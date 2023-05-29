土耳其大選：埃爾多安連任，國家持續分化

保羅·柯爾比（Paul Kirby），艾斯·戈克塞德夫（Ece Goksedef）

BBC記者 發自安卡拉

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為土耳其現代化計劃的一部分，埃爾多安總統率先開展了許多重大基礎設施項目。

執政多年的土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）贏得又一個五年任期，他的支持者徹夜歡慶。

「全國8500萬人全體獲勝了，」他在安卡拉市邊沿的巨大官邸，向歡呼的民眾這樣說道。

但是，他對團結的呼喚顯得空洞，因為他向對手凱末爾·基裏達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）發出嘲笑——還將矛頭指向牢獄中的庫爾德族領袖以及LGBT（同性戀、雙性變及跨性別）的支持政策。

競選對手的領頭人並未公開承認敗選。

基裏達歐魯稱這是「近年最不公平的選舉」，指總統的政黨動用了一切的政府力量對付他。

根據接近點算完畢的非官方統計結果，埃爾多安贏得剛剛超過52%的選票——這個深度兩極分化的國家當中，有近一半選民並不支持他對土耳其的威權主義願景。

最終，基裏達歐魯無法與訓練有素的埃爾多安競選陣營匹敵，儘管他已經將現任總統拉入第二輪的決選制階段——這是2014年土耳其總統採取直選制以來的第一次。

但他未能扭轉對手在第一輪的領先優勢，差距超過200萬票。

土耳其總統則最大限度地宣揚自己的勝利。他先是在第一大城市伊斯坦布爾一輛巴士上向民眾發表演說，天黑之後又在自己的官邸陽台上講話，聚集起來支持他的民眾約有32萬。

「贏的不僅是我們，是整個土耳其勝利了，」他宣稱，這是土耳其歷史上最重要的選舉之一。

他向落敗的對手發出嘲諷：「拜拜，凱末爾。」——安卡拉的支持者也跟隨著呼喊這句話。

他還遣責對手盟友支持LGBT的政策，稱與他本人以家庭為核心的原則對立。

雖然最終的選舉結果未確認，但是最高選舉委員會表示，勝負已經沒有疑問。

圖像來源，NECATI SAVAS/EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 在安卡拉的總統官邸外，民眾聚集聽埃爾多安講話。

安卡拉各處的埃爾多安支持者上街慶祝勝利，有人呼叫伊斯蘭教的口號，一些人將土耳其國旗鋪上草坪上祈禱。

儘管有支持者稱，相信埃爾多安在未來五年會做得更好，但是總統自己承認，土耳其的嚴重通脹是目前最迫切的問題——該國年通脹率已經接近44%，影響深入到每一個國民的生活。

而經濟並不是埃爾多安支持者此刻最關心的問題，他們表示自己驕傲於埃爾多安在世界上的強勢地位，以及他對於打擊「恐怖分子」——他們指的是庫爾德族武裝——的強硬。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在埃爾多安領導下，土耳其發生了怎樣的變化?

儘管支持者熱烈歡慶，但是在這個撕裂的國家，團結的觀念似乎是前所未有地遙遠。

在2016年的政變失敗後，埃爾多安已將總理的職位廢除，權力高度集中，被反對者稱為一種倒退。

土耳其的反對派現在只能重整旗鼓，以便為2024年的地方選舉作凖備。

執政20年的強人領袖

出身寒微的埃爾多安堪稱土耳其政壇的一個巨人，領導這個國家已有20年，是自現代共和政體的開國國父穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖克（Mustafa Kemal Ataturk）之後，對這個國家影響最大的人物。

雖然經歷了一系列危機，但他仍然在2023年大選中獲勝，繼續掌權。

這是他多年來地位最不穩固的一次，他的對手相信自己有可能打敗他。

批評者指責他的不規範經濟政策加劇了土耳其的生活成本危機。

此外，作為一個爭強好鬥的領導人，在土耳其的現代化發展中創下驕人紀錄，但是在2月奪去5萬條生命的地震中卻又似乎反應遲緩。

在2016年政變中逃過一劫之後，他將總統職位變成一個權力至高無上的行政角色，並且對對手和異見者施以鎮壓。

2003年開始，先是作為總理，之後又從2014年起經過直選一直擔任總統，埃爾多安領導下的土耳其作為地區大勢力不斷「秀肌肉」，推行伊斯蘭主義事業，並很快壓倒政治對手。

