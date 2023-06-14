特朗普案：被刑事起訴的美國前總統或有三種辦法拖延審訊

納丁·優素福（Nadine Yousif）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Reuters/Jane Rosenberg 圖像加註文字， 法庭草圖顯示，在邁阿密法庭上，特朗普身著藍色西裝，兩側是他的律師克里斯基斯和托德布蘭奇。

美國前總統特朗普被指控在離開白宮後非法保存機密文件，成為歷史上第一個被聯邦刑事起訴的美國前任或在任總統。

他面對37項罪名指控，包括對政府取回有關文件的行動進行阻礙，但他已向法庭否認控罪。

特朗普已經進行過出庭程序，現在檢控官在推動加快審訊。

BBC華盛頓分部報道，特朗普出庭時面無表情，保持沉默，離開後即前往新澤西州一個高爾夫俱樂部向他的支持者講話。

這名共和黨人向支持者稱，他「完全有權利」保存有關文件，但又承認自己沒有全部看過文件。

之後，他再次作出一系列沒有根據的指控，並批評總統拜登和他曾經的政治對手希拉里·克林頓 。

法律專家指，特朗普可能會試圖盡可能拖延審訊。

「他有充分的動機去拖延，」弗吉尼亞州的裏士滿大學（University of Richmond）法律教授卡爾·托拜亞斯（Carl Tobias）說。他指出特朗普正在進行競選活動，尋求贏得共和黨總統候選人提名，爭取在2024年再度入主白宮。

特朗普周二（6月13日）在邁阿密的傳審是一個標凖程序。他被記錄在案，打上指紋，採集DNA樣本，之後他對控罪作出否認。

他被允許離開法庭，而且由於他受到特勤局保護且未被視為有逃跑風險，於是保釋當中也沒有出行限制條款。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周二，特朗普支持者在法院外與他的反對者發生口角

下一步將是為特朗普的律師獲得安全許可，因為案件涉及高度機密文件。俄亥俄州凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）的法律教授、前聯邦檢察官凱文·麥克穆尼加爾（Kevin McMunigal）表示：「這需要時間。」

在此之前，特朗普要先組建好他在佛羅里達州的法律團隊。他的其中兩名律師詹姆斯·特拉斯蒂（James Trusty）和約翰·勞利（John Rowley）在周五、也就是他被起訴之後一天辭職。

前總統特朗普在周二上庭時的代表律師是托德·布蘭奇（Todd Blanche），但是專家指，他可能會試圖加入在本州份執業的其他律師。

與此同時，法庭將進入下一步程序 ，挑選本案陪審團。

麥克穆尼加爾表示，聯邦審訊常常很迅速，大多數案件的被告會在接受傳訊後90天之內受審。不過，特朗普的案件可能會是一個例外，因為這是一宗知名案件，需要安全許可。

法律專家仍然認為，針對前總統的指控是「出奇地有力」，任何試圖撤銷案件的努力都很可能會失敗。

「這並不是說，他和他的律師就不會盡可能地拖延，」托拜亞斯教授說。

他們可能會通過以下三種方法阻礙案件推進。

1. 聲稱無刑事犯罪

特朗普反覆辯稱，他在《總統檔案法》（Presidential Records Act）之下有權從白宮帶走文件，而且他已經在離任前將之解密。

他的律師可能會將這一論點擺到法庭面前，但是托拜亞斯教授說，這一做法不太可能會獲得有利的裁決。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普出庭當日，執法人員在法庭外戒備。

「我不認為他不再是總統之後還有權利保留文件，」托拜亞斯教授說，「《檔案法》非常清楚，我不認為這裏面有什麼可疑問的。」

2. 聲稱他遭受不公平的針對

他的律師也可能會辯稱，特朗普是「選擇性檢控」的受害者——他受到不公平針對，而且其他政客，比如希拉里·克林頓（Hillary Clinton）、邁克·彭斯（Mike Pence）和總統喬·拜登（Joe Biden）等人從未因為他們對機密文件的處理而被起訴。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國前總統特朗普的支持者聚集在多拉爾邁阿密高爾夫球場的入口附近。

但是托拜亞斯教授說，前總統特朗普的案件在好幾個方面都有所不同。第一，其他幾位政客當時都是「非常樂意」交還他們當時保存的文件，但是起訴書中的證據顯示，特朗普拒絕這樣做。

「起訴書中顯示，特朗普被指做出了很多非常不負責任的事情，」他說，選擇性檢控的說辭在法庭面前走不遠。

3. 試圖推翻關鍵證據

特朗普和他的法律團隊可能嘗試拖延審訊的另一個辦法，是以律師與客戶前的守密特權來尋求推翻大陪審團面前的證據——也就是特朗普的律師M·伊萬·科克倫（M Evan Corcoran）的證詞。

麥克穆尼加爾教授說：「那個或許是一個審訊前的問題，會導致一些延後。」

但是他補充，在華盛頓主審這一案件的法官已經裁定，在犯罪欺詐例外（crime-fraud exception）原則下，該證據可以被包括在起訴書中。該例外原則適用於律師與客戶的對話中客戶試圖就如何進行欺詐或犯罪獲得法律建議的情況。

專家稱，即使這些辯駁理由都不太可能將案件完全推翻，也肯定會導致一些拖延，因為法庭將不得不對特朗普律師提出的問題逐一仔細衡量。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這是特朗普三個月內的第二次出庭

共和黨內支持度未受影響

特朗普捲入官司，似乎未令他在共和黨人中間的支持度有所下降。

BBC在美國的合作伙伴哥倫比亞廣播公司（CBS）發現，共和黨76%的主要選民更擔心訴訟是有政治動機，而不是文件是否可能危害國家安全。

程序上，美國司法部的運作應該獨立於白宮。拜登自己也因為對機密文件的處理而正在接受另一宗調查。他在上周說："我從來沒有——一次都沒有——建議過司法部應該怎麼做。"

法律專家稱，刑事犯罪起訴一經定罪，可能會令特朗普入獄相當一段時間。但是他已經聲稱，無論裁決如何，都將繼續競選總統。

特朗普此次出庭已經是不到三個月裏的第二次。他於4月曾在紐約接受法庭傳訊，他被控在2016年總統選舉前就向色情片女性支付封口費一事偽造商業文件。