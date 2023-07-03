法國騷亂：去世少年家人接受BBC採訪，警察部門「制度性種族主義」遭熱議

1 小时前

被警方開槍打死的法國少年納赫勒（Nahel）的一名親屬告訴BBC，他們不希望納赫勒之死引發騷亂，但強調有關交警截停車輛時使用致命武器的法律必須改革。