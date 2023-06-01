2024年美國總統大選：共和黨參選人數上升， 選情趨白熱化

薩姆·卡布拉爾（Sam Cabral）

BBC新聞，發自華盛頓

1 小时前

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2024年共和黨總統候選人提名的競爭正在升溫，兩名長期被看好競爭者加入了候選行列。

美國前副總統邁克·彭斯（Mike Pence）和前新澤西州州長克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）將於下周宣佈參選，讓該黨競選人數不斷增加。

這會讓目前的領跑者、前總統唐納德·特朗普（Donald Trump）大為不爽，勢必讓競選充滿火藥味。

最終的獲勝者可能在明年11月的選舉中挑戰民主黨總統拜登。

邁克·彭斯（Mike Pence）

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據接近彭斯競選團隊的消息人士透露，彭斯將於6月7日在愛荷華州啟動競選活動，這將使他與前老闆發生衝突。

四年來，他一直是特朗普的忠實副手，擔任著副總統一職，直到2021年的國會騷亂，他們的關係破裂。

彭斯是朝鮮戰爭老兵的兒子，他的保守派政治生涯始於脫口秀節目主持人。

他於2000年當選眾議院議員，任期至2013年，他稱自己是「有原則的保守派」，與茶黨運動保持一致。

2013年至2017年，他擔任印第安納州州長。在任期間，他通過了該州歷史上規模最大的減稅法案，並簽署了限制墮胎和保護宗教自由的法案。

63歲的彭斯是福音派基督徒，他參加2016年總統競選被認為有助於動員關鍵選民支持特朗普。

他冷靜、說話溫和，被視為這位誇誇其談的總統的有效代理人。但在他拒絕幫助推翻2020年大選結果後，特朗普指責他缺乏「勇氣」。

支持特朗普的暴徒在2021年1月襲擊了美國國會大廈，並聽到他們高呼「絞死邁克·彭斯！」據報道，他們一度距離副總統不到40英尺（12米）。

自那以來，兩人基本上保持著距離，但彭斯一直在小心翼翼地避免疏遠對特朗普友好的選民。

克里斯•克里斯蒂（Chris Christie）

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據多方消息來源，這位前新澤西州州長計劃於6月6日在新罕布什爾州舉行的一次市政廳活動上宣佈參選，那裏將舉行首次共和黨初選。

在2016年競選總統失敗後，克里斯蒂與特朗普結盟，領導當時這位即將上任的總統的過渡團隊，並為他在2020年與拜登的辯論做凖備。

但自美國國會騷亂以來，他大力批評特朗普。

今年4月，言辭犀利的克里斯蒂在新罕布什爾州的市政廳預演了對特朗普的攻擊，他說：「唐納德·特朗普是個電視明星，僅此而已。如果讓他回到白宮，事情將變得糟糕。」

從2010年到2018年，克里斯蒂擔任了兩屆新澤西州州長。他任期因一樁涉及關閉橋樑車道的政治醜聞而蒙上陰影，這件事據稱部分是針對一位民主黨市長的政治仇恨。

在當選州長之前，克里斯蒂曾在2002年至2008年擔任小布什（George W Bush）總統任內的新澤西州首席檢察官。

羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）

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佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）一直在努力效仿特朗普，他被視為是最有能力在正面競爭中擊敗特朗普的候選人。

在特朗普的支持下，他獲得了州長職位，並在去年中期選舉中以多出150多萬張選票輕鬆連任，這是該州40多年來最大的票差。在他任期內，該州的共和黨選民人數首次超過民主黨。

44歲的德桑蒂斯，從哈佛大學和耶魯大學畢業後擔任律師，但在美國政壇相對而言仍是新人。

他曾在美國海軍服役，還去過伊拉克。在2013年至2018年期間，他還是一名鮮為人知的眾議院議員。

但自2019年擔任州長以來，德桑蒂斯的受關注程度大幅上升，他將自己定位為一名熱情的文化戰士。

他支持立法取消對多元化和包容性項目的資助，禁止在公立學校教授性別認同，禁止變裝表演和對未成年人的性別護理，限制墮胎和放鬆槍支法律。他還陷入了與該州迪士尼世界樂園的法律糾紛。

這位州長把他的政績吹捧為保守派領袖的「藍圖」，支持者則稱他身上不帶那麼多戲劇效果，可以取代尋求再次提名的前總統。

特朗普似乎非常關注此事，幾乎每天都在社交媒體上攻擊他。

蒂姆•斯科特（Tim Scott）

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參議員蒂姆·斯科特在南卡羅來納州已經有幾十年的從政經驗，他在5月份競選時手頭上有近2200萬美元（1800萬英鎊）的現金，比他的競爭對手多。

57歲的他是唯一一位在國會兩院任職的黑人，自2013年以來一直代表南卡羅來納州在參議院任職。

斯科特先生是棉花田工人的孫子，單身母親的兒子，他經常談到他的家庭如何「從棉花地走到國會」。

他在競選2024年總統時誓言要扭轉這個「退步的國家」，復興美國的「偉大文化」。

他在同事中很受歡迎，很快就得到了兩位參議員的支持，其中包括參議院共和黨二號人物約翰·圖恩（John Thune）。

但他並不是唯一一個參加競選的南卡羅來納州共和黨高層。

尼基·黑利（Nikki Haley）

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尼基·黑利（Nikki Haley）於2月中旬宣佈競選總統，成為第一位承諾與特朗普較量的主要共和黨候選人。