雖然是一個北約成員國的元首，但他在俄烏戰爭中卻將自己擺在一個調停人的位置上，且令瑞典在加入這個西方防務聯盟的事務上一等再等。他的強硬外交激怒了歐洲以及更廣的範圍。

埃爾多安令其國家兩極分化，但是他卻是選舉中的常勝將軍。他的支持者把他稱做「領袖」。

他指控對手蔑視土耳其選民，不得人心：「8500萬之眾，我們將會保護我們的選票、我們的意志和我們的未來。」

登上權力之位

雷傑普·塔伊普·埃爾多安在1954年2月生於土耳其黑海海岸，是一名海岸防衛隊成員的兒子。13歲時，他父親決定搬家到伊斯坦布爾，希望五個孩子能有更好的成長環境。

年輕的埃爾多安曾賣檸檬水和芝麻包賺外快。他就讀伊斯蘭教學校，之後在伊斯坦布爾的馬爾馬拉大學（Marmara University）取得管理學學位——同時還是一名職業足球員。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 埃爾多安的支持者喜歡他的強硬語調以及對伊斯蘭傳統價值的捍衛。

1970至1980年代，他活躍於伊斯蘭教圈子，加入了內吉梅丁·埃爾巴坎（Necmettin Erbakan）的親伊斯蘭主義福利黨。隨著該黨1990年代越來越受歡迎，埃爾多安被選為1994年伊斯坦布爾市長，之後四年領導土耳其的最大城市。

但是，他的任期因為一件事戛然而止——他被指公開朗讀民族主義詩歌煽動仇恨，詩歌中包括這樣的句子：「清真寺是我們的兵營，圓頂是我們的頭盔，尖塔是我們的刺刀，信徒是我們的士兵。」

在監禁數月後，他回歸政壇。但是他的黨派已由於違反現代土耳其政府嚴厲的非宗教凖則而被禁。

2001年，他與盟友阿卜杜拉·居爾（Abdullah Gul）創立新黨派。2002年，正義與發展黨（AKP）贏得議會大多數，埃爾多安也在之後一年被任命為總理。時至今日，他仍然是AKP的黨主席。

執政頭十年

從2003年起，他做了三屆總理，在一段經濟穩定增長的時期中主政，並作為改革者贏得了國際社會讚譽。在埃爾多安優先以大型基礎設施項目為土耳其實現現代化的時期，中產階級規模擴大，數百萬人擺脫貧困。

但是，批評者也警告，他正在變得越來越專制。

2013年，抗議者走上街頭，一部分是因為他的政府計劃將伊斯坦布爾市中心備受歡迎的公園改建，同時也是因為民眾要挑戰越發威權的統治。總理遣責示威者是刁民，街區民眾會在每晚九點敲打鍋盆以示反抗。三名內閣盟友的兒子也身陷腐敗指控。

蓋齊公園（The Gezi Park）的抗議成為他統治的一個黑白點。對他的批評者來說，他的所作所為更像是奧斯曼帝國的君主，而不是一個民主領袖。

埃爾多安還與身在美國的伊斯蘭教學者阿訇法土拉·葛蘭（Fethullah Gulen）交惡，後者的社會與文化運動曾幫助埃爾多安連續三次贏得選舉，在軍隊脫離政治的運動中也貢獻過力量。這場交惡在土耳其社會中引發了激烈的反響。

穆斯林復興

執政十年後，埃爾多安的政黨也致力於解除1980年軍事政變後訂立的戴頭巾的女性不得參與公共服務的命令。禁令最終解除，令女性可以加入警隊、軍隊和司法部門。

批評者指，他挖了阿塔圖克世俗國家牆腳。雖然埃爾多安本人是信徒，但他一直否認自己想要強制施行伊斯蘭教價值觀眾，堅稱他支持土耳其人公開表達宗教信仰的權利。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 埃爾多安的夫人埃米內經常佩戴頭巾出席公開場合。

不過，他反覆支持將通姦定為犯罪。作為四個孩子的父親，他說過「沒有穆斯林家庭」應該考慮節育或者計劃生育。「我們會擴大我們的後代，」他在2016年5月說。

他頌揚母親身份，遣責女性主義者，並稱男人和女人不能被平等對待。

埃爾多安長久以來都擁護伊斯蘭事業——眾所周知，他向埃及受壓迫的穆斯林兄弟會做高舉四根手指的敬禮手勢。

2020年7月，在他主持下，伊斯坦布爾歷史悠久的聖索菲亞大教堂轉為清真寺，激怒了眾多基督教徒。這座建於1500年前的大教堂，曾被奧斯曼土耳其人變成清真寺，但是阿塔圖克將它變成博物館——作為新的世俗國家象徵。

