珠峰登頂70週年：父輩首次成功的經歷和如今的攀登熱潮

斯瓦米納坦·納塔拉詹（Swaminathan Natarajan)

BBC國際台

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1953年5月29日，丹增·諾蓋(39歲)和埃德蒙·希拉里(33歲)登頂珠穆朗瑪峰後不久拍攝的照片。

「我認為他們是真正的開拓者和探險家，給未知領域鋪平了道路。正是因為他們兩人和他們的團隊，我們今天才能做很多事情。」 詹姆林·丹增·諾蓋（Jamling Tenzing Norgay）說。

他指的是70年前的5月29日，那一天他的父親成為全球首次登頂世界最高峰的人。

丹增·諾蓋 （Tenzing Norgay）在新西蘭養蜂人埃德蒙·希拉里（Edmund Hillary）的陪同下登上了尼泊爾與中國邊境的珠穆朗瑪峰。

兩位登山者的兒子，詹姆林·丹增·諾蓋（Jamling Tenzing Norgay）和彼得·希拉里（Peter Hillary），從小就聽著父親的英雄故事長大。兩人都追隨父親的腳步征服了珠穆朗瑪峰。

在這次歷史性攀登的週年紀念日，他們自豪地向BBC講述了父親的輝煌成就。

登頂先驅

圖像來源，Jamling Norgay 圖像加註文字， 1970年代中期，詹姆林與他的父親和弟弟在一起。

「他們上去時只是普通人，回來後成了世界英雄。這並沒有改變他們。他們都是同樣簡單和謙遜的人。都用自己的餘生回饋了喜馬拉雅山的人民，」 詹姆林自豪地說。

「每當有人做了以前從未做到過的事情，就會向別人發出你也可以做到的信號。在（人類首次登頂珠峰）70週年之際，讓我們慶祝這一成就。」

1953年的登頂無疑開創了一個先例，很多人都會效仿：在今年登山季的頭十天裏，500多人登上了8849米高的珠峰峰頂。

技術、物流和通信的進步使這一切成為可能，但丹增·諾蓋和埃德蒙·希拉里當時是在沒有GPS或衛星電話等現代設備的情況下實現了這一壯舉。

他們成功的消息過了三天才傳到倫敦。

在這次登頂之前的30年裏，兩人多次探險都未能成功。

其中丹增·諾蓋參與了20年裏的六次登頂嘗試，包括1952年那次近在咫尺的失敗。

「當我父親還是個養氂牛的男孩時，他常常好奇為什麼沒有鳥能飛過那座山，」 詹姆林回憶說。

「喇嘛（高級佛教僧侶）的預言激勵著他，他說佛教徒會首先登上頂峰。」

聞名世界的15分鐘

圖像來源，Peter Hillary 圖像加註文字， 埃德蒙·希拉里(中)和彼得(右)與像明瑪次仁這樣的夏爾巴人登山者保持著長久往來。

彼得說，當父親被邀請參加英國第九次攀登珠峰探險隊時，他知道那是個創造歷史的好機會。

「他一直都知道自己想要走在前面。他是個雄心勃勃的人，」彼得在接受BBC《見證歷史》節目採訪時表示。

「我記得最清楚的一件事是，他描述自己如何穿過冰雪向南峰攀登。」

「他說他當時在前面，切出台階，大片的雪和冰從陡峭的山坡上崩落下來，落到西藏。」

他們不顧惡劣的天氣繼續前進。彼得說，如果是其它高峰，他父親可能會放棄，改天再來。他相信內心有個聲音告訴父親要繼續前進。

他們在到達山頂時已經缺氧了。在世界之巔待了大約15分鐘後，他們下來了。

標誌性形象

圖像來源，ullstein bild via Getty Images 圖像加註文字， 丹增在珠穆朗瑪峰上的照片，由埃德蒙·希拉里拍攝。

丹增在雪裏埋了一些糖果和餅乾，作為佛教的祭品。

埃德蒙·希拉里拍攝了幾張照片，照片中丹增揮舞著代表英國、尼泊爾、聯合國和印度的旗幟。

但是沒有希拉里在頂峰的照片。

「爸爸開玩笑說，據他所知，丹增從未用過相機——他不認為這是開始的地方，」彼得回憶道。

幾十年後，當彼得和詹姆林登上珠穆朗瑪峰時，他們都更清楚自己的父親曾穿越過的未知領域。

「我第一次攀登是在1990年。我只是一直在想我爸爸。當我走到希拉里台階時，我目睹了我父親看到過的景象。我也有同樣的經歷。這讓人非常激動，」彼得告訴BBC。

詹姆林1996年因宗教和個人原因「登頂」。

他和父親都是夏爾巴人，這是來自西藏的民族，以登山技能而聞名，他們與喜馬拉雅山有著深厚的精神聯繫。

「對我來說，這更像是一次朝聖。我想重新與我的宗教和習俗聯繫起來，了解我父親所經歷的一切。」

過度擁擠

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2001年，登山者在攀登珠穆朗瑪峰的一個斜坡時排起了長隊。

隨著每年都有眾多人登頂珠峰，彼得和詹姆林沒有像他們的父親那樣受到公眾的追捧。

周二，卡米·麗塔（Kami Rita）第28次登上頂峰，打破了自己創造的紀錄，而這距離他自己上次創造紀錄只有一周的時間。

但他說自己不會很快退休，可能是因為他的競爭對手夏爾巴人帕桑達瓦（Pasang Dawa）緊隨其後，已經26次登頂，而且還在增加。

拉克帕·夏爾巴（Lakpa Sherpa）保持著女性登山者的紀錄，去年她第10次登頂。他們都不是家喻戶曉的人物。

「與我父親的時代相比，現在攀岩變得容易多了。技術幫助很大。登頂後，一些人乘坐直升機從2號營地前往加德滿都。所有的路線都設定好了，氧氣和其他設備都由夏爾巴人攜帶。」詹姆林繼續說道。

「沒有冒險的刺激。它已經成為一項攝影事件。爬山並不是因為他們喜歡爬。」

彼得部分贊同這一觀點。「我們從大本營到山頂有很多繩索，有跨越裂縫的梯子，還有夏爾巴人團隊在營地裏端著熱茶。你可以在6300米到6500米的高空被直升機安全救出。」

「可是山還是老樣子。這是一座具有挑戰性的大山。」

這說法較為保守。在過去的100年裏，有300多名登山者死亡。僅這一季，死亡人數就達到11人。

「這座山教會你尊重自然，」卡姆林說。「我們只是這個星球上的過客。」