法國騷亂：一名少數族裔少年被警察槍殺如何引發大規模持續危機
本周二，法國警察在巴黎郊區楠泰爾（Nanterre ）槍殺了一名17歲的阿爾及利亞裔男孩，他的名字叫納赫勒(Nahel M)。
開槍的警察目前正在接受調查，罪名是故意殺人。納赫勒在駕車逃離警察時被近距離射殺。法國檢察官認為，使用槍支在法律上是沒有道理的。
這名少年的死再次引發了人們對法國種族問題的不滿。
騷亂從周二開始，持續到周末。法國從南到北，從巴黎到馬賽多個城市出現打砸搶燒事件，市政廳、學校和警察局被放火燒燬。
周四晚，法國內政部說，公共道路上發生了超過3880起火災，而周三是2391起。
在巴黎郊區的拉伊萊羅斯，襲擊者將一輛汽車撞向市長的房子，當他的妻子試圖帶著他們的兩個孩子逃離時被撞傷。
在馬賽，約30名年輕人闖入一家槍支店，至少偷走了四支獵槍。馬賽市長呼籲國家政府立即增派軍隊。
里昂市長格雷戈裏·杜塞(Grégory Doucet)稱該市發生「前所未有」的騷亂，呼籲警力增援，他在市政廳開完危機會議後表示，該市「被前所未有的烈度、墮落和暴力的騷亂所困擾」。
法國內政部長熱拉爾德·達爾馬寧（Gérald Darmanin）透露，法國部署了4.5萬名警察。從周二開始，每晚都有人被捕，少則三四百，多則上千人。
達爾馬寧要求父母不要讓他們的孩子參與騷亂，有些參與騷亂的孩子只有13歲。
政府還要求關閉通宵巴士和電車服務，並表示將使用裝甲車來協助執法。
警察、母親、馬克龍
周二，法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)說，槍殺納赫勒的行為是「不可原諒的」。
但他的言論引起警察工會的憤怒，指責他急於評判涉案警察。警察工會呼籲，在發現有罪之前，應假定他們是無辜的。
另有法國警察團體發佈了一條推文稱，「向一個年輕罪犯開火」的警察「了不起」，並將少年的死亡歸咎於他的父母，聲稱他們「無法教育他們的兒子。」
內政部長達爾馬寧稱該推文「卑鄙且不可接受」，並將採取法律行動。這條推文現已被刪除。
納赫勒的母親莫妮亞（Mounia）在社交媒體上流傳的視頻中稱，他們帶走了她的孩子，並敦促人們參加遊行，紀念她的兒子。
「他還是個孩子。他需要母親，」她說。「他早上和我吻別，說：『我愛你，媽媽』。」
「一小時後，我被告知有人向我兒子開槍。我應該怎麼做？他是我的生命。他是我的一切。」
馬克龍總統在馬賽對記者說：「沒有什麼能證明一個年輕人的死亡是合理的，」他呼籲，「保持冷靜，以實現正義。」
「我想表達整個國家對所發生的事情和年輕的納赫爾的死亡的感受，並告訴他的家人我們的聲援和國家的情緒。」
「我們有一個少年被殺害了。」他說：「這是令人費解的，不可原諒的。」他補充說，該案件已被立即移交給法院，他希望司法將「迅速完成其工作」。
2017年修法爭議
納赫勒是今年法國第二個在交通執法期間被警察開槍打死的人。去年，有13人以這種方式死亡，創下紀錄。
人權組織批評了法國2017年修改的一項法律，擴大了警察用槍的範圍，允許警察在司機無視停車命令的情況下開槍。官方統計數據顯示，法律修改後，每年警察對行駛中的車輛開槍的數量一直在增加。
路透社稱，自2017年以來，法國警察在交通攔截過程中的致命槍擊事件中，大多數受害者是黑人或阿拉伯人。
當事警官說他開槍是因為覺得自己有生命危險。但網上發佈並經法新社核實的錄像顯示，一名警察通過車窗用槍指向司機，並在他試圖開車離開時似乎在近距離開槍。
法新社還報道，視頻中可以聽到一個人說「你將被射中頭部」，但不清楚是誰說的。
槍擊事件發生時，還有兩人在車上。其中一人逃走了，而另一人也是未成年人，被警方逮捕並扣留。
法國警察是種族主義者嗎？
這些抗議活動針對的核心問題是， 法國警察是種族主義者嗎？
上街遊行的騷亂者認為如此。BBC採訪的許多來自巴黎的楠泰爾少數族裔社區的人都有同樣的感覺。
起初是對警察殺害17歲納赫勒的抗議，現在已經代表了對更深層次問題的關注。
周五，聯合國安理會呼籲法國「認真解決執法中的種族主義和歧視的深層問題」。
作為回應，法國政府表示這些指控沒有任何依據。
但對抗議者來說，這就是問題所在。
他們說，除非法國政府承認並開始就他們的關切進行對話，否則他們將繼續走上街頭。
然而，社區的企業主和居民們正在付出代價，他們的財產每天都遭到破壞，他們希望騷亂停止。
社交媒體短視頻助長騷亂
許多評論說，過去幾天的景象讓人想起了2005年的班列騷亂。
那時，騷亂是由「局外人」拍攝的——大多數是在現場記錄的攝影師或記者。
這一次，通過TikTok、Instagram和Snapchat的粗略觀察，就能看到最新的騷亂的第一人稱視角。
通過「Nahel」和「騷亂」等標籤進行簡單的搜索，可以看到數百個視頻，顯示青少年在法國城市中奔跑，闖入商店，放火燒燬汽車和垃圾桶。
在其中一個視頻中，蒙面人拿著圓鋸接近一台自動取款機，幾十個人歡呼著。
在另一則新聞中，一位年長者無助地問正在拍攝的人：「你為什麼要這樣做？」
第三段視頻顯示，一個店面被一群人砸碎，還有許多人用手機拍攝。
許多視頻都有幽默的語氣，甚至還有幾個視頻以說唱來表現騷亂的場景。
馬克龍總統指責社交媒體平台在煽動暴力和促進組織抗議活動方面發揮了作用。