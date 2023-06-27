脫下「孔乙己的長衫」：中國就業形勢愈發嚴峻，年輕人從「藍領」工作尋出路

常思穎

BBC中文

19 分钟前

26歲的張靜靜在中國重慶農村出生長大，本著讀書改變命運的想法寒窗苦讀，考上大學，成為村裏人的驕傲。但在2019年大學畢業後，她發現不但沒有獲得一技之長，甚至在經濟下行的情況下連期望的薪資也達不到。

她大學讀的市場營銷專業，畢業後進入房地產行業做銷售，這是近年來面臨轉型壓力最大的行業之一。在經歷了三年坎坷的就業經歷後，她身心俱疲。一個偶然的機會，她接觸到家政行業，從中看到一些希望。

「當時我已經是抱著相當崩潰和『擺爛』的心態，我覺得隨便找個工作能養活自己就行了」，張靜靜說。但她發現自己熱愛這一行。

她的工作是給5歲左右的學齡前小孩當住家保姆兼家庭教師，大部分時間陪小孩玩耍，有時間也幫家裏的老人做點家務。脫下西裝，換上便裝，她成了一名「藍領」勞動者。

自2020年以來，中國青年人失業率連續幾年處於較高水平。根據官方6月發佈的最新數據，16至24歲青年失業率連續兩月創2018年有統計以來新高，升至20.8%。越來越多中國年輕人找不到合適的工作，不得不選擇一份需要體力勞動的「藍領」的工作，包括送外賣、去餐廳當服務員、做網約車司機等等。

「對於整個中國社會來說，大學畢業去做家政，代表了人力資源錯配進一步加劇」，新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦說。

高失業率導致社會貧富差距變大，對於家政行業，尤其是包括負責教學的高端服務來說，的確是提供了不少就業機會。但相比香港、新加坡等發達經濟體，有需要的家庭通常會選擇外籍勞工去做家政。

「這遵循經濟學裏的比較優勢原理，因為外勞的成本低，他們在這方面有更多的比較優勢，所以僱傭他們來做，對於提升整體社會經濟效率有很大幫助」，陸曦解釋。

圖像來源，Zhang Jingjing 圖像加註文字， 26歲的張靜靜再育兒中心實習。

從「白領」到「藍領」

中國目前對「白領」人士的需求正在減少。據經濟學人智庫估計，2020年，僱傭主體是大學生的專業服務崗位約佔青年就業機會總數的40%，是十年前的兩倍。但是，由於近幾年來中國政府著手監管房地產、教培、數字經濟、金融和娛樂等多個行業，有相當一部分崗位已經不存在了。

根據中國招聘網站智聯招聘，2021年，僅房地產、輔導和科技公司的招聘信息就佔了畢業生所有招聘信息的一半以上。一年後，這一數字降至26%。

與此同時，中國經濟正趨向以服務業為導向，2020年的人口普查顯示，約75%的青年僱員在服務業工作，但中國在過去十年裏創造出來的許多服務業崗位都是較低端職位，比如外賣員、餐廳服務員等。對於許多受過教育的年輕人所追求的高工資、高技能的崗位，並沒有很多。

張靜靜之前所在的房地產行業，正是近年來受政府監管影響最嚴重的行業之一。政府反覆強調，「房子是用來住的，不是用來抄的」。監管機構對開發商貸款設定了上限，並對土地拍賣進行了全面改革。這影響到這個行業的財務業績，許多房企壓力爆棚。

