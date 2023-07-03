納粹德國時期照片：三個逃離大屠殺的女孩身份84年後終於揭曉

52 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英格（中）對這張照片毫無印象，幾十年來甚至不知道它的存在。

長期以來，三位猶太女孩逃離納粹德國的這張照片成為一幅具有時代象徵性的相片，反覆出現在博物館、展覽和出版物中。照片拍攝地點是英國倫敦的利物浦街車站。80多年來，這三位女孩的身份一直是個謎，直到最近，謎底終於揭開。

照片中間的英格（Inge Adamecz）對拍攝毫無印象，幾十年來甚至不知道它的存在。當時這位5歲的小女孩與她十歲的姐姐露絲（Ruth Adamecz）一起，逃離了她們在德國布雷斯勞（Breslau），現在是波蘭的弗羅茨瓦夫（Wroclaw 樂斯拉夫）的家園。

她們的母親和小妹留在家鄉，後來悲慘的死於奧斯威辛集中營。

現在，英格已經是退休的老人家了。她終於發現自己和2015年去世的姐姐露絲，作為大屠殺和納粹德國1939年猶太兒童大撤離（Kindertransport ，從納粹德國大規模疏散猶太兒童逃離的行動）的這段經歷，將被世人永遠記得。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 相片最早在1939年的英國報紙出現。

在歷史學家馬丁·吉爾伯特的《再也不要發生》（Never Again）這本書中，英格偶然發現了自己小時候的這張照片。

英格說：「那真是個大驚喜。」

「他在書中只寫了「3個小女孩」。所以我寫了封信給他，告訴他，我們還活著。當時人們說我長得像童星秀蘭·鄧波爾，為什麼我在照片中笑呢？」

「看看照片中的姐姐露絲，她表情是很緊繃。但我不知道那個拿著洋娃娃的第三個女孩是誰。我從來不知道她是誰！」

事實上，抱著娃娃的女孩是10歲的漢娜·科恩（Hanna Cohn），她和她的雙胞胎兄弟漢斯（後來改名傑拉德）一起從德國哈勒（Halle）與其他女孩搭上撤離的列車。原始的底片上還可以看到小漢斯的腿。

但是，就像英格和露絲一樣，漢娜對照片沒有記憶，但她記得那段撤離歐陸的旅程和手上抱著的娃娃。不過，她在2018年去世，在生前接受倫敦大學的一次訪談中談到了她的經歷。漢娜說：「我記得經過荷蘭，車上有親切的女士們給了我們餅乾和檸檬汽水。」

「我們從哈威奇坐火車到了利物浦車站，我是個很遵從規矩的人。當時我的座位都是軟墊的，不是木頭座位，我好擔心可能錯誤地坐在頭等艙。」

圖像來源，Adamecz family 圖像加註文字， 英格的母親和小妹（左）留在德國家鄉，後來悲慘的死於奧斯威辛集中營。

「利物浦街車站聽起來像是英國另一個城市利物浦。我當時還擔心不是要去倫敦。然而，我們終於抵達了這個擁有龐大大廳的車站。我抓著一個我命名為伊夫琳的娃娃。」

漢娜的雙胞胎女兒黛比和海倫告訴BBC，母親對照片中另外兩個女孩的身份，一直很好奇。黛比說：「當我們看到這張照片時，她坐在那裏，編著辮子，抱著娃娃。母親生前總是說：我想知道另外兩個女孩是誰？」

然後，終於在今年1月份，這張照片拍攝80多年後，她的女兒們在偶然聽到了一個BBC的廣播節目系列後，發現了真相。

真相大白

BBC節目「我們的故事」製作一集《女孩們：大屠殺的安全之家》講述了一個在英格蘭東北部的旅館，兩位女孩英格（婚後姓哈密爾頓）和露絲在二戰期間歷經了深刻但一直被遺忘的往事。

海倫說：「那天大屠殺紀念日。一個朋友發了個鏈接給我，是BBC網站上的一則新聞。我當時想，「她幹嘛給我發這個」，然後我往下滑，看到了媽媽小時候的照片和另外兩個女孩的名字：露絲和英格。」

「我們太興奮了。我發了簡訊給黛比，我說，「我們找到了這兩個女孩！」

之後，今年4月份，英格終於在倫敦帝國戰爭博物館與漢娜的女兒們會面。這張照片已經在博物館展出了20多年。現在，人們現在能更了解關於兩個家庭，以及照片拍攝背後的事情。

黛比說：「英格對我們來說，是個很特別的人物。」

她又說：「我認為媽媽一定會為我們感到驕傲。她總是談論那兩個小女孩，找到她們對她來說非常重要。」

圖像加註文字， 英格（中）同漢娜的女兒們會面。

圖像來源，Singer family 圖像加註文字， 10歲的漢娜·科恩（Hanna Cohn）和她的雙胞胎兄弟漢斯（後來改名傑拉德）一起從德國哈勒（Halle）與其他女孩搭上撤離的列車。

然而，攝影師又是誰呢？

我們從Getty Images Hulton檔案館的記錄中得知，攝影師的名字是史蒂芬森（Stephenson），他曾在Topical Press Agency工作。該機構當時僱用了超過1千名攝影師，為報業提供大量圖片。

攝影師的工作記錄本上保留著1939年7月5日的日期，上面清楚標注著「利物浦街車站等候的3個小孩」，並在邊緣標注了攝影師的名字史蒂芬森。

圖像來源，Stevenson family 圖像加註文字， 約翰·弗·史蒂文森（John F Stevenson）可能是照片拍攝者。

我們無法確定，但可能是一位名叫約翰·弗·史蒂文森（John F Stevenson）的蘇格蘭人，他因為與人合寫歌曲《親愛的格拉斯哥舊鎮》而聞名。在1930年代，Topical Press Agency有記錄了他在格拉斯哥的一個地址提供了聯繫方式。

通過蘇格蘭公共檔案辦公室的幫助，BBC通過出生和死亡證明上的地址，我們找到了他的家人。

他的記者孫子高登·史蒂芬森（Gordon Stevenson）對爺爺在1930年代末作為自由記者在倫敦工作有些記憶。「我記得他曾告訴我，他的工作是採訪這些無家可歸的孩子們，並為他們提供福利。他告訴我，他拍攝了很多這樣的照片。」

雖然，對於這張照片變得如此重要的具體歷程，我們仍不清楚。但是，三位女孩和攝影師的身份謎團終於得以解開。而他們作為納粹大屠殺的見證者，以及勇敢的倖存者的故事，將永遠流傳於世。

圖像加註文字， 英格從納粹德國大屠殺撤離的這段經歷，將被世人永遠記得。