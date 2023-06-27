中日關係：習近平為何提及「琉球」歷史？北京打「沖繩牌」的政治戰略

呂嘉鴻

BBC 中文

1 小时前

圖像加註文字， 沖繩邊野古灣

香港大學香港亞太研究中心研究員​​林泉忠告訴BBC中文說，今年4月以來，因為沖繩縣知事玉城丹尼（Dennis Tamaki）擬在今夏訪問北京的新聞，引發了中國民間第二波的「琉球熱」。上一次是在2003年，同樣是《人民日報》社論論及有關沖繩「主權爭議」，在中日政壇及民間都引發激烈討論。

曾在沖繩的琉球大學任教多年的林泉忠解釋說，此次應該是館方「有意識地選擇」涉及琉球歷史的文本，給習近平評述。可以看出兩個信息，「首先，北京似乎在強調，在中日關係並不和睦的當下，中國跟琉球可以有特殊的友好關係；再來就是琉球地位究竟屬不屬於日本，應該也可以討論。」

但是，沖繩民間是否樂見「琉球問題」的發酵呢？林泉忠對BBC中文指出，答案應該是否定的。他解釋說，10年前，當時沖繩大報《琉球時報》就在社論中批評《人民日報》涉及沖繩問題的言論 ：「民間認為東海越來越不平靜，中國要負起責任......10年後，沖繩的社會及政治沒有什麼大變動，沖繩社會也沒有突然往中國靠攏」。林泉忠還表示，根據他過去在沖繩當地進行的調查研究顯示，不願意獨立的民意是過半的。

至於北京立場，林泉忠曾在香港媒體《明報》撰文稱北京應當不會在可預見的未來，正式提出中國不承認沖繩是日本領土的新立場，除非日本未來高度介入「台灣問題」，否則北京不會貿然打「沖繩牌」。

但無論如何，中國的「琉球熱」怎麼興起，習近平的「沖繩牌」是否開始排上中日乃至緊張的印太競逐賽局，已經開始引發區域關注：習近平想要透過「琉球熱」達到什麼樣的政治效果或收益？日本又會如何回應？

沖繩與中日關係

圖像來源，BBC 圖像加註文字， 在中國崛起後，沖繩成為美國「第一島鏈」防堵中國的重要關口。

事實上，沖繩與日本數世紀的複雜歷史以及二戰後數萬美軍駐扎沖繩至今的軍事戰略地位，使得人口100多萬的沖繩，在美日中關係上一直是個關鍵之島。

在中國崛起後，沖繩成為美國「第一島鏈」防堵中國的重要關口。但是，沖繩居民面對過往二戰發生在該島慘烈的地面戰歷史以及老百姓的死傷，對於美國乃至東京政府一直都有自己的看法。在美日結盟抗衡中國軍事擴張的當下，在2022年連任、隸屬日本在野黨自由黨的沖繩知事玉城丹尼傳出今年7月初將訪問北京的消息。

1959年出生於沖繩的玉城丹尼（又稱玉城康裕），父親是當年駐扎在沖繩的美國軍人。玉城從政前是日本知名演藝人士。從政後，他一直要求削減沖繩駐扎的美軍，被視為沖繩政壇的「疑美派」。他在2018年當選沖繩知事，曾公開反對為日本前首相安倍晉三舉行國葬，他本人也沒有出席安倍的葬禮。

林泉忠告訴BBC中文，玉城此次計劃訪問北京，並對媒體披露將與日本東京政壇組成的經貿代表團前往，意思是強調沖繩屬於日本，這點是毫無疑問的。不過，玉城離開北京後，還將南下訪問沖繩姐妹市福州，屆時他會遇到中方哪位重要人物，值得觀察。

圖像來源，BBC WORLD SERVICE 圖像加註文字， 玉城丹尼今年將訪問北京及福州；8月將訪問台北。

此外，林泉忠補充說，今年4月1日，沖繩縣政府設置了「地域外交室」，這是因為沖繩對於周遭地域安全，也就是所謂「台灣有事」（意旨台海發生戰爭）感到不安。沖繩民眾不希望沖繩再次淪為戰場，因為他們經歷過二戰期間太平洋戰役中最慘烈的戰事，對奪去島上四分之一老百姓生命的悲劇感受很深，所以希望對島嶼周遭的政權表達維繫和平的意志。玉城還計劃將在今年八月訪問台灣。

