瓦格納叛亂終結 俄烏乃至全世界受到什麼影響？

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 葉夫根尼·普裏戈津

俄羅斯經歷了混亂而戲劇化的插曲，在一天多的時間內，瓦格納僱傭軍發動叛亂，並朝莫斯科進軍，然後叛亂又出人意料地迅速終結。

我們先簡要回顧一下都發生了什麼：

本周五（6月23日），瓦格納的領導者葉夫根尼·普裏戈津（Yevgeny Prigozhin ）指責俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古，稱他發動烏克蘭戰爭，是為了獲得軍功。

隨後，普裏戈津誓稱要為「正義而行軍」，並指責克里姆林宮在當天向他的部隊發射導彈。

普裏戈津宣佈進行武裝叛亂後，莫斯科在周五晚些時候加強防衛措施。

星期六，普裏戈津稱其麾下25000名部隊在凌晨時分從烏克蘭越過邊界，進入俄羅斯。莫斯科市長宣佈正在採取反恐措施以加強安全。在俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don，距烏東邊境約100公里），居民被告知留在室內。

在莫斯科時間早上8點前不久（北京時間下午1點），網上流傳的視頻顯示，普裏戈津出現在俄羅斯南部軍區總部內。

俄羅斯總統普京在當地時間10點左右發表電視講話譴責「罪惡的冒險」，並警告說要進行懲罰。

在這一天裏，瓦格納部隊沿著M4高速公路向莫斯科推進，還奪取了沃羅涅日（Voronezh）的軍事設施。

就在莫斯科時間晚上八點半，普裏戈津在其Telegram頻道上說，他已同意「停止」其部隊的行動。

白俄羅斯透露，該國領導人盧卡申科一直在與普裏戈津舉行會談，普京也同意了兩人的對話。

在晚上11點左右（北京時間凌晨4點），俄羅斯官方媒體報道，普裏戈津將離開俄羅斯，前往白俄羅斯，對他和他的部隊的刑事指控將被撤銷

圖像來源，EPA/REX/Shutterstock

混亂的24小時後，莫斯科迎來了新的一天。周日，對針對莫斯科的軍事叛亂已經過去。

BBC記者周六在莫斯科街頭採訪，幾個人說他們並不太擔心瓦格納集團，雖然當時他們還在前往莫斯科的路上。

一位莫斯科人告訴BBC，他們「還沒有看到任何坦克，所以我們不會擔心」。

另一個人則說，1991年蘇聯解體，1993年憲法危機期間，他們曾在莫斯科街頭經歷過坦克，所以「無論今天發生什麼，我們都會倖存下來」。

一位名叫加裏娜（Galina）的婦女告訴路透社，「這一點也不令我感到害怕。我對我們的總統和我們的人民有信心。」

但另一位居民尼古拉（Nikolai）稱這些事件「令人恐懼」。他告訴路透社，「這很令人不安，對你和你的親人都是如此。」

目前來說，進軍莫斯科的威脅已經過去，但安全狀況仍然很緊張，本周一居民呆在家裏不上班的命令仍在執行。

設在華盛頓的智囊團戰爭研究所（ISW）表示，普裏戈津的叛變可能已經煙消雲散，但克里姆林宮現在面臨著一個「極不穩定」的局面。

ISW分析師寫道：「叛亂暴露了俄羅斯安全部隊的弱點，表明普京沒有能力及時使用他的部隊來消滅內部威脅，並進一步侵蝕了他對軍事力量的壟斷。」

這篇分析還指出，瓦格納集團的士兵，在一定程度上，還受到頓河畔羅斯托夫居民的熱烈歡迎。

圖像來源，/EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 叛亂中，有居民和瓦格納士兵合影。

普裏戈津退兵的條件有什麼？

阿卜杜賈里爾·阿貝德拉蘇洛夫(Abdujalil Abdurasulov)

來自烏克蘭基輔的報道

談判持續了一整天，結果是普裏戈津同意在當晚緩和局勢。

白俄羅斯的強人總統盧卡申科，是普京的親密盟友，他在周六與普裏戈津進行會談。

作為交易的一部分，普裏戈津已被允許前往白俄羅斯，克里姆林宮表示將撤銷對他的所有指控。

盧卡申科的新聞處說，談判是在普京的同意下進行的。

作為協議的一部分，克里姆林宮同意撤銷對瓦格納集團領導人的起訴，還向瓦格納戰士提供安全保證。

自入侵開始以來，俄羅斯一直在利用白俄羅斯的領土對烏克蘭發動攻擊，有效地傷害了白俄羅斯的主權。

任何普京對權力的控制力減弱的跡象，都威脅到明斯克的盧卡申科政權，該政權嚴重依賴莫斯科。

普京新聞秘書德米特里·佩斯科夫說，瓦格納僱傭兵可以簽署國防部合同，參加叛亂的士兵將不會被起訴。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭被認為是同一民族——東斯拉夫人。圖為盧卡申科和普京。

