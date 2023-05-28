美債違約危機：拜登與共和黨達成初步協議 國會表決能否過關？

58 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登和麥卡錫

經過數周的激烈談判，白宮和共和黨終於原則上同意提高美國的國債上限。讓全球關注美國經濟危機的人們得以舒口氣。但是，這項協議仍需國會批准。

總統拜登（Joe Biden）稱，此協議為「妥協」，而共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）則說，協議「在開支方面做了歷史性的削減」。

美國財政部在此前曾警告，如果沒有達成協議，美國將在6月5日無法支付賬單，若真發生此事，將顛覆美國經濟，並嚴重破壞全球市場。

擁有24萬億美元的美債市場，是全球最大債務市場，也是美國政府主要融資來源。從抵押貸款利率，到全球最強勢的的美元貨幣，美債在其中都是不可或缺的金融要項。根據美媒報導，由於有美國政府的信譽保證，美債有時還被視等同於現金，面對美債違約危機，全球金融業都繃緊神經。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 擁有24萬億美元的美債市場，是全球最大債務市場，也是美國政府主要融資來源。從抵押貸款利率，到全球最強勢的的美元貨幣，美債在其中都是不可或缺的金融要項。

初步協議達成

此次談判背景是，當下美國必須借錢來資助政府，因為支出超過稅收。但是，共和黨人一直在尋求削減教育和其他社會福利計劃等領域的開支，以換取提高31.4萬億美元（約25萬億英鎊）的國債上限，該法律限制了美國政府可以累積多少債務。

共和黨內高層表示，除非政府在未來幾年減少開支，否則他們不會提高國債上限，而民主黨則提出提高某些稅收的建議作為回應。

新協議的具體細節尚未正式公布。但根據BBC了解，有關非國防開支將在兩年內基本上保持不變。譬如，醫療保險計劃「Medicaid」不會有重大預算增減。但提供給低收入或無收入公民食品購買援助的政府計劃將如何變化尚不清楚。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 此次危機背後是凸顯了美國兩大政黨之間的一個根本意識形態上的分歧。

在當地時間周六（5月27號）晚間的簡短記者會，麥卡錫說他與拜登當天通了2次電話。他表示：「在數周的談判後，我們原則上達成了一項協議。我們還有很多工作要做，但我相信這是一項對美國人民有價值的原則性協議。」

債務上限問題凸顯了美國兩大主要政黨之間的一個根本意識形態分歧。共和黨對政府支出持懷疑態度，因為對他們而言，不斷增加的國債是政府失控的證明。

麥卡錫又說，計劃在當地時間周日（28日）將法案起草，然後在周三進行國會投票。 他說， 將在當日晚些時候再次與拜登通話。拜登則在一份聲明中表示：「這項協議代表了一種妥協，這意味著不是每個人都能得到他們想要的。這是政府治理的責任。」 他還說：「此協議對美國人民來說是個好消息，因為它防止了可能導致災難性違約的情況發生，避免了經濟衰退、退休賬戶遭受重創和數百萬個工作崗位的喪失。」

債務危機是什麼？

面對危機，拜登與麥卡錫上周舉行了預算談判。 若美國國會無法就提高所謂的債務上限達成協議，美國可能會在債務問題上違約，引發全球金融混亂。

那麼，美國是如何陷入這種局面的呢？

債務上限，也被稱為債務限制（debt limit），是一條法律限制了美國政府可以借貸以支付其開支的總金額。這包括支付聯邦僱員、軍隊、社會安全和醫療保險（Medicare）的費用，以及國債利息和稅款退還等等。

美國國會每隔一段時間就會投票提高或暫停債務上限，以便進一步借貸。

目前的上限約為31.4萬億美元。該限額在今年1月被打破，但美國財政部採取了「非常手段」，在確定應對措施時提供了更多現金給政府。通常情況下，國會根據財政需要提高債務限額只是一個例行程序。但是，這一次國會兩大黨似乎無法就條款達成一致。