為了拼業績，張靜靜每天要工作10個小時以上，作息不規律，晚上只睡五、六個小時，長期下來令吃不消，兩年後辭職了。之後她曾嘗試考研，但沒有成功。

2021年底，她在餐飲行業找到一份銷售工作，但再次遇上低迷的市場。彼時疫情還沒有結束，餐飲業沒有完全恢復，加上小區動輒封控，她感到十分壓抑。

「相當崩潰，每天在家什麼事做不了，睡眠不好，吃飯也沒有胃口，整個心情很低沉」。四個月後，她辭職了。後來她又多次應聘其他工作，但都沒有合適的。

她曾羨慕公司的保潔阿姨，雖然一個月工資只有四、五千，但「沒有什麼精神壓力，只不過是身體累點，還能買五險一金（五種社會保險福利），又能受到專業培訓」。

今年年初，一則家政行業的招聘廣告吸引了張靜靜的注意， 月薪8千到1萬，甚至打破了她對「藍領」工作的想象。她抱著試一試的態度入行了。

她的同事大部分是35歲至55歲，一部分從農村出來沒有讀過書，還有一些已經退休。這一行對於大學畢業的年輕人來說似乎有點大材小用，但張靜靜不這樣看——她說不僅得到了專業技能培訓，有助於在這一領域長期發展，還能在拿到專業證書和完成實習後拿到上萬元的月薪。她目前在成都生活，這個薪資水平已經達到了她之前做銷售時的提成。

不過，並非所有「藍領」工作都能實現這樣的水平。根據中國新就業形態研究中心2022年發佈的報告，中國藍領勞動者整體平均收入為每月6000元左右。並且，「藍領」群體依然面臨部分公司工資發放不及時、待遇差、管理落後等問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越來越多中國年輕人找不到合適的工作，不得不選擇一份需要體力勞動的"藍領"的工作，包括送外賣。

「豬站在風口都能起飛」

也有年輕人在行業變革時主動選擇離開，「自降身份」去做一些需要體力勞動的工作。

29歲的陳陳（化名）2016年本科畢業後，在重慶從事與房地產配套的家電營銷工作。時間一晃就是7年，但半年前，她從上一份工作中辭職，轉行去做舊衣回收。

收入比以前少了一半，而且還要厚著臉皮與底層工人競爭。

她先是到住宅小區派發傳單，也拿著大喇叭到居民樓下喊——「回收舊衣！」。這不禁讓人聯想到幾十前較為貧困的中國，家裏取暖靠蜂窩煤，時不時見到樓下有衣衫襤褸的老人，推著一板車的煤，大聲喊著——「賣蜂窩煤啦！」也有回收礦泉水瓶和紙皮的人吆喝——「收破爛啦！」

很難想象一位擁有大學本科文憑的年輕人能這樣做。陳陳也曾自嘲地說，「我年紀輕輕就開始撿破爛了」，但內心裏，她告訴自己：「我比別人少走40年彎路，他們老了還不是要撿破爛的。」

圖像來源，Chen Chen 圖像加註文字， 陳陳在一個小區收到的舊衣服。

陳陳覺得，這個行業有前景，因為當前中國對回收舊衣有很大的需求，尤其在工業相對發達的城市，衣服屬於快銷產品，淘汰得快，並且還沒一個很有效率的組織來處理這些舊衣服。

「不管窮人富人，都有需求」，她說，「豬站在風口都能起飛，人的選擇往往比努力更重要一點。」

過去幾年裏，她已經看到曾經從事的房地產行業走下坡路。 首先是上游的市場低迷，投資土地及買賣商品房的交易減少，於是導致需要購買家電的業主減少了，擠壓了她的收益空間。她說，市場好的時候年收入能達到30多萬，現在只剩一半。

「如果已經知道這個行業處在『紅牌』市場了，那你還想著通過努力獲取高額回報是不太可能的」，陳陳說。

在她看來，以前上學期間，只要肯用功就能取得好成績，拿到相應的學位，但這種思維並不適合當今的就業市場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 陳陳認為，舊衣回收行業在中國有前景。

脫不掉的「長衫」

有媒體指責年輕人，不願意依靠勞動改變自身的處境。但年輕人有他們的不滿。「當初是你們用『知識改變命運』來鼓勵我們學習的，如今大學畢業我們覺得就業困難，卻被指責成放不下讀書人的架子，不願靠勞動改變自身的處境」——這句話被廣泛引用。