分析人士稱，習近平首次公開碰觸琉球議題，應該是為玉城訪問中國鋪路，同時給不是太緊密的中日關係打出一張「沖繩牌」，試探日本反應。

北京打「沖繩牌」？

林泉忠在港媒分析稱，琉球原非中國領土，因此北京即便提出「沖繩非日本」能獲得什麼政治收益仍有疑問。他說：「北京若未做好相關凖備，不會輕易提出沖繩地位問題」。但林教授也補充稱，從近年來中國對東京與莫斯科爭論「北方四島」（齒舞群島、國後島、擇捉島和色丹島）主權問題採取「中立化」的態度來看，一旦東亞出現地緣政治的重大變局，北京會否或如何打出「沖繩牌」仍值得高度關注。

華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）非常駐研究員長尾賢（Satoru Nagao）博士則告訴BBC中文，北京針對沖繩的評論或行為與近年來中國領土擴張的模式吻合。

他認為，北京在東海、南海、南太平洋乃至印中邊界等地擴張軍事的手段有相同特點，分別是透過非軍事手段，例如基礎設施項目投資（「一帶一路」、亞投行等），旅遊業投資或經濟脅迫（針對澳洲，或太平洋島嶼等等）等手段擴張中國實力及領土。他對BBC中文說，「譬如，中國可以輸出很多旅客到沖繩，讓沖繩人賺錢，或邀沖繩縣知事訪問。 」

就日本的立場來看，長尾賢博士稱，這是個陷阱，因為中方可以突然禁止旅客前往沖繩，再向沖繩政府施壓。「 帛琉（帕勞）過去也曾發生過類似事情。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國在沖繩的駐軍。

「琉球熱」怎麼開始？

中國官媒《人民日報》及新華社6月4日刊登了習近平在6月1日考察中國國家版本館的「紀實」文章。該文強調館方如何向習近平詳細介紹了一本明代抄本《使琉球錄》的手稿展覽品，該手稿描述了福建省與當年獨立的「琉球王國」之間的舊聯繫。文章又稱館方強調手稿具有重要政治意義，即表明釣魚島（日本稱尖閣諸島，台灣稱釣魚台）是中國領土。

《人民日報》文章還轉述習近平回應稱，「我在福州工作的時候，就知道福州有琉球館、琉球墓，和琉球的交往淵源很深，當時還有閩人三十六姓入琉球」。習近平又強調，「要加強對典籍、版本的搜集整理工作，把中華文明傳承好、發展好」。文章還提到，建設中國國家版本館是習近平親自批准。

眾所皆知，習近平曾在福建工作17年，擔任過福建市委書記。根據《日經新聞》（Nikke Asia），他在任期間還曾會見來自沖繩、自稱是「閩人三十六姓」後代的訪客。

英國《經濟學人》上周刊出評論文章稱，乍看之下，習近平的言論似乎與當下政治距離遙遠，而且1949年，中共建政以來也從未對琉球群島提出過主權要求。

然而，多年來，中國許多學者、軍事官員或分析人士，一直對日本對這些島嶼的統治歷史有興趣，甚至提出質疑——2013年，《人民日報》就曾因為釣魚島爭議，首先提及「沖繩主權未定」論，引發中國民間第一波「琉球熱」，但也導致菅義偉等日本高層高調抗議反駁。

圖像來源，BBC/ Jiro Akiba 圖像加註文字， 沖繩島民渴望維繫區域和平。

該文強調，明清兩代，「琉球王國」都採用中國年號，又使用漢字表示「琉球王國」與「中國」有著深厚關係。毛峰文章說，根據其歷史考據，清康熙皇帝之後百餘年，琉球遣使進貢從未間斷，歷任琉球新王即位時都要遣使請封。毛峰又稱，「1879年，日本宣佈琉球廢藩置縣，正式將琉球強行併入日本，設為沖繩縣，琉球王國覆亡。」

圖像加註文字， 第一島鏈和第二島鏈圖示。

不過，2013年中國第一波「沖繩熱」興起時，日本時事通訊社便援引1964年7月28日一份中國外交文件稱，當年美國被要求將沖繩主權交出時，時任中共領導人毛澤東當時曾告訴中國外交部副部長說「沖繩當然要還給日本」，且發了電報給中國駐外大使館。時事通訊社稱，他們從中國外交部史料館收藏的外交電報原文中發現了此信息。

