法國騷亂：一名少數族裔少年被警察槍殺如何引發大規模持續危機

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴黎郊區楠泰爾（Nanterre ）的騷亂尤其嚴重。

本周二，法國警察在巴黎郊區楠泰爾（Nanterre ）槍殺了一名17歲的阿爾及利亞裔男孩，他的名字叫納赫勒(Nahel M)。

開槍的警察目前正在接受調查，罪名是故意殺人。納赫勒在駕車逃離警察時被近距離射殺。法國檢察官認為，使用槍支在法律上是沒有道理的。

這名少年的死再次引發了人們對法國種族問題的不滿。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一名少年被警察槍殺後，法國經歷第三個騷亂之夜

騷亂從周二開始，持續到周末。法國從南到北，從巴黎到馬賽多個城市出現打砸搶燒事件，市政廳、學校和警察局被放火燒燬。

周四晚，法國內政部說，公共道路上發生了超過3880起火災，而周三是2391起。

在巴黎郊區的拉伊萊羅斯，襲擊者將一輛汽車撞向市長的房子，當他的妻子試圖帶著他們的兩個孩子逃離時被撞傷。

在馬賽，約30名年輕人闖入一家槍支店，至少偷走了四支獵槍。馬賽市長呼籲國家政府立即增派軍隊。

里昂市長格雷戈裏·杜塞(Grégory Doucet)稱該市發生「前所未有」的騷亂，呼籲警力增援，他在市政廳開完危機會議後表示，該市「被前所未有的烈度、墮落和暴力的騷亂所困擾」。

圖像來源，AFP

法國內政部長熱拉爾德·達爾馬寧（Gérald Darmanin）透露，法國部署了4.5萬名警察。從周二開始，每晚都有人被捕，少則三四百，多則上千人。

達爾馬寧要求父母不要讓他們的孩子參與騷亂，有些參與騷亂的孩子只有13歲。

政府還要求關閉通宵巴士和電車服務，並表示將使用裝甲車來協助執法。

警察、母親、馬克龍

周二，法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)說，槍殺納赫勒的行為是「不可原諒的」。

但他的言論引起警察工會的憤怒，指責他急於評判涉案警察。警察工會呼籲，在發現有罪之前，應假定他們是無辜的。

另有法國警察團體發佈了一條推文稱，「向一個年輕罪犯開火」的警察「了不起」，並將少年的死亡歸咎於他的父母，聲稱他們「無法教育他們的兒子。」

內政部長達爾馬寧稱該推文「卑鄙且不可接受」，並將採取法律行動。這條推文現已被刪除。

納赫勒的母親莫妮亞（Mounia）在社交媒體上流傳的視頻中稱，他們帶走了她的孩子，並敦促人們參加遊行，紀念她的兒子。

「他還是個孩子。他需要母親，」她說。「他早上和我吻別，說：『我愛你，媽媽』。」

「一小時後，我被告知有人向我兒子開槍。我應該怎麼做？他是我的生命。他是我的一切。」

圖像來源，EPA

馬克龍總統在馬賽對記者說：「沒有什麼能證明一個年輕人的死亡是合理的，」他呼籲，「保持冷靜，以實現正義。」

「我想表達整個國家對所發生的事情和年輕的納赫爾的死亡的感受，並告訴他的家人我們的聲援和國家的情緒。」

「我們有一個少年被殺害了。」他說：「這是令人費解的，不可原諒的。」他補充說，該案件已被立即移交給法院，他希望司法將「迅速完成其工作」。

2017年修法爭議

納赫勒是今年法國第二個在交通執法期間被警察開槍打死的人。去年，有13人以這種方式死亡，創下紀錄。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 槍擊現場的截屏畫面

人權組織批評了法國2017年修改的一項法律，擴大了警察用槍的範圍，允許警察在司機無視停車命令的情況下開槍。官方統計數據顯示，法律修改後，每年警察對行駛中的車輛開槍的數量一直在增加。

路透社稱，自2017年以來，法國警察在交通攔截過程中的致命槍擊事件中，大多數受害者是黑人或阿拉伯人。

當事警官說他開槍是因為覺得自己有生命危險。但網上發佈並經法新社核實的錄像顯示，一名警察通過車窗用槍指向司機，並在他試圖開車離開時似乎在近距離開槍。

法新社還報道，視頻中可以聽到一個人說「你將被射中頭部」，但不清楚是誰說的。

槍擊事件發生時，還有兩人在車上。其中一人逃走了，而另一人也是未成年人，被警方逮捕並扣留。

法國警察是種族主義者嗎？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香榭麗舍大街上的警察

這些抗議活動針對的核心問題是， 法國警察是種族主義者嗎？

上街遊行的騷亂者認為如此。BBC採訪的許多來自巴黎的楠泰爾少數族裔社區的人都有同樣的感覺。

起初是對警察殺害17歲納赫勒的抗議，現在已經代表了對更深層次問題的關注。

周五，聯合國安理會呼籲法國「認真解決執法中的種族主義和歧視的深層問題」。

作為回應，法國政府表示這些指控沒有任何依據。

但對抗議者來說，這就是問題所在。

他們說，除非法國政府承認並開始就他們的關切進行對話，否則他們將繼續走上街頭。

然而，社區的企業主和居民們正在付出代價，他們的財產每天都遭到破壞，他們希望騷亂停止。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 法國城市街道上一片狼藉。

社交媒體短視頻助長騷亂

許多評論說，過去幾天的景象讓人想起了2005年的班列騷亂。

那時，騷亂是由「局外人」拍攝的——大多數是在現場記錄的攝影師或記者。

這一次，通過TikTok、Instagram和Snapchat的粗略觀察，就能看到最新的騷亂的第一人稱視角。

通過「Nahel」和「騷亂」等標籤進行簡單的搜索，可以看到數百個視頻，顯示青少年在法國城市中奔跑，闖入商店，放火燒燬汽車和垃圾桶。

在其中一個視頻中，蒙面人拿著圓鋸接近一台自動取款機，幾十個人歡呼著。

在另一則新聞中，一位年長者無助地問正在拍攝的人：「你為什麼要這樣做？」

第三段視頻顯示，一個店面被一群人砸碎，還有許多人用手機拍攝。

許多視頻都有幽默的語氣，甚至還有幾個視頻以說唱來表現騷亂的場景。