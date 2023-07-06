越南高層和中美互動頻頻 既要美國航母存在也要連接中國高鐵

呂嘉鴻

BBC中文

52 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阮富仲躋身越共最高領導層至今已逾20年。2022年10月，越共總書記阮富仲訪華會見了中國國家主席習近平，是中共二十大後第一位訪問北京的外國政要。

今年五月開始，越南因為一艘中國科考船在南中國海的活動頻頻發出抗議。6月25日，美國「羅納德·里根號」核動力航母（USS Ronald Reagan 雷根號）訪問了越南中部重鎮峴港，慶祝美越確立「全面伙伴關係」十週年。

有分析稱，中國崛起後，美越兩國不僅經貿關係日趨密切，並對北京在南中國海的軍事擴張有共同之關切。越南對中國在南海上的主權訴求一直表達抗議。本周一部正要在該國上映的美國電影「芭比」，因為出現一張被視為中國立場的「南海九段線」地圖畫面而遭到封殺，亦再次引發討論。

越南是否因為南海問題而轉向「親美抗中」路線？答案或許未必。最近許多研究都指出，華盛頓亟欲拉攏河內並未成功。因為對越共高層來說，維繫自身權利才是頭號大事，「越南沒有動力提升與美國的關係，而北京對此有所了解。」英國智庫查塔姆研究所（皇家國際事務研究所，Chatham House）副研究員比爾·海頓（Bill Hayton）告訴美媒。

美國奧瑞岡大學美越研究中心主任武有翔（Tuong Vu）教授也表示，對越共高層來說，南海的爭端並不像外界認為的那樣重要。他告訴BBC中文：「他們（越共高層）討厭這個議題，因為它威脅到政權的生存，這才是他們真正關心的。同時，他們設法利用這個問題從美國獲得好處，包括援助和進入美國市場的機會。」

不過，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）副研究員哈里森·普雷塔（Harrison Pretat）則認為，「越南希望在能夠的範圍內與中國和美國保持友好，避免與其中一方的友誼擾亂另一個。」他告訴BBC，南海對越南尤其重要，特別是涉及到離岸能源資源。但在與中國維繫政經關係以及南海議題之間，越南需要平衡。他表示，如果河內與美國的互動被認為過於友好，或者支持被視為反華的美國地區戰略，可能會冒著損害與北京關係的風險。

2022年10月，越共總書記阮富仲會見了中國國家主席習近平，是二十大後第一位訪問北京的外國政要。六月底，幾乎在里根號到訪峴港的同時， 越南總理范明政（Pham Minh Chinh）受中國國務院李強邀請，飛抵北京，展開就任總理後首次訪華之行。

範明正6月27日與中國國家主席習近平會面時，罕見地提到研究發展兩國高速鐵路合作的可能性；同時，他呼籲中方繼續加速為越南農產品進入中國市場敞開大門。台媒中央社說，過去越中高層會晤中，越方多次提及提升雙邊鐵路貨運量的意願，但公開提及發展連接兩國高鐵的計劃卻相當罕見。習近平則表態稱願進口更多適銷對路的越南產品，同時喊話呼籲「雙方要共同反對『脫鉤斷鏈』，反對把經濟和科技問題泛政治化」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年4月美國國務卿布林肯訪問越南，與阮富仲會面，慶祝美越確立「全面伙伴關係」十週年。

美國打越南牌？

里根號航母於六月底訪問了越南港口。這是越戰結束以來的第三次訪問。引發各界關注以及北京的警訊。

普雷塔告訴BBC稱，此次訪問是美越兩國安全協調增強的重要標誌，表明越南對美國在該地區的海軍存在表示歡迎（與中國的反對形成對比）。里根號訪問峴港，是在越中出現南海爭議事件之後，當時中國船艦在越南的專屬經濟區等地航行，分析稱可能是為了挑戰越南的石油和天然氣開採。

台灣官方智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲則說，從地緣戰略來看，越南是包圍中國的最後一塊拼圖。他分析，川普（Donald Trump，特朗普）時期的策略是拉攏越南、北韓近距離圍堵中國。拜登時期，則是放棄北韓，專注鞏固南韓、日本、台灣、菲律賓，因此越南