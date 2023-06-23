中國總理李強訪問德法 試探歐盟「去風險化」底線

36 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 李強外交首秀到訪德法 游說歐洲中國是「朋友」而非「對手」

就在美國國務卿布林肯到北京會見中國領導人習近平的同時，中國總理李強展開上任後的首度外訪，先後抵達歐盟主要經濟體德國和法國。

這是繼去年底和今年初德法元首訪華後，中方領導人受邀回訪。此前，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅和外長秦剛都曾出訪歐洲。

「疫情後解除清零政策，北京就向歐洲示好。畢竟，歐洲離中國比較遠，直接的利益衝突比較少。」新加坡國立大學政治學副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎（Chong Ja Ian）對BBC中文說。

他認為，北京希望緩和中歐之間在俄烏戰爭後緊張的關係，而面對美國在科技和半導體等方面的限制，中國欲拉攏歐盟國家突破重圍，同時試探是否可以讓歐美的盟友關係有所動搖。

應對「去風險化」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李強會見德國政商界人士。

在李強訪歐前一周，德國發表首份國家安全戰略（Die Nationale Sicherheitsstrategie），定義中國為「伙伴、競爭者和系統性對手」，批評北京正以各種方式，試圖重塑以規則為基礎的國際秩序，威脅全球安全和漠視人權。

文件認為德國需要減少對其他國家商品的依賴，但指中國仍是「伙伴」和「解決諸多國際挑戰及危機不可或缺之一員」。

在這份被指論調矛盾的文件發佈後，李強會見德國總理肖爾茨時強調，中德是現代化道路上的可信、可靠合作伙伴，肖爾茨則以「反對脫鉤」、「去風險化（de-risk）不是去中國化」回應。法國總統馬克龍也表示，高度重視法中關係，堅持一個中國政策，法中應堅持有效的多邊主義。

「這是整個上半年的一場很重要的外交摸底過程。」研究歐洲政治的國際關係學者、Orientis研究總監陳偉信博士對BBC中文說。 「上半年中歐、中美關係都有點似寒還暖的現象，西方鬆口不再講脫鉤（decouple），而是去風險化，所以北京也嘗試了解這個詞語的實際意思。」

「去風險化」一詞最先由歐盟委員會主席馮德萊恩在3月提出，其後德法外交官都採用該說法，華盛頓亦跟隨，上月七國集團（G7）峰會正式把「去風險化而非脫鉤」的對華策略寫入聯合公報。

「完全脫鉤並不符合大家的利益，對美國來說，民主黨在2024年大選前要討好華爾街和企業利益階層，拜登要擺出外交姿態，不會因為地緣政治和北京鬧得那麼殭；對歐洲而言，中國資金和市場還是非常重要，尤其德國、法國有很大利益在中國。」陳偉信說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李強的第二站是法國，在這裏他受到了總統馬克龍的熱情接待，後者剛在今年4月訪問了中國。

李強在訪問行程中對商界喊話，他在德國會晤西門子、大眾汽車、平治、寶馬等企業負責人時指，世界經濟你中有我、我中有你，應該辯證看待依賴問題，不能人為誇大「依賴」，甚至把相互依存與不安全簡單畫等號，「不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全」。

李強在巴黎的中法工商界晚餐上則提到，中法良好的政治互信使兩國在相互依賴中看到穩定性、確定性和共同的發展機遇，而不是風險。他稱讚法國政府反對陣營對抗和「脫鉤斷鏈」，呼籲中法企業家堅定支持經濟全球化，共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈穩定和韌性。

「李強是被迫回應去風險化——因為大家都知道，這個模糊的概念可以被用來針對中國。」香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛向BBC中文說。

他解釋，過去三十年北京成功把人權與貿易「脫鉤」，讓西方為了經濟和發展，對中國分享科技和技術秘密（know-how），並把人權議題放在一邊，「歐盟最近試圖將這兩者重新聯繫起來，這就是中國最不滿的地方」。

歐盟在6月20日發表「歐洲經濟安全戰略」（European Economic Security Strategy）的文件，提出多項行動，包括建立攸關經濟安全的技術清單並評估其風險、全面實施歐盟的軍民兩用出口管制法規、審查外國直接投資篩選法規、與成員國共同研究出口投資可能產生的安全風險等。文件沒有點名中國，但強調要「與一同走在去風險化道路上的國家合作」。

陳家洛教授指出，李強此行意在拉攏德法大財團，「企業是天然的盟友，因為他們都跟著錢走，德法領導人也不能說不」。但值得注意的是，企業也都同意降低風險，包括把在中國的生產線和資金分散到東南亞其他國家。

「當涉及到貿易時，布魯塞爾有很大影響力，因為它對27個歐盟成員國有法律和監管權力。商界都清楚這一點，所以他們在與中國合作時必須小心，以免被發現違反歐盟的規範而受到法律制裁，並可能被處以重罰。」

被俄烏戰爭改變的歐盟

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭，而中國拒絕譴責普京，成為中歐關係的分水嶺。

兩個月前，法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩一同訪京，前者獲習近平超高規格接待，後者卻被媒體稱為「消失式訪問」。兩個月後，李強歐洲之行也只到了德法兩國，並沒有訪問布魯塞爾，反映北京外交傳統上「重德法、輕歐盟」的思維。

前歐洲議會政治顧問馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）對BBC中文指出，北京向來「拉一派打一派」，採取分化歐盟、拉攏部分國家的策略，歷來行之有效，但俄烏戰爭改寫了這個脈絡。

「歐洲已經進入新局面（new reality），27個成員國變得更團結，而習近平支持普京、拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，成為了中歐關係的分水嶺，令歐盟國家的疑中情緒加劇。因此，中方與德法經貿合作，能否根本性地修好與歐洲的關係，恐怕仍讓人懷疑。 」

國際關係學者陳偉信也指出，經歷了疫情和俄烏戰爭，北京必須意識到歐洲已不是三年前的歐洲，中歐關係也不再只有德法兩國。

「重視人權等價值的北歐、以及與俄烏接壤的中東歐國家，現在成為對華關係的最大阻力。北京不把歐盟當一回事，還覺得可以利用經貿利益拿住德法，去扭轉整個中歐關係回到以前那一套，這種舊思維無法在新的制度和地緣政治下實現。」