美國財政部長葉倫發出警告稱，如果不能再借更多的錢，美國將在6月1日前無法滿足所有財政義務的資金需求。

違約債務將有什麼後果？

美國史上從未發生過債務違約的情況，因此我們不能完全預測將會有什麼後果。但可以確定的是，這將對經濟造成重大損害。因為美國政府將無法再支付聯邦和軍事人員的薪水，而且數以百萬計的美國退休人士依賴的社會安全支票將停止發放。依賴政府資金的公司和慈善機構也將面臨危險。

此外，如果美國政府停止支付債務利息，這也將使國家陷入違約狀態。

美國在1979年曾短暫陷入違約狀態，彼時，財政部將其歸咎於一個意外的支票處理問題。故意違約將對金融體系造成激烈震蕩。現在每天有超過5千億美元的美國債務在市場中交易。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有人敦促拜登援引憲法第14修正案，繞過國會。

穆迪分析機構（Moody's Analytics）預測，若違約情況發生，在長時間僵持的情況下，美國股價將下跌近5分之1，經濟將收縮超過4%，導致超過700萬個工作崗位的損失。

從長遠來看，若投資者開始認為美國債務存有風險，他們將要求美國支付更高的借貸利息。由於政府的借貸活動影響於普遍的利率水平，這一影響將傳播到全美經濟，使得所有人在購買房屋或汽車時的借貸成本增加。

確實，美國人對於政府是否可以優先支付利息以避免債務違約仍有分歧。然而，在退休人員和其他人未能獲得支付的情況下，政府若優先履行對美國債務持有者的承諾（包括金融機構、退休基金和外國投資者），這在政治上被認為是一個難以推銷讓美國人接受的選項。

總統使用憲法第14修正案？

在缺乏協議的情況下，之前有人敦促拜登援引憲法第14修正案，繞過國會。該修正案規定：「美利堅合眾國公共債務的有效性……不容質疑。」

這一條款是在美國內戰之後通過的，旨在確保當時美國南方奴隸州支付北方州所累積的戰爭債務，並確保政府不需要向南方的奴隸持有者和其他人支付賠償款項。

拜登之前表示正在考慮使用這一條款。但是許多評論稱，使用該條款挑戰債務上限法律幾乎肯定會引發一場法律爭議。而且，這手段在當前危機中的實用性有限。

葉倫之前發言淡化了這一可能性，她表示，任何試圖援引該條款的舉動都將引發憲政危機。

談判方案

今年4月，共和黨提出了一項暫停債務上限的協議，金額為1.5兆美元。作為交換，他們將在下個財政年度保持美國關鍵機構的支出水平能與2022年相同，並且將在未來10年內將增長限制在每年1％，這將省下4.8萬億美元。

但是，共和黨這一提議將廢除拜登政府施政上的關鍵優先支出事項，譬如學生貸款寬限和電動車稅收激勵措施。白宮稱，共和黨的這項協議迫使「中產和勞動階級家庭承擔最富有者的減稅負擔」。他們認為，共和黨的協議沒有機會能夠立法。

國會如何l達成協議？

許多分析師預計，「短暫延期」可以讓國會有更多時間協商達成協議。2011年，美國上一次被認為面臨嚴重違約風險時，談判一直拖到最後關頭，直到截止日期前幾小時才宣佈妥協協議達成。當時的協議包括在未來10年內削減9千億美元的支出。

但是，即便延遲也會產生負面後果。2011年，類似僵局就導致美國信用評級下調，股市暴跌，估計單單那一年就使公眾至少支付了13億美元的更高借貸成本。

危機背後的意識形態分歧

事實上，此次危機背後凸顯了美國兩大政黨之間的一個根本意識形態上的分歧。

共和黨對民主黨政府的支出持懷疑態度。對他們而言，不斷增加的國債是政府失控的證據。

雖然對於共和黨來說，使出限制債務上限的策略是相對較新的手段，但許多共和黨人認為這是必要的。因為他們認為，美國國家當前的債務處理手段，最終將導致美國經濟和社會的毀滅。

民主黨人整體上認為，現在政府提高債務的施政是正面手段，是改善美國人生活和糾正歷史錯誤的政策。他們認為，在必要時提高債務上限是必要的，用以維護政府運作。

在民主黨人看來，國債只是為已經討論和批准的立法計劃提供資金的手段。