瓦格納集團首腦被指煽動叛亂，俄羅斯強化安保

53 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 據俄羅斯媒體報道，一項名為"堡壘行動"的計劃已在位於烏克蘭邊境以東約100公里的頓河畔羅斯托夫市啟動。

俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）和俄羅斯軍方之間的内鬥急劇升級。

瓦格納集團首腦葉夫根尼·普裏戈津（Yevgeny Prigozhin ）被指號召叛亂，他指責軍方向僱傭兵兵營發射導彈，導致大量戰士傷亡。俄羅斯國防部否認有關指控。

克里姆林宮表示，普裏戈津目前正因煽動叛亂而接受調查。

普裏戈津稱，其部隊已從烏克蘭進入俄羅斯，並擊落一架俄羅斯直升機，但他沒有提供證據。

莫斯科政府大樓和交通設施等地加強了安保。

莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧宣佈正在採取反恐措施以加強首都的安全。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 羅斯托夫（Rostov）街道上的一輛裝甲運兵車。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 羅斯托夫街頭。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 莫斯科克里姆林宮外停泊的安全車輛。

莫斯科和頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don，距烏東邊境約100公里）等地區已加強安全措施。羅斯托夫地區首長呼籲居民留在室內並保持冷靜。

俄羅斯總統普京和美國總統拜登正在了解局勢的最新情況。

俄羅斯塔斯社報道說，俄總檢察院宣佈，已對瓦格納領導人普裏戈津提起武裝叛亂訴訟。他將面臨最高20年監禁。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瓦格納集團首腦葉夫根尼·普裏戈津（Yevgeny Prigozhin ）

反克里姆林宮大亨敦促俄羅斯人支持瓦格納首腦

反克里姆林宮人物米哈伊爾·霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）敦促俄羅斯人支持瓦格納首腦普裏戈津——他發誓要推翻莫斯科的軍事領導層。

曾經是俄羅斯最富有的寡頭霍多爾科夫斯基表示：「我們現在需要提供幫助，如果有必要，我們也會抗爭。」

霍多爾科夫斯基與普京鬧翻後在俄羅斯監獄裏度過了十年，他最近呼籲對俄羅斯總統實施更嚴厲的制裁。

他表示，如果決定對抗克里姆林宮，那麼「即使支持的是魔鬼」也很重要。

他說：「是的，這只是開始。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 反克里姆林宮人物米哈伊爾·霍多爾科夫斯基敦促俄羅斯人支持瓦格納領導人普裏戈津。

專家：對普京的嚴峻挑戰

BBC駐記者小貝恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）發自華盛頓

世界各地正在密切關注俄羅斯内鬥的急劇升級，其中包括美國前副助理國防部長和中央情報局官員米克·馬爾羅伊（ Mick Mulroy）。

馬爾羅伊告訴BBC， 瓦格納集團首腦普裏戈津現在向普京總統提出了嚴峻的挑戰。

他說：「這充分說明了俄羅斯不得不依靠僱傭軍來挽救其對烏克蘭的入侵，而這在戰略上是個災難。它更說明了，普裏戈任現在承認，它（入侵行動）實際上是在未遭挑釁的情況下發生，俄羅斯人民被欺騙了。」

他告訴我，如果瓦格納的軍隊確實能夠威脅普京對俄國的控制，俄羅斯可能不得不「重新調整其軍事力量，以求自保，而不是阻止烏克蘭的反攻」。

他還表示，「即使這次政變未遂，它也說明，最接近這場戰爭的人知道這是一個可怕的錯誤。」

瓦格納集團是什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瓦格納集團聖彼得堡辦事處。

瓦格納集團最早被發現是在2014年，當時是一個秘密組織，支持烏克蘭東部的親俄分離主義勢力，協助俄羅斯吞併克里米亞。

該組織也在非洲和中東地區活動，據了解起初只有約5000名戰士，大部分是俄羅斯精英兵團和特種部隊的退伍軍人。

時至今天，該組織已壯大。根據英國國防部1月的說法，瓦格納目前在烏克蘭指揮著5萬名戰鬥人員，已成為烏克蘭戰役的關鍵組成部分。由於俄羅斯正規軍隊人力短缺，該組織在2022年開始大量招募。

美國國家安全委員會今年初表示，瓦格納在烏克蘭的部隊約80%來自監獄。

儘管僱傭軍在俄羅斯是非法的，但瓦格納集團在2022年註冊為公司，在聖彼得堡開設新總部。

英國皇家國防安全聯合研究所的拉馬尼（Samuel Ramani）博士說：「它在俄羅斯的城市公開招募人員，在廣告牌上打廣告，並在俄羅斯媒體上被稱為愛國組織。」

在俄羅斯入侵烏克蘭的前幾周，人們認為瓦格納集團實施「假旗」襲擊，讓克里姆林宮有入侵的藉口。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普裏戈津最著名的照片之一是他正在為普京上菜（2011年11月11日，莫斯科郊外一家餐廳）。隨後他獲得「普京大廚」這個暱稱。

瓦格納在很大程度上參與了俄羅斯佔領烏東巴赫穆特市的行動。俄羅斯國防部起初沒有提到瓦格納的角色，但後來讚揚其僱傭兵發揮了「勇敢和無私」的作用。