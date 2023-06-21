紐西蘭中餐館砍人案至少4人受傷 一中國籍男子被捕

紐西蘭中餐館砍人案至少4人受傷 一中國籍男子被捕

根據紐西蘭警方，一名男子6月19日晚間持斧頭隨機攻擊奧克蘭3間中餐館的顧客，至少有4人受傷送院。

一名24歲的中國籍男性在現場被逮捕，警方尚未公布嫌犯動機。