這些討論的背後是高等教育的持續擴張以及嚴重貶值的學歷。根據中國教育部，2023年全國高校畢業生預計達到1158萬人，而2000年僅為100萬人。20多年的時間裏，高校畢業生增加了10倍多。這是中國歷史上受教育程度最高的一代人。

另一方面，本科學歷與職業文憑的就業情況的差距正在縮小。2022年的數據顯示，過去十年裏，職業院校畢業生的就業率持續在90%以上。而在一些現代服務業，他們的收入和穩定性未必比本科生差。

圖像加註文字， 「孔乙己的長衫」出自魯迅的小說。

重慶的張靜靜在找工作期間曾應聘到一家投資公司，但發現周圍的同事連本科文憑都沒有，主管還操著一口濃郁的四川口語。她想到自己曾經是農村走出的孩子，好不容易讀到大學畢業，無法放下那份驕傲，幾天之後便離職。

「屬於高不成低不就這樣一個很尷尬的狀態」，她說。當時的她就是那個「脫不下長衫」的人。

有年輕人的確在嘗試「脫掉長衫」，但結果並不理想。

杭州的李小姐以前做文職工作，由於公司運營出現問題，今年3月失業。失業後她嘗試到電影院做收銀員。

每天站立七個多小時，導致她的腿腳酸疼發脹。而且薪資極低，「站立一個小時還不夠買一杯奶茶」。最重要的是，她覺得這份工作沒有技術含量，未來更容易被淘汰。「有一種隨時被替代的感覺」，她說。

李小姐將自己的經歷分享到個人社交賬號上，並呼籲「孔乙己的長衫千萬別脫」，收到上百條回應。留言大多是跟她有著類似經歷的人，有去做外賣跑腿員的、去快餐店做服務員的……但很多因工作時間長、工資低、體力受不了等原因無法堅持。

對於他們來說，從事「藍領」工作只是就業失意下選擇的一條短暫的退路，但不是出路。畢竟，並非所有「藍領」工作都是新興的朝陽產業，底層勞動者也有他們的艱辛。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 根據中國教育部，2023年全國高校畢業生預計達到1158萬人，而2000年僅為100萬人。

學歷還有用嗎？

在做回收舊衣道路上尋找出路的陳陳說，她的同行中很多都沒有學歷，但她認為自己的學歷並不多餘。

「許多同行會很早到小區裏蹲點，能多收一點就多賺一點，但我不是為了賺錢而賺錢」，她說。

她和合伙人想的更多是，如何積累更多的供貨渠道，通過這些渠道把自己做成中間商，打通供應鏈，然後建立品牌和社群，在社交網絡上宣傳出去，最終自己當上老闆。

這個過程也用到了她之前積累下來的工作經驗——如何在生產經營過程中利用供應、生產和銷售三個階段，讓物流和資金不斷流動、不斷增值。

「如果我沒有上過學，沒有做過之前的工作，可能就不會這麼想，可能只會盯著眼前，想著今天又多收了100公斤」，陳陳說。

圖像來源，Getty Images

不過，她並不建議大學畢業後直接去做體力活，因為「在身體非常勞累的情況下通常會減少對事情的探索和思考」。

「即便是為了生存不得不去工廠裏打螺釘，那也不能為了打螺釘而來，更多的是要去思考一個行業的運作，比如一顆螺釘在流水線上的生產效率怎樣，或者螺釘產生作用的機械原理是什麼。」

陳陳在半年中已經大致了解了回收行業的運作，除了每天繼續開車奔忙在收舊衣的路上，她已經和搭檔開始琢磨怎樣建立自己的品牌，以及怎樣借助社交媒體平台進行推廣。

對於轉行去做家政的張靜靜，她找到了自己的價值，也許這個時候「脫去長衫」才是合理的，她說「後悔沒有早點入行」。她不再想著去考研，打算在這個行業多嘗試幾個崗位，同時好學英文，以後嘗試走高端服務路線。