希臘海域再現沉船事件 至少79人死亡和數百人失蹤

喬治.賴特和勞拉.戈齊

BBC News

35 分钟前

圖像來源，Hellenic Coast Guard 圖像加註文字， 希臘當局公布漁船傾覆前的畫面

一艘載有難民的漁船在希臘南部海岸傾覆沉沒，導致最少79人死亡，數百人失蹤。

但生還者和希臘官員表示，已有過百多人獲救。

當局指這是希臘最嚴重的移民悲劇之一，宣佈全國哀悼三天。

該漁船在皮洛斯（Pylos）西南約80公里處沉沒，海岸防衛隊此前說，漁船拒絕接受救援。

海岸防衛隊指，周二晚間歐洲邊境與海岸警衛隊（Frontex）一架飛機在國際水域發現該艘船，船上的人都沒有穿救生衣。

希臘國家廣播電視公司ERT引述航運部門提供的時間表報道稱，當局曾多次用衛星電話與該船聯繫，表示可以提供幫助，但漁船一再表示： 「我們只想繼續前往意大利」。

數小時後，即當地周三01:40（格林尼治標凖時間23:40），據稱船上有人通知希臘海岸防衛隊，該漁船的發動機故障。

不久後船隻傾覆，僅僅10至15分鐘就完全沉沒。當局展開搜救行動，但因強風而變得複雜。

支援難民熱線「報警電話」（Alarm Phone）表示，海岸防衛隊"在派出任何幫助之前，已經知道該船遇險數小時」，又指當局「從不同渠道獲悉」該漁船有問題。

該組織補充指，船上的移民可能害怕面對希臘當局，因為他們知道該國「有可怕的系統用來對付難民」。

嚴重超載

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 收容中心的倖存者

據信，這艘漁船是從利比亞前往意大利，船上大多數人被認為是20多歲的男子。

據當地媒體報道，他們已經航行數天，有報道稱周二下午，一艘提供食物和水的馬耳他貨船曾接近該船。

有生還者稱，船上有多達500至700人，一當地衛生部門官員雅尼斯·卡爾維利斯（Yiannis Karvelis）表示這是一場前所未有的悲劇，「船上的人數遠遠超出了承載量。」

海岸防衛隊上尉阿萊克斯由（Nikolaos Alexiou）對公共電視台表示，他的同事看到人們擠在甲板上，船隻在地中海一處最深處的地方沉沒。

當局尚未公布遇難者的國籍。生還者被送往卡拉馬塔鎮（Kalamata），許多人因體溫過低或受輕傷送院留醫。

希臘國家廣播電視公司ERT報道指，三名懷疑是人口販子的人士，被帶到卡拉馬塔的中央港務部門受查。

希臘總統卡特琳娜·薩凱拉羅普魯（Katerina Sakellaropoulou）探視部分生還者，並對死者表示悲痛。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 有生還者需要送院治療

每年均有數百人在試圖穿越地中海時死亡。今年2月，一艘載有移民的船隻在意大利南部卡拉布裏亞（Calabria）地區的庫特羅（Cutro）附近傾覆，造成至少94人死亡，是有記錄以來最致命的事件之一。

希臘移民部官員伊奧爾戈斯·米凱利迪斯（Yiorgos Michaelidis）接受BBC節目今夜世界（World Tonight）訪問，指希臘曾多次表示，歐盟需要拿出一個「幼小的」移民政策，「以便接受真正有需要的人，而不僅僅是那些有錢支付偷渡費的人」。

他說：「現在是人口走私者決定誰來歐洲。」

「是要由歐盟為那些真正需要的人提供庇護，幫助和安全。這不是希臘、意大利或塞浦路斯的問題......歐盟才是必須達成堅實移民政策的一方。」

希臘是中東丶亞洲和非洲難民及移民進入歐盟的主要通道之一。

上月，一段影片顯示希臘政府強行驅逐在海上漂流的移民，遭國際社會批評。

聯合國數據顯示，今年有超過7萬名難民和移民抵達歐洲的前線國家，其中大部分在意大利登陸。