城市的戰鬥是這場戰爭中持續時間最長、最血腥的。

瓦格納僱傭軍在那裏領導了俄羅斯方面的戰鬥。普裏戈任本周稱，有兩萬俄羅斯士兵在巴赫穆特死亡。

「我們今天將從巴赫穆特撤出，」普裏戈任在Telegram發佈的一段視頻中說。

BBC事實核查（BBC Verify）定位該視頻在巴赫穆特東部一家藥店附近的位置拍攝。

普裏戈任在周六宣佈佔領了這座城市，視頻中他告訴手下給俄軍留下彈藥。他還說，一些瓦格納戰士將留下來協助俄羅斯軍隊。

「當軍隊陷入困境時，他們會站出來，」他說，然後警告兩名戰士不要「欺負軍隊」。

瓦格納的老闆多次針對俄羅斯高級軍事官員，公開批評他們不支持他的部隊。上個月，他甚至威脅說，如果不向他們提供急需的彈藥，他將讓軍隊撤出該市。

儘管瓦格納稱要交出巴赫穆特，烏克蘭並沒有承認這座城市已經淪陷。

烏克蘭國防部副部長漢娜·馬里亞（Hanna Maliar）周四表示，烏克蘭軍隊仍控制著該市西南部利塔克（Litak）區的部分地區。

「敵人用正規軍取代了郊區的瓦格納部隊。在城鎮內部，瓦格納的部隊仍然存在，」她在Telegram上寫道。

分析人士稱，巴赫穆特對莫斯科來說沒有什麼戰略價值，但是佔領它將是俄羅斯在烏克蘭戰爭迄今為止在持續時間最長的戰鬥後取得的象徵性勝利。

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幾個月來，瓦格納僱傭軍一直在這座城市集中努力，他們無情而昂貴的戰術——派遣人潮似乎逐漸削弱了基輔的抵抗。

在2022年2月發起的俄羅斯全面入侵烏克蘭行動中，普裏戈任已成為重要人物，他領導一支由僱傭軍組成的私人軍隊。

他從監獄裏招募了數千罪犯加入他的組織，不管他們的罪行有多嚴重，只要他們同意在烏克蘭為瓦格納而戰。

普裏戈任本周表示，在巴赫穆特死亡的兩萬名瓦格納戰士中，約有一半是囚犯。

本月早些時候，美國稱，相信超過兩萬名俄羅斯士兵在巴赫穆特戰役中喪生，另有8萬人受傷。BBC無法獨立核實這些數據。

烏克蘭沒有公布在巴赫穆特的傷亡數字，但也遭受重大損失。

佔領巴赫穆特將使俄羅斯更接近其控制整個頓涅茨克地區的目標。去年9月，烏克蘭東部和南部的四個地區在公投後被俄羅斯吞併，頓涅茨克地區是其中之一，俄羅斯境外普遍譴責公投是一場騙局。

但去年夏天，當俄羅斯為聲稱擁有北頓涅茨克（Severodonetsk，又譯塞維羅多涅茨克）和萊辛斯克市（Lysychansk）而激烈開戰時，烏克蘭很快就收復了其他地方的大片領土。