這就是普裏戈津和瓦格納集團的結局嗎？

一位專家告訴英國廣播公司，普裏戈津搬到白俄羅斯，瓦格納戰士被吸收到俄羅斯軍隊，這可能意味著這個臭名昭著的僱傭兵組織的終結。

總部設在美國的智庫大西洋理事會的安德魯·達尼裏（Andrew D'Anieri）說，從俄羅斯傳出的信息，混亂且不明確，很難說到底會發生什麼。

但他也表示，瓦格納的撤退並不意味著俄羅斯的所有私營軍事公司都 「出局」了。

「即使它們在嚴格意義上在俄羅斯是非法的，但在過去一年，我們看到了這類組織的激增。」

達尼裏說，過去的一天表明兩件事：「莫斯科的決策圈有多小」，以及普京的權威有多脆弱。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2011年普裏戈津為普京上菜。

這對烏克蘭戰爭可能意味著什麼？

查塔姆研究所俄羅斯-歐亞項目負責人詹姆斯·尼克西（James Nixey）說，烏克蘭將從俄羅斯的危機中獲益。

尼克西向BBC表示，烏克蘭很可能繼續「針戳俄羅斯」，試圖在其國內製造內訌。

他說，今天是普京擔任總統這麼多年來最糟糕的一天。

「他正在輸掉這場戰爭，」尼克西說。

「這並不是說烏克蘭覺得會非常容易獲勝......但這不是普京在當了這麼多年總統後所期望的。」

克里姆林宮的新聞秘書德米特里·佩斯科夫則說，瓦格納叛亂不會影響俄羅斯在烏克蘭的軍事攻勢。

烏克蘭的西方盟友密切關注

《紐約時報》援引知情人士稱，美國安全官員早在周三就收到信息，稱普裏戈津正凖備採取行動。

他們最關心的是這將如何影響莫斯科對其核武器庫的控制。

美國情報部門幾個月來一直在密切關注，瓦格納領導人和俄羅斯國防部長紹伊古等人之間不斷加劇的緊張關係。

在這令人難以置信的混亂的24小時之後，歐盟、美國和盟國正在非常密切地關注著俄羅斯。

五角大樓早些時候發表聲明，稱國防部長奧斯汀(Lloyd J. Austin)在過去幾個小時裏與來自加拿大、法國、德國、波蘭和英國的國防部長進行了交談，討論這一局勢。

聲明說：「隨著局勢的繼續發展，美國將與盟友和伙伴保持密切協調。」

奧斯汀還表示，美國對烏克蘭的支持不會改變。

與此同時，加拿大總理特魯多周六會見了政府高級官員，討論俄羅斯正在發生的局勢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普裏戈津曾向普京展示聖彼得堡外一家為學校供應餐食的工廠。

事件後，普京顯得不再強大

史蒂夫·羅森伯格

BBC俄羅斯編輯

瓦格納的叛亂是一個分水嶺，對普京來說是一個非常危險的時刻。

當你掌權那麼久，你會認為你是不可戰勝的，你可以在任何情況下存續。

16個月前，普京在烏克蘭發起「特別軍事行動」，以「使俄羅斯更安全」。

但近幾個月來，克里姆林宮遭到無人機襲擊，俄羅斯西部也遭到炮擊。

而現在僱傭兵發動武裝叛亂，向莫斯科進發，要求撤換普京任命的國防部長，然後他們決定撤退。

這是一個令人吃驚的24小時，在這24小時裏，普京面臨著自20多年前上台以來對其權威的最大挑戰。

兵變結束了——在克里姆林宮和瓦格納僱傭軍集團達成協議後。瓦格納戰士可以返回基地，不會被起訴，但他們的領導人普裏戈津必須離開俄羅斯，搬到白俄羅斯。

至於普京總統，他在這次事件之後，顯得不再強大。

看看在羅斯托夫發生了什麼——瓦格納，一支私人軍隊，已經能夠明顯輕鬆地奪取俄羅斯一個主要城市的軍事設施的控制權，然後向北推進到莫斯科。

而作為叛亂背後的人，普裏戈津還能全身而退。儘管他試圖推翻俄羅斯的軍事領導層，但對他武裝叛變的指控已被撤銷。

圖像來源，EPA/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 瓦格納的坦克出現在俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫。

潛在的影響遠遠超出俄羅斯和烏克蘭

喬·因伍德（Joe Inwood）

BBC記者，曾報道烏克蘭和非洲事務

普裏戈津可能已經從懸崖邊上退了下來，但過去24小時的事件將從根本上改變他與俄羅斯總統的關係。

普裏戈津曾因從事餐飲業而被稱為「普京的廚師」，多年來，他和他的瓦格納僱傭兵公司在俄羅斯的外交政策中發揮了關鍵作用，儘管是隱秘的。

在普京無法公開處理或者不願意公開處理的事情上，利用瓦格納進行軍事干預。

比如支持敘利亞總統巴沙爾·阿薩德，以及在網絡上試圖干預2016年美國大選，瓦格納在世界一些最混亂的地方發揮了越來越重要的作用。

但僱傭軍足跡最多的地方，是非洲。

例如，在馬里，2020年和2021年的政變見證了一個軍事政權的建立，瓦格納大量參與打擊長期存在的伊斯蘭叛亂。儘管人們認為他們是在俄羅斯政府的授意下到那裏的，但真正到當地去的是瓦格納。

在中非共和國，據說他們正在幫助政府，抵禦叛軍，保衛首都，瓦格納被指責存在侵犯人權行為。

鑒於瓦格納現在似乎有可能被克里姆林宮排斥，他們在非洲的士兵和他們支持的政府將發生什麼？

除此之外，瓦格納還控制著大量的礦產資源，是該組織大部分財富的來源。