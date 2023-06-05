中國國防部長李尚福香格里拉對話會上釋放全方位強硬信號

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 李尚福在三月上任中國國防部長。

中國國防部長李尚福在香格里拉對話會上發表上任後第一次重大演講，當中提到，中美如發生激烈衝突，將是世界「不可承受之痛」。

在這次安全防務領域峰會上，李尚福指，「一些國家」正在亞洲加劇軍備競賽。

但是他表示，世界足夠大，可以容納中美共同發展，兩個超級大國應尋求合作共贏之道。

李尚福在講話中並未直接提及美國，而是稱「有的國家肆意插手他國內政和地區事務」。

他表示，中國「決不能」讓美國在多個地區發動「顏色革命」和代理人戰爭的事情在亞太地區重演。

美國較早前曾指控中國驅逐艦在台灣海峽靠近一艘美國軍艦時有「不安全」的操作。

周六（6月3日），美國海軍指，一艘中國驅逐艦「以不安全的方式」駛近一艘美國軍艦，當時美國軍艦正和加拿大船隻一同經過台灣海峽。

中國批評美加兩國「有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定」。美加則稱自己是在國際法允許範圍內航行。

在演講中，他表示中國不會允許美國及其盟友在南海「以航行自由之名行航行霸權之實」。

上周，華盛頓公布一段視頻指，中國戰機在南中國海以「非必要的挑釁性」動作靠近美國軍機。

中國在台灣問題上「不畏懼任何對手」

被問及台灣海峽問題時，李尚福表示，是「域外國家」在加劇這一地區的緊張局勢。

他重申，台灣問題是中國「核心利益中的核心」，任何「虛化」一個中國原則的行徑都是「荒謬和危險的」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣問題持續成為中美關係的一個矛盾點。

他批評台灣民進黨「挾洋謀獨」，外部勢力「以台制華」干涉中國內政，稱這才是台海局勢緊張的根源。

「我們願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，」李尚福說，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」

批評美國「冷戰思維」

今年3月上任中國防長的李尚福指控美國採取「冷戰思維」，「導致安全風險大增」。

他提到美國提出的「印太戰略」，表示中方認為，任何戰略都不能「以意識形態劃線」，以「假想威脅」構建排他性軍事同盟。

他又指，試圖推進「亞太北約化」的本質是綁架地區國家、渲染衝突對抗，只會令這一地區陷入撕裂、紛爭和衝突的漩渦。

中美對話未發生

李尚福是在新加坡出席香格里拉對話會時作出上述言論。這是亞太地區唯一的年度安全防務峰會。

美國在2018年就俄羅斯武器購買問題對李尚福實施制裁。為表抗議，北京最近數次拒絕兩國防長對話的請求。

圖像來源，HOW HWEE YOUNG/EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 2018年遭美國制裁的中國防長李尚福回絕了與美國防長奧斯汀會晤的邀請。

在新加坡的峰會上，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指責中國拒絕進行軍事討論。

奧斯汀和李尚福在周五（6月2日）的峰會開幕晚宴上曾握手並短暫交談，但是有關報道指，當中並無實質性交流。

中國一名代表團成員向法新社表示，美方解除對李尚福的制裁是進行對話的前提條件。

有專家表示，美中兩國都沒有興趣與對方真正交流。

美國防長批評中國

較早前，奧斯汀在香格里拉對話峰會上發表題為「美國在印太地區的領導力」的演講，對中國不願參與軍事危機管理「深表關切」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國國防部長奧斯汀表示，「我們談得越多，就越能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判」。

他強調，台海戰爭將是毀滅性的，會以「我們無法想象的方式影響全球經濟」。

他批評說，中國在國際空域「對美國和盟國飛機進行危險攔截的數量驚人」，重申美方將支持盟國和伙伴對抗「脅迫和欺凌」。

他同時指，美國堅定地致力於維護台灣的現狀，「衝突既不是迫在眉睫，也不是不可避免的」，會維持美國的強大威懾力量。

儘管中美之間存在外交爭論，美國國務院一名高級官員還是抵達了北京，進行為期一周的廣泛對話。

華盛頓和北京近年在一系列問題上出現緊張關係，包括中國對台灣的主權主張，以及南中國海的領海主權爭議。

圖像加註文字， 中國在南海的主權主張是亞太地區安全問題的重大議題。

與英、德防長會晤

李尚福在周末的峰會期間，分別與英國、德國防長以及歐盟代表進行雙邊會談。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱雙方有建設性對話，德國防長皮斯托裏烏斯（Boris Pistorius）則呼籲中國停止招募德國退役飛行員為中國戰鬥機師進行培訓。

德國防長向法新社表示，李尚福在會談中未否認這一說法，但試圖從其視角淡化這一事件的重要性。