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法國騷亂：去世少年家人接受BBC採訪，警察部門「制度性種族主義」遭熱議
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法國騷亂：去世少年家人接受BBC採訪，警察部門「制度性種族主義」遭熱議
1 小时前
被警方開槍打死的法國少年納赫勒（Nahel）的一名親屬告訴BBC，他們不希望納赫勒之死引發騷亂，但強調有關交警截停車輛時使用致命武器的法律必須改革。
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