美國大選2024：德桑蒂斯在推特技術故障中開始了競選之旅

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德桑蒂斯的參選將對特朗普形成挑戰。

美國佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis，迪尚特)已經宣佈角逐2024年共和黨總統提名。

他5月24日接受推特行政總裁馬斯克（Elon Musk）直播訪問，但這場推特空間（Twitter Spaces）的活動卻出現技術故障，延誤20分鐘才開始。

他在直播中宣傳其保守派立場、疫情期間的反封城措施和教育改革。

德桑蒂斯說：「我正在競選美國總統，以引領我們的偉大美國捲土重來。」

特朗普勁敵

此前，前總統特朗普已宣佈爭取共和黨下屆總統提名，而德桑蒂斯被視為特朗普的主要對手。

德桑蒂斯在美國政壇相對資淺，他於2012年首次當選國會議員。僅僅六年後的2018年，他在競選參議員失敗後當選佛羅里達州州長。

他監督頒布了備受矚目的法律，使擁有槍支更加容易，限制學校的性教育和性別認同教育，並減少墮胎機會。

他聲稱，這個「佛羅里達州藍圖」可以作為聯邦政策的指南，使美國朝著更保守的方向發展。

他是尋求推翻特朗普的競爭者之一，但特朗普目前在全國民調中以30多個百分點於黨內領先。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC 整理了關於德桑蒂斯的五件事、幫助觀眾了解他的政治取態。

5月24日推特直播正式開始時，數十萬推特用戶已離開該平台。

自馬斯克去年10月執掌推特以來，他已經解僱數千名員工，包括負責網站運營和技術故障處理的工程師。

發生技術失誤後，德桑蒂斯的團隊迅速進行公關粉飾，他們在推特上寫道，這次直播讓人「興奮到網絡不堪負荷」，併發佈一個競選網站的鏈接。

其新聞秘書格里芬（Bryan Griffin）稱，在線活動一小時內籌集了100萬美元（80.8萬英鎊）。

據路透社統計，推特直播一度吸引了60多萬名聽眾，但到活動結束時人數只有不到30萬。對照之下，英國廣播公司(BBC)上月採訪馬斯克，在推特空間上吸引了300多萬聽眾。

保守立場

直播開始後，德桑蒂斯把話題轉向其保守立場，吹捧其對佛州疫情危機的處理——當時他反封城的做法獲得許多共和黨人稱讚。

他辯護自己對佛州的教育系統改革，說他的州「選擇了事實而不是恐懼，教育而不是灌輸，法律和秩序而不是暴動和混亂」。

隨後，德桑蒂斯接受福克斯新聞（Fox News）訪問時談到更具體的承諾，包括入主白宮首天就宣佈美國南部邊境進入緊急狀態，並承諾解僱特朗普任命的聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray），以及撤銷總統拜登的「反美能源政策」。

5月24日稍早，德桑蒂斯確認尋求共和黨總統提名，他在聯邦選舉委員會登記後發佈一條風格化的公告影片。

「我們的邊境是一場災難，罪案侵擾著我們的城市……而總統陷入困境，」他在影片中說。「但是衰退是一種選擇，成功是可以實現的，自由是值得爭取的。」

特朗普及其競選團隊在這位前總統的社交平台Truth Social上，發出大量電郵和帖文，表示歡迎德桑蒂斯加入2024年競選。

德桑蒂斯在直播中告訴馬斯克他將研究美國憲法、「看看我可以按什麼按鈕」來調用行政權力後不久，特朗普隨即發文針對德桑蒂斯說：「我的紅色按鍵更大、更好、更強，而且運作正常（真相！），你的不是！(根據在我與朝鮮的金正恩的談話，他很快就會成為我的朋友!）」

美國晨間諮詢公司（Morning Consult）最新調查顯示，在德桑蒂斯宣佈參選前，他落後特朗普38個百分點，在共和黨內位居第二。

在明年初開始的漫長初選過程，共和黨選民將決定哪位候選人將在2024年11月大選中，面對尋求連任的民主黨總統拜登。

競選資金豐厚

佛羅里達州議會最近通過一項法案，容許州長不必辭職也能參選總統，這為德桑蒂斯的候選資格清除了潛在的「辭職競選」障礙。

他還將擁有豐厚的競選資金。截至上月底，他在佛羅里達州競選連任時剩下的基金中有8800萬美元（7100萬英鎊），可轉用於總統競選基金。

據報道，他還有大約3000萬美元由一個獨立委員會控制，其盟友可用來支持他競選。

相比之下，特朗普說在2023年的前三個月，其籌款總額為1880萬美元。

德桑蒂斯料將起用佩克（Generra Peck）為競選經理。佩克是德桑蒂斯的最高政治顧問，2022年曾領導州長競選連任的日常運作，助他取得了近20個百分點的勝利。