51歲的黑利曾被認為是共和黨最有前途的年輕候選人之一，但近年來一直保持低調。

黑利出生於南卡羅來納州旁遮普錫克教移民家庭，2009年成為美國最年輕的州長。

2015年，她呼籲從南卡羅來納州國會大廈撤下聯邦旗幟，引起全國關注。

儘管她在2016年曾表示自己「不是特朗普的粉絲」，但她後來接受了特朗普的提名，成為美國駐聯合國大使。任期內，在巴勒斯坦特使在聯合國安理會的一次會議發言時，她戲劇性地離席。

她的競選活動包括呼籲對75歲以上的政治家進行強制性的心理能力測試，並強調需要「新一代」美國領導人。

維韋克·拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）

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現年37歲的維韋克·拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）是在2月底接受福克斯新聞頻道採訪時，宣佈加入競選， 成為一匹黑馬。

作為一名沒有從政經驗的印度裔美國生物技術企業家，他是福克斯主持人塔克•卡爾森（Tucker Carlson）每日節目的常客，該節目曾是美國收視率最高的有線新聞節目。

這位哈佛大學和耶魯大學的畢業生認為，由於信仰、愛國主義和精英主義的衰落，美國正處於國家認同危機之中。

從2014年到2021年，他經營一家製藥公司，然後與人共同創立了斯特拉夫資產管理公司（Strive Asset Management），該公司避開了「分裂」的環境、社會和公司治理（ESG）框架，並將自己當做是貝萊德(Blackrock)等大公司的替代品。

拉馬斯瓦米先生也是《覺醒吧企業：美國企業社會正義騙局內幕》（Woke, Inc.: Inside Corporate America's Social Justice Scam）一書的作者。

阿薩·哈欽森（Asa Hutchinson）

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曾連任兩屆阿肯色州州長的阿薩·哈欽森（Asa Hutchinson）在4月份接受美國廣播公司新聞採訪時宣佈競選總統。 宣佈前幾天前，特朗普在紐約被控刑事指控。

72歲的哈欽森稱此案是「麻煩和干擾」，應該會促使特朗普退出競選。

這位前律師和商人是羅納德·里根政府時期美國最年輕的聯邦檢察官。

他還擔任過兩屆美國眾議院議員，包括在比爾·克林頓的彈劾審判中擔任檢察官，並擔任小布什政府的緝毒局局長。

他自稱是一位「非特朗普」的候選人，擁有豐富的經驗和領導多個角色的記錄，他發誓要向「常識、一貫的保守主義」靠攏。

拉里·埃爾德（Larry Elder）

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這位保守派電台談話節目主持人在2021年競選加州州長時承諾廢除口罩和疫苗的規定，但沒有成功。

71歲的埃爾德是一名在洛杉磯中南部長大的律師，他抨擊了民主黨的「覺醒」議程和系統性種族主義的說法。

他在推特上宣佈了自己的競選計劃：「美國正在衰落，但這種衰落並非不可避免。」 他的這一計劃似乎希望渺茫。

格倫·揚金（Glenn Youngkin）

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格倫·揚金（Glenn Youngkin）在2021年贏得弗吉尼亞州州長競選，震驚了共和黨。作為一個在私募基金公司凱雷集團（Carlyle Group）工作了25年的政治新手，他擊敗了自上世紀80年代以來一直在民主黨政界任職的人。

在一個近年來傾向於民主黨的州，楊金批評黨派政治「太毒」，並以兩黨合作為基調進行競選。

但自上任第一天起，這位55歲的州長就涉足熱點話題，從撤銷該州對Covid-19的限制，到禁止在學校教授批判性種族理論。

在表示不會參加2024年總統競選後，楊金據報道正在重新考慮競選，理由是捐助者對非特朗普候選人感興趣增加。

佩里·約翰遜（Perry Johnson）

75歲的商人佩里·約翰遜（Perry Johnson）去年曾試圖競選密歇根州州長，但被取消了競選資格，他於今年3月加入了競選。

他正在兜售一項計劃，通過每年削減2%的聯邦開支來重振經濟。

其他潛在候選人

克里斯·蘇努努（Chris Sununu）：這位溫和派共和黨人的盟友表示，他正在探索競選的途徑。蘇努努於2011年至2017年擔任新罕布什爾州州長，深受選民喜愛。

道格·伯古姆（Doug Burgum）：這位前軟件公司高管現任北達科他州州長，已經為可能的總統競選拍攝了電視廣告。

弗朗西斯•蘇亞雷斯（Francis Suarez）: 這位出生於古巴的邁阿密市長是首位以加密貨幣領薪水的美國政界人士，他正在考慮參與競選，並形容自己是「需要讓這個國家更好地了解的人」。

威爾·赫德（Will Hurd）：這位於2021年從美國眾議院退休的前德克薩斯州國會議員表示，2024年特朗普和拜登總統之間的複賽是一場「來自地獄的複賽」，很少有美國人願意看到。

莉茲·切尼（Liz Cheney）：前副總統迪克·切尼的女兒。她曾是共和黨的後起之秀，但由於強烈反對特朗普，她在2021年失去了眾議院的席位。

格雷格·阿博特（Greg Abbott）：這位得克薩斯州州長經常捲入有關移民、墮胎和持槍權的全國性辯論。

誰不會參選

拉里·霍根（Larry Hogan）：這位對民主黨友好的馬里蘭州前州長表示，他不想成為幫助特朗普再次當選的人，已經有很多這樣的人。

泰德·克魯茲（Ted Cruz）：這位德克薩斯州參議員在2016年總統大選的共和黨初選中排名第二，僅次於特朗普，但他表示將在2024年競選連任參議員。