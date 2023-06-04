印度列車事故：為什麼該國的火車時常脫軌？

蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）

BBC駐印度記者

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 周五的事故造成至少288人死亡，1000多人受傷

印度在周五（6月2日）晚上發生列車相撞並脫軌事故，已造成至少288人死亡，超過1000人受傷。關於這起致命意外的確切原因，還有很多問題有待解答。

據報道指，兩列特快客運列車和一列貨運列車在東部奧迪沙邦一個小型火車站附近發生一起「三車相撞事故」。其中一客運列車撞入一列停駛的貨運列車，車廂翻轉撞向第三條路軌，造成一列即將進站列車脫軌。初步報告指，事故是由信號失靈所造成。

事故背後的真相只有在全面調查之後才會揭曉，但是它再一次引發有關印度鐵路安全的擔憂。

印度的鐵路系統是其中世界最大的一個，全國鐵道網絡超過10萬公里（6.2萬英里），每天載客量達2500萬人次。印度鐵道部部長阿什維尼·維什瑙（Ashwini Vaishnaw）稱，去年有大約5200公里的新鐵路鋪設完成，另外每年還會對約8000公里鐵路進行升級。

他最近在一次交流中透露，大部分鐵路都在進行升級，以能夠適應速度達每小時100公里的列車，當中相當一部分還會升級到行車可達130公里時速，還有一部分凖備為160公里時速的高速列車凖備。

這明顯是政府希望在全國運行更快速列車意圖的一部分——真正意義上的高速鐵路線則在另行修建，連接金融首都孟買和艾哈邁達巴德市。

但是，一名前鐵路局官員維維克·薩海（Vivek Sahai）向我表示，脫軌仍然是「鐵路上的一件頭疼事」。一列火車脫軌可以有很多種原因——「可能是路軌維護不佳，可能是車廂出問題，還可能是駕駛操作中的失誤」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 科羅曼德快線列車脫軌，翻側到鄰近的路軌，之後被另一列駛近的列車撞擊

總理莫迪聲言嚴懲事故責任人

該次列車事故的營救行動已經結束，官員表示被困及受傷的乘客已經被救出。

總理莫迪到訪過現場，稱這是一起「令人痛苦」的事件。

他還表示，這起事故中被發現有罪的人，將會受到「嚴厲懲罰」。

這起多列車相撞事件被形容為印度在本世紀以來最嚴重的鐵路事故，目前具體的成因尚未明確。

當局已經就事件啟動全面調查，鐵路當局官員指，初步報告指事故可能因信號失靈所致。

消息指，事故涉及的兩列客運火車上共約有2000名乘客。

報告在評估年份當中統計出40起脫軌事故，33次是客運列車，7次是貨運列車。其中有17次脫軌是由於路軌「瑕疵」造成——可能包括路軌數列或者沉降。

報告指，只有9次脫軌事故是由於列車內的故障——引擎、車廂、車皮等 。

鐵路路軌用金屬製造，在夏季和冬季月份分別會因溫度升降而熱脹冷縮。它們需要定期維護——收緊鬆脫的部件，更換枕木，以及給轉接口加潤滑和調節等等。這一類的軌道檢修是靠人工、手推手、機車頭和尾車等完成的。

印度鐵路的常規建議是，軌道檢查車至少每三個月仔細檢查一次軌道的幾何結構完整性，以維持110至130公里時速。

聯邦政府審計人員關於2014年4月至2021年3月脫軌事件的報告當中有一些令人不安的發現：

軌道檢查車在評估鐵路軌道幾何結構狀況的完成度上有「30-100%的不足」

一項對1129份脫軌事故調查報告進行的研究發現，有20多種「因素」可導致事故

脫軌的一大原因是與軌道維護有關（171宗），之後就是「軌道偏差跟蹤參數超出允許的限度」

超過180宗脫軌事故是由於機械原因；當中超過三分之一是由於車廂和車皮的問題

「不良駕駛操作和超速」是另一個造成脫軌的重大因素

關於在印度火車上安裝防撞擊裝置，有過很多討論，但是據一名鐵路官員稱，目前該系統只在兩條主要線路上安裝——從德里到加爾各答，以及從德里到孟買。至於這樣一個系統如何能夠在脫軌或者「奇怪」的撞擊事故中產生作用，則尚不清楚。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2010年，西孟加拉邦一列載客列車脫軌並與一列貨運列車相撞，造成超過150人死亡

2010年，西孟加拉邦一列載客列車脫軌並與一列貨運列車相撞，造成超過150人死亡。調查人員表示，是毛派叛亂分子破壞了路軌，造成這列從加爾各答至孟買的載客列車脫軌，其中五列車廂被甩至另一列貨運列車的軌道上。目前尚未有跡象顯示周五的事故有蓄意破壞行為。