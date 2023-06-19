希臘偷渡船海難：BBC調查發現海岸衛隊說法與船舶追蹤數據不符

歐洲事務記者尼克·比克（Nick Beake）與資深歐洲製作人科斯塔斯·卡勒吉斯（Kostas Kallergis）

BBC News 希臘卡拉馬塔報道

40 分钟前

圖像來源，Greek Coast Guard 圖像加註文字， 這艘明顯超載的漁船在沉沒前曾多次被拍下身影。

一艘移民船星期三（6月14日）翻沉，數以百計偷渡者生死未卜。BBC掌握證據顯示，希臘海岸警衛隊對事件的描述存有疑點。

記者對有關海域內其他船隻的航行軌跡作分析後認為，該超載漁船在翻沉前七個小時內原地不動。海警則堅稱，在這段時間內，漁船朝著意大利航行，並不需要救助。

希臘當局迄今並未回應BBC的調查結果。

沉船造成至少78人死亡，聯合國則稱多達500人下落不明。有聲音質疑，希臘方面早該採取更多行動，啟動全面搜救。

對此，聯合國呼籲調查希方處理是次船難的做法。希臘官員堅稱，船上人員表明無須幫助，且直到翻沉前一刻為止，漁船並無危險。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 沉船有104人獲救，聯合國稱生死未卜者數以百計。

BBC取得了一段展示MarineTraffic追蹤數據的電腦動畫，這是一家海事數據分析平台。

它們的數據顯示了移民船後來翻沉的一小片海域長達數小時的活動，而這些數據給漁船導航毫無困難這官方說法帶來疑問。

漁船並無配置追蹤設備，因此並未在地圖上顯示，海警與海軍艦艇亦然，因它們無須分享其位置。

海警官方事發時序存疑

歐盟邊境管理局（Frontex）稱，局方在上星期二（13日）格林尼治標凖時間（GMT）08:00最先發現移民船，並知會希臘當局。

接受海上遇險移民緊急求助的熱線「警報電話」（Alarm Phone）稱，它們在12:17 GMT接獲來電，稱漁船遇上危急狀況。

我們利用經BBC事實核查（BBC Verify）鑒別真偽的視頻與照片，以及法庭文件和海事記錄，分析接下來數小時的船舶動態。

MarineTraffic動畫顯示，一艘名為「幸運海員」號（Lucky Sailor）的輪船在15:00 GMT突然朝北面轉向。「幸運海員」號船東，向BBC提供其航海日誌（log book），並證實海警要求該船隻靠近移民船，向對方提供食物和水。

約半個小時後，在15:35 GMT，海警直升機尋獲該移民船。希臘官方仍宣稱漁船當時仍在穩定航行。

圖像來源，MarineTraffic 圖像加註文字， 地圖上黃色標記為移民船沉沒位置。從該處的船舶動向所見，在沉船前數小時，漁船一直沒有移動。

但再過兩個半小時之後，大約18:00 GMT，另一艘輪船「忠誠鬥士」號（Faithful Warrior）駛至相同海域，且同樣補給了移民船。

「忠誠鬥士」號船東提醒BBC該向調查當局查詢。

一段據報攝自「忠誠鬥士」號的視頻曝光，宣稱記錄了輪船在海上用繩子向移民船搬運物資的情況，片段中並未看到其他船隻。

BBC事實核查檢驗了視頻，並確認船艇外貌符合照片中所見的移民船——而它在片段中並無移動——天氣狀況也符合當時的報告。視頻的拍攝時間暫未知曉。

在19:40 GMT至22:40 GMT之間，希臘官員原本宣稱，移民船維持著「穩定航路與航速」。

當局最初的聲明稱，它們謹慎地保持一定距離，觀察移民船，但它們後來發佈的一張近距離拍攝照片——而且是攝於這段時間內——顯示移民船哪兒都沒去。

圖像來源，Greek Coast Guard 圖像加註文字， 希臘海警星期四（15日）發佈了這張照片，是漁船沉沒前數小時海警以泛光燈照射之下所拍攝。

一位希臘政府發言人後來稱，海警曾嘗試登上移民船作風險評估，但船上有人解開纜繩，不欲受援。

在這七個小時內，一切船舶活動均聚焦於明確的一個點上，說明移民船近乎絲毫未動。

動畫地圖的比例顯示移民船隻航行了幾海里，對於一艘在地中海最為水深之處癱瘓，面對著風高浪急的船舶來說，這是預期之內的。

船上焦急的人，其動作導致船舶搖擺，也會促使這樣的移動、。

在這段時間內，希臘官員堅稱，移民船並無險情，反而正安全地駛往意大利，因此海警並未試圖上前營救。

到23:00 GMT，載著數百人的移民船下沉，船舶追蹤動畫顯示，多艘船艇湧往現場施救。

其中一艘是郵輪「名人揚極」號（Celebrity Beyond），船上有人拍下了海難發生後的情況，並將片段發給BBC。

豪華遊艇「瑪雅女王」號繼而受命救起104名倖存者，將他們送到岸邊。