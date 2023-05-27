G7峰會、烏克蘭戰爭、中俄遠東互動和本周更多重要故事

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圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 1893年的符拉迪沃斯托克港，此時距割讓給俄國33年。

五月第四周，七大工業國集團（G7）領袖高峰會在日本廣島落幕。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky 澤倫斯基）受到全球矚目。

美國總統拜登在G7峰會閉幕時透露，就解除對中國國防部長李尚福的制裁「正在磋商中」。然而僅一天後，美國國務院發言人就做出澄清表示，不會取消對李尚福的制裁。美中關係回暖蒙上陰影。

除此之外，中國打算在吉林省增加俄羅斯符拉迪沃斯托克港（舊稱「海參崴」）作為內貿貨物中轉口岸。BBC帶你了解中俄遠東互動的現實與歷史。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

1. 符拉迪沃斯托克變身中國內貿港？

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 符拉迪沃斯托克臨近俄、中、朝三國交界之處，三面臨海，是俄羅斯在太平洋沿岸最大的港口。

中國海關總署近期發文稱，同意在吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯符拉迪沃斯托克港（中國舊稱「海參崴」）作為內貿貨物中轉口岸。

這意味著，中國的貨物在國內運輸，穿過中俄邊境，通過符拉迪沃斯托克港出海，再在中國東南沿海港口卸貨。而中國則按照國內貨物流通來處理，不必經過出口和進口的繁雜程序。

2. G7峰會：聯合聲明劍指中國「經濟脅迫」 澤連斯基成最後一日焦點

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基親自飛抵廣島，並與多國領袖會面，全球矚目。

七大工業國集團（G7）領袖高峰會周日（5月21日）在日本廣島落幕。周六抵達的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky 澤倫斯基）會議最後一天與多國領袖會面， 受全球矚目。

此次會議擴大了參與國家範圍，澳大利亞及印度領袖均受邀請出席。 同時，「四方安全對話」（QUAD）也改在廣島會場舉行。

3. 烏克蘭戰爭：BBC透過衛星圖片披露俄羅斯軍隊的防禦部署

在被俄羅斯佔領的克里米亞半島上，一個海灘度假村現在布滿了軍事防禦工事，另個主要道路兩旁設有反坦克壕溝。

BBC Verify的丹尼爾·帕隆博（ Daniele Palumbo）與艾赫旺·雷沃特（​​Erwan Rivault）分析了一些重要的衛星圖片，披露俄羅斯軍隊為了凖備應對烏克蘭可能的大規模反攻所建造的大片防禦工事。

4. 拜登政府出「烏龍」，美中關係「回暖」再蒙陰影

圖像來源，Getty Images

美國總統拜登早些時候在七國集團峰會閉幕時透露，就解除對中國國防部長李尚福的制裁「正在磋商中」。他還稱， 今年2月發生的間諜氣球事件相當愚蠢；並表示，預計兩國關係「即將解凍」。

拜登此番言論受到廣泛關注。然而，僅一天後，美國國務院發言人就做出澄清表示，不會取消對李尚福的制裁，讓「回暖」之說蒙上濃霧。

5. 中國一標誌性同志機構「因不可抗力」關閉 性少數群體倍感「唇亡齒寒」

圖像來源，Getty Images

「北同文化」是一家開展青年心理支持和多元性別教育的公益機構，2008年成立。因資歷深厚、資源廣泛等因素，在性少數群體中被視為推動權益保障的重要平台，也為中國首都以外地區的相關機構撐起保護傘。

該機構宣佈「因不可抗力」決定終止運營。最近幾年，在中國言論空間緊縮的環境下，許多LGBTQ的團體紛紛停止運作，北同最終也難逃厄運。