脫口秀演員謝必孜：馬來西亞因MH370笑話要求國際刑警介入很「荒謬」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上周，律師出身的脫口秀演員謝必孜在曼哈頓一家俱樂部的演出畫面在互聯網上廣為流傳，她在演出中回顧了新加坡脫離馬來西亞的歷史，就此嘲諷馬來西亞，並提及馬航MH370空難，這在馬來西亞引發軒然大波。

美國新加坡裔脫口秀演員謝必孜（Jocelyn Chia）此前因在演出中拿馬來西亞航空公司MH370空難來開玩笑，惹怒馬來西亞當局。她表示官方的反應「過度」了。

她對BBC說，她「並非在取笑悲劇」和受害者，而是試圖在悲劇中找到幽默。

馬來西亞警方表示，他們已要求國際刑警組織（Interpol）尋找到謝必孜，目前他們正在就煽動和冒犯性的網絡內容對她進行調查。

在新加坡長大的謝必孜稱，牽涉到國際刑警組織是「荒謬的」。

上周，律師出身的脫口秀演員謝必孜在曼哈頓一家俱樂部的演出畫面在互聯網上廣為流傳，她在演出中回顧了新加坡脫離馬來西亞的歷史，就此嘲諷馬來西亞，並提及馬航MH370空難，這在馬來西亞引發軒然大波。

國際刑警組織告訴BBC，他們尚未收到馬來西亞警方對此案的協助請求。

謝必孜表示，她的笑話「在社交媒體上被斷章取義了」。

「我已經講（這個段子）幾百次了，甚至在新加坡還做了一個簡短的版本。它總是讓觀眾捧腹大笑。如果它效果不好，我就不會再用了。」

她還表示，「挖苦」或取笑觀眾是她現在所在的紐約喜劇俱樂部文化的一部分。她稱，美國漫畫過去曾把「9/11」襲擊事件作為笑話的素材。

「美國人可以欣賞更嚴厲、更尖銳、更直白的幽默，而在亞洲，單口喜劇還處於起步階段。你在亞洲找不到很多尖銳的喜劇。」她說。

在引發爭議的演出中，謝必孜先用粗口調侃一名馬來西亞人，並稱新加坡自1965年獨立以來，已經成為第一世界國家，而馬來西亞「仍然是發展中國家」。

然後，她繼續嘲諷馬來西亞的飛機「不能飛」，並將其與馬航MH370的悲劇聯繫起來。

「什麼？馬航失蹤一點都不好笑，是嗎？」她笑著打趣道，然後一語雙關地說：「有些笑話不會落地。」

2014年3月，馬來西亞航空公司的一架波音777客機在從吉隆坡飛往北京的途中神秘地從雷達上消失。

多國的搜救人員在印度洋上進行了四年的搜索，發現了一些殘骸，但沒有找到主機身。機上239人被宣佈全部遇難。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年3月29日，謝必孜在美國加州伯班克的喜劇俱樂部露面時表演脫口秀。

她的段子在社交媒體上引發馬來西亞人的撻伐。她所演出的俱樂部「戲劇地下室」（Comedy Cellar）幾乎一夜之間在谷歌上收到了4000條一星評價，其老闆稱網站也遭到黑客攻擊。

該段影片也被TikTok刪除，理由是違反了其仇恨言論凖則。

據報道，馬來西亞旅美聯誼會及數十名馬來西亞僑胞周日（6月11日）在紐約法拉盛焚燒其照片抗議，表示此舉對馬來西亞人及空難罹難者家屬毫無憐憫之心，要求她公開道歉。

此前，馬來西亞外交部已對此表示譴責。外交部長讚比裏·阿卜杜勒·卡迪（Zambry Abd Kadir）稱，她的脫口秀公然缺乏對馬來西亞人和空難受害者家屬的敏感性和同情心。

新加坡駐馬來西亞最高專員梅農（Vanu Gopala Menon）對此表示道歉。新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）也試圖平息該爭議，稱他對這些笑話感到「震驚」。

「她當然不代表新加坡人的觀點。」維文說，並表示新加坡人「珍視與馬來西亞家人和朋友的關係」。

一些互聯網用戶，包括謝必孜的脫口秀演員同行，批評她麻木不仁。但也有一些人認為這是可以接受的諷刺。

國際刑警組織的主要職能是共享有關逃犯的信息，並將他們帶回犯罪國。

「我真希望能看到接到這一請求的國際刑警組織官員的臉。」謝女士說。

「老實說，如果國際刑警組織對這一要求採取行動，事情升級，你能想象這將使我多麼出名嗎？」

2022年7月，馬來西亞逮捕了脫口秀演員里扎爾·範·蓋澤爾（Rizal van Geyzel），原因是他發佈了涉及種族和宗教敏感問題的影片。