烏克蘭稱對俄軍反攻中 首批奪回頓涅茨克的三個村莊

28 分钟前

圖像來源，Reuters

烏克蘭表示，該國軍隊已經解放了烏克蘭東南部的三個村莊，這是外界等待已久的烏克蘭反攻的首次勝利。

社交媒體上的影片顯示，其軍隊在位於頓涅茨克的布拉霍達特內（Blahodatne）和涅斯庫奇涅（Neskuchne）附近居民區慶祝勝利。

烏克蘭國防部副部長表示，附近的馬卡裏夫卡（Makarivka）也被奪回。

周六（6月10日），總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）證實烏克蘭針對被俄軍佔領地區的反攻已經開始。

儘管烏克蘭上周已開始在該國南部戰線推進，但這三個村莊是澤連斯基證實反攻開始以來第一批被解放的居民區。

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莫斯科尚未證實其失去了任何村莊，而是稱其擊退了烏克蘭在該地區的進攻。

此外，烏克蘭稱俄羅斯在扎波羅熱地區炸毀了另一座大壩。上周一，烏克蘭南部赫爾松附近的卡霍夫卡大壩被毀，引發了大範圍洪水。

烏克蘭稱，該大壩是由俄羅斯軍隊炸毀的。俄軍自2022年2月以來一直控制著該大壩。

該國軍方發言人瓦列裏·舍申（Valery Shershen）表示，莫斯科選擇炸毀新達爾伊夫卡（Novodarivka）附近的第二座大壩，這「導致了莫克里-雅利河兩岸的洪水」。

舍申表示，俄羅斯故意炸毀該地區的大壩，以阻止烏克蘭向被佔領地區推進。

俄羅斯否認其炸毀了卡霍夫卡大壩，而是將其歸咎於烏克蘭。

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「再次屬於烏克蘭的國旗下」

在社交媒體上，親烏克蘭的賬戶分享的視頻中，可以看到軍隊在布拉霍達特內一座被燒燬的建築外升起烏克蘭國旗。

國家邊防軍發佈的視頻顯示，烏克蘭軍隊宣佈「頓涅茨克地區的涅斯庫奇涅再次屬於烏克蘭的國旗下」，然後高呼戰鬥口號「光榮歸於烏克蘭」。

與此同時，國防部副部長漢娜·馬利爾（Hanna Maliar）在Telegram的一則影片中聲稱，烏克蘭軍隊也佔領了馬卡裏夫卡村。

一位軍隊發言人說，這些勝利是反擊戰的第一次局部勝利。

雖然佔領這三個村莊標誌著最近幾天的最大進展，但這些居民區相對較小。布拉霍達特內戰前的人口只有1000人。

該村莊是最近幾天激烈戰鬥的中心，位於通往馬里烏波爾市的道路上，一些分析人士認為，烏克蘭可能會在未來幾個月內尋求奪回這座港口城市。

還有分析人士預測，基輔希望切斷被佔領的克里米亞和頓涅茨克之間的陸路連接，孤立克里米亞半島上的俄羅斯軍隊。

再往東，烏克蘭軍隊據說也在被毀的巴赫穆特市附近推進，那裏是俄烏兩國軍隊進行長期血腥爭奪戰的地方。

基輔的高級官員拒絕就推進的細節發表評論。

神秘的烏克蘭情報負責人基裏洛·布達諾夫（Kyrylo Budanov）周日發佈了一段影片，重覆了「計劃喜歡沉默」的口頭禪，意在強調反攻需要保密。

烏克蘭的行動範圍尚不清楚，但總部位於美國的智庫「戰爭研究所」（ISW）周六表示，基輔的部隊正在至少四個前線地區發動攻勢。

烏克蘭在向俄羅斯防禦工事發動進攻時遭遇了一些挫折。一群烏克蘭士兵告訴法新社，周四在扎波羅熱州東南部的一次行動中，他們損失了幾輛美國製造的布拉德利（Bradley）戰車。

他們稱，九輛車中有六輛被毀，並補充說，他們擔心有人洩露了行動信息。

分析人士強調，烏克蘭在試圖突破俄羅斯數月來一直在加強的防線時，面臨著困難。

但在其他地區，基輔的部隊據報在周末的行動中突破了俄軍陣線。有報道稱，烏軍部署了德國豹-2（Leopard-2）坦克。

與此同時，在與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）地區，周六晚上一列貨運列車脫軌後，鐵路交通暫停。過去幾周，別爾哥羅德的邊境地區遭到無人機和火炮攻擊。

北邊的卡盧加州（Kaluga）州長弗拉迪斯拉夫·沙普沙（Vladislav Shapsha）表示，當地發生了兩起無人機墜機事件，一起發生在斯特列科夫卡（Strelkovka）村附近，另一起在森林中。