沖繩在二戰後被美國強行管轄並且派遣駐軍。1972年5月15日，美國放棄琉球行政、司法及立法權，並移交日本，沖繩縣再次成立，改用日元作為貨幣，被稱為「沖繩返還」。

美日的沖繩戰略

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從沖繩島中部的鳥瞰圖中，可以看到日本沖繩的普天間美國空軍基地（左）和嘉手納空軍基地（2021年12 月12日資料照片）。

此時習近平再提「琉球王國」與中國的歷史關係，在敏感的「六四」當天，透過重要官媒頭版位置傳送，在敏感的中日關係背景下，迅速吸引了日本及西方媒體關注。

美國邁阿密大學中日關係研究專家金德芳教授（June Teufel Dreyer）在接受《經濟學人》訪問時稱，當中南海想要提出有爭議的主張時，可能會先在低調的會議上提及，然後再遞給政府文件或官媒引用，隨後由高級官員公開引述：「這是一步一步創造既成事實（fait accompli）的方法」。

圖像來源，BBC/ Chika Nakayama 圖像加註文字， 沖繩縣的石垣島離台灣僅有200公里 是軍事重地。

美國海軍戰爭學院詹姆斯·霍姆斯（James R. Holmes）教授對BBC中文說，他同意習近平此次評述琉球歷史問題，帶有政治及軍事雙重意涵。

霍姆斯解釋稱，軍事服務存在的目的是為政策制定者提供選擇，前者時而計劃著許多外人可能認為看似荒謬的情況（scenerio）。例如，美國海軍曾在與英國建立特殊關係的時代，仍然撰寫了與英軍打仗的計劃，即便當時不存在任何英美戰爭的可能性。

他指出：「但你永遠不知道——所以我們傾向於提前思考不可想像的事情。我們（美方）針對中國人民解放軍，在沖繩問題上也做出了同樣的計劃，即使施行戰爭計劃的可能性很小。在上一次（10年前）關於琉球問題引起的風波中，我在《外交政策》上對這場戰役的可能進程進行了推測。」

長期推廣美國在印太島鏈（island chain）戰略的霍姆斯分析，習近平此次有關沖繩的評述是通過使用幾句話，「在政治上給日本帶來麻煩的簡單方法。」

他說，在近代中國和日本帝國時代，琉球在地位上存在過模棱兩可的情況，「使得中日兩個大佬都能得到琉球的尊重。這也給了習近平一些可施展的空間：北京不需要對沖繩提出什麼領土主張，就能獲得些重要的戰略利益。」

但在軍事上，霍姆斯認為，沖繩獨立當然將會對北京非常有幫助，因為後者能夠以某種方式使這些島嶼脫離日本主權，重建一個獨立的、弱小的鄰國，也將使日本自衛隊的設施從這些島嶼上撤離，消除美國海軍陸戰隊的「遠征先進基地作戰」概念，（該概念設想在島鏈上設立流動防禦軍力，以阻止解放軍海軍突圍第一島鏈）。

他說：「我想強調，解放軍進攻奪取琉球部分或全部的行動是不太可能的。但過去幾年的事件提醒我們，威權國家可能會做出外人認為不太可能的發聲和欠考慮的行動。譬如，中國會在南海建造人工島嶼，以主張對廣闊水域的主權，以前曾被外人認為是無稽之談。所以，這次我們至少該思考這個可能性（沖繩發生戰事），這樣一旦再次發生未曾想像過的事情，便不會措手不及。」

長尾賢則向BBC中文分析，因為中國導彈的射程正在擴大，沖繩周遭的軍事部署平衡正在發生變化。他說，美國在沖繩的軍事基地對美國來說不是安全的地方。目前美方在沖繩有54架F-15戰鬥機。之後，美國將部署F-22戰鬥機，但輪換部署的基地。

他強調：「美國認為，若將這些戰鬥機部署到永久性基地，很容易成為中國導彈襲擊的目標。 而在北京看來，美國此舉則是從沖繩撤軍。 如果中國認為沖繩存在權力真空，他們就會擴大領土主張。 因此，習近平有關沖繩的言論是為了觀察和制衡對方」。

長尾賢向記者說明，若解放軍在台灣東岸，也就是太平洋一側部署足夠的軍事力量，需要穿越沖繩地區沿海，但如果日本和美國部署導彈阻止解放軍穿越沖繩和日本其他西南島嶼，中國就很難在台灣東岸太平洋部署軍力。