極右翼政黨在歐洲各地崛起

卡蒂亞·阿德勒（Katya Adler）

BBC歐洲事務編輯

1 小时前

圖像來源，Reuters

法國正處在危機邊緣。

本周，一名來自法國-阿爾及利亞裔家庭的17歲少年在巴黎附近被警察開槍打死，騷亂蔓延到全國各地，從郊區（通常被社會忽視）爆發，人們屏住呼吸。

這種類型的騷亂在法國並非聞所未聞。但強烈的情緒席捲了整個國家，無論是同情警察還是同情郊區和受害者家屬的人。自2005年夏天以來，這種情緒在法國從未出現過。

雖然馬克龍總統顯然在努力控制局勢，但他的極右翼政治對手馬琳·勒龐（Marine Le Pen）在安全問題上有著強硬立場和反移民論調，很可能最終在民意調查中受益。

放眼歐洲的南、北、東、西，你會看到不同風格的極右翼政黨——懷舊民族主義、民粹民族主義、帶有新法西斯根源的極端保守主義等等——正在明顯復蘇。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2016年，法國國民陣線領導人馬琳·勒龐在弗雷瑞斯（Frejus）舉行的國民陣線政治集會上發表演講。

可以追溯到歐洲20世紀反納粹和反法西斯意大利的毀滅性戰爭的古老禁忌——大多數選民認為你不應該再投票給極右翼，主流政黨拒絕與極右翼組織合作。這一禁忌正在逐漸被侵蝕。

2000年，我住在維也納，當時中右翼首次與極右翼自由黨（Freedom Party）組成聯合政府。成為了世界各地的頭條新聞。歐盟甚至對維也納實施了外交制裁。

現在，歐盟第三大經濟體意大利由喬治婭·梅洛尼（Giorgia Meloni）領導，她是一個有新法西斯根源的政黨的領導人。在芬蘭，經過三個月的辯論，極右翼民族主義者「芬蘭人黨」最近加入了聯合政府。

在瑞典，堅決反對移民、反對多元文化主義的「瑞典民主黨」是議會中的第二大黨，支持著右翼聯合政府。

上周日在希臘，三個極右翼政黨贏得了足夠的席位進入議會，而在西班牙，有爭議的民族主義政黨「民聲黨」（Vox）——自1975年法西斯獨裁者弗朗西斯科·佛朗哥（Francisco Franco）去世以來西班牙第一個成功的極右翼政黨——在最近地區選舉中的表現超出了所有人的預期。

圖像來源，Jesus Monroy/EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 2023年5月21日，「民聲黨」主席聖地亞哥·阿巴斯卡爾在西班牙雷亞爾城參加政治集會。

有傳言稱，他們可能會在三周後的全國大選後與保守黨組建聯合政府。

然後是波蘭和匈牙利極端保守、有獨裁傾向的政府。

這樣的例子不勝枚舉。

甚至包括對其法西斯歷史如此敏感的德國。

民意調查顯示，極右翼政黨德國「另類選擇黨」（AfD）領先於總理舒爾茨的「社會民主黨」（SPD），或與之並駕齊驅。上周末，一名德國另類選擇黨候選人首次贏得地方領導職位。社民黨稱其為「政治破壩者」。

到底發生了什麼？數以百萬計的歐洲選民真的轉向極右翼了嗎？還是說這更像是一場抗議投票？還是城市自由派選民和其他保守派選民之間兩極分化的標誌？當我們把政黨描述為「極右翼」時，到底是什麼意思？

圖像來源，FERDINAND MERZBACH/NEWS5/AFP 圖像加註文字， 2023年6月25日，德國東部，極右翼德國另類選擇黨（AfD）的羅伯特·塞塞爾曼（Robert Sesselmann）在選舉活動上發表講話。

看看一些主流政客的強硬態度，尤其是在選舉之前，在移民問題上，比如中右翼的荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte），或者安全問題，我說的是，自稱中間派的埃馬紐埃爾·馬克龍。

歐洲對外關係委員會主任馬克·倫納德（Mark Leonard）說，我們正面臨巨大的悖論。

一方面，近年來，許多主流政客都從極右翼手中攫取口號或立場，希望搶走他們的支持者。但通過這樣做，他們幫助極右翼看起來更主流。

與此同時，歐洲的一些極右翼政黨有意向政治中心靠攏，希望吸引更多中間派選民。

以對俄羅斯的態度為例。許多極右翼政黨，如意大利的聯盟黨、法國的馬琳·勒龐（Marine Le Pen）和奧地利的自由黨，傳統上與莫斯科關係密切。

在俄羅斯總統普京全面入侵烏克蘭之後，這種局面變得更加尷尬，導致這些黨派領導人改變了措辭。

馬克·倫納德（Mark Leonard）引用極右翼與歐盟的關係作為他們「中心化」的另一個例子。

你可能還記得，2016年英國脫歐公投後，布魯塞爾擔心會出現多米諾骨牌效應——法國脫歐、丹麥脫歐、意大利脫歐等等。

許多歐洲國家當時都有對歐洲持強烈懷疑態度的民粹主義政黨，但這些年來，這些政黨感到有義務停止鼓吹退出歐盟，甚至退出歐元。

對於許多歐洲選民來說，這似乎太激進了。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國前首相鮑里斯·約翰遜在曼徹斯特會議中心舉行的保守黨大會上發表演講。

他們研究了脫歐對英國的社會和政治影響（更不用說熱議的經濟影響了），許多人得出結論，退出歐盟將導致已經非常不穩定的世界進一步不穩定。

想想看：新冠疫情大流行，與咄咄逼人、不可預測的俄羅斯為鄰，擔心中國，掙扎於不斷飆升的生活成本，數百萬歐洲家庭仍在承受2008年經濟危機的後遺症。

民意調查顯示，目前歐盟在歐洲人中比過去幾年更受歡迎。

到目前為止，極右翼政黨正在談論改革歐盟，而不是離開歐盟。預計他們將在明年的歐洲議會選舉中表現強勁。

蒙田研究所（Institut Montaigne）駐巴黎歐洲項目主任喬治娜·賴特（Georgina Wright）告訴我，她認為歐洲極右翼的復興在很大程度上源於對政治主流的不滿。例如，目前在德國，五分之一的選民表示他們對聯合政府不滿意。

賴特說，歐洲許多選民被極右翼政黨的直言不諱所吸引，傳統政客在生活的三個關鍵領域似乎沒有明確的答案，這讓人感到明顯的沮喪:

1. 與身份相關的問題：恐懼開放邊界以及民族身份和傳統價值觀遭到侵蝕

2. 經濟：對全球化的排斥和對子孫後代不能保證擁有更美好未來的怨恨

3. 社會正義：一種國家政府無法控制管理公民生活的感覺

你可以看到，這些問題也滲入了歐洲關於綠色能源的辯論。

今年在荷蘭，右翼民粹主義的「農民-公民運動黨」（Farmer-Citizen Movement）在省級選舉後在議會上院獲得了最多的席位，成為各大政黨的頭條新聞。

在法國，馬克龍試圖提高汽油價格，以阻止人們開車出行，結果遭到了包括極右翼團體在內的所謂「黃背心」抗議者的反對。