2023年選舉開始後幾小時，總統選在晚禱時向支持者演說，並不是一次巧合。

加強控制

被禁止繼續參選總理之後，他在2014年的首次直選中參選總統，當時這是一個象徵性職務。他已有改革這一職務的大計，訂立新憲法，令所有土耳其人受益，也令他們的國家躋身世界前十大經濟體之列。

但在擔任總統初期，他兩次面臨權力地位的動搖。他的政黨在2015年的一次投票中一度失去議會多數席位，幾個月之後的2016年，土耳其又見證了數十年前的第一次暴力政變企圖。

叛軍幾乎捉住了當時在海濱度假村度假的總統，但是他被飛機安全救離。7月16日凌晨，他在伊斯坦布爾的阿塔圖克機場以勝利者的姿態出現，迎接他的是支持者的歡呼。他們阻擋了密謀政變者的前進，有近300名平民被殺。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2016年7月16日，埃爾多安的支持者在一個夜晚阻擋了一場軍事政變。

總統出現在全國電視，並在伊斯坦布爾與支持者集會，宣稱自己是「總指揮」。但是情勢也明顯緊張，他在一個密友的葬禮上講話時公然哭泣，後者兩父子被叛軍射殺。

事件被歸咎於「葛蘭運動」，致使約15萬公務員被解僱，超過5萬人被拘留，當中包括士兵、記者、律師、警員、學者和庫爾德政客。

對批評者的鎮壓引發國外警惕，也令土耳其與歐盟關係轉冷：土耳其試圖加入歐盟多年未有進展。有關移民大量湧入希臘的爭議也加劇了敵意。

但是在他從阿克薩萊俯瞰安卡拉、有1000個房間的閃亮宮殿裏，埃爾多安總統的位置似乎前所未有地穩固。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在安卡拉，埃爾多安總統官邸豪華鋪張，一直被爭議所籠罩。

他在2017年的一次公投中險勝，使得總統擁有了全面的權力，包括可以強制實施緊急狀態，以及任命高層官員和干預法律系統。

一年後，他在首輪總統選舉投票中大勝。

他的核心選票來自安納托利亞的小鎮和農村保守地區。2019年，他的政黨在三個最大的城市落敗——伊斯坦布爾、首都安卡拉以及伊茲密爾。

在伊斯坦布爾市長選舉中，政黨以微弱差距輸給主要反對黨共和人民黨（CHP）埃克雷姆·伊馬莫格魯（Ekrem Imamoglu），對於1990年代曾任該市市長的埃爾多安來說是一次苦澀的失利。他從未接受這個結果。

在伊馬莫格魯被禁止參加5月選舉之前，他在民意調查當中是領先於總統的。總統及其盟友被指控利用法庭來撤銷這個受歡迎的市長的參選資格。

圖像來源，YASIN AKGUL/AFP 圖像加註文字， 伊馬莫格魯在2019年贏得伊斯坦布爾市長選舉，當然他被認為是反對派主力。

土耳其第三大黨、新庫爾德的人民民主黨（HDP）同樣害怕因為被指與庫爾德武裝有關聯而被禁止參加議會投票，但是它轉而決定以不同的名義參選。

和過去的土耳其領袖一樣，埃爾多安對於被取締的庫爾德工人黨（PKK）施以強力鎮壓。

雖然土耳其接收了超過350萬名逃離敘利亞內戰的難民，但是安卡拉也對邊境另一邊的庫爾德武裝發動了多次行動，並排擠土耳其境內的庫爾德人。

埃爾多安與俄羅斯總統普京長久以來都有緊密的聯繫，他也在俄烏衝突中試圖扮演重要的調停角色。

雖然是北約成員國領袖，但是他購買了俄羅斯的反導彈防禦系統，並選擇俄羅斯來建設土耳其的第一個核反應堆。

2023年選舉之前，他試圖通過指控西方針對他，來贏取民族主義者和保守派選民的信任。

「我的國家將會粉碎這場陰謀，」他斷言，並形容這是一個爆發點。

他以探訪阿德南·曼德列斯（Adnan Menderes）的陵墓作為2023年競選活動的終結，這是土耳其第一個民主選舉產生的總理， 在1961年一場軍事政變後被處決。

他想讓人們知道：「政變和軍閥的時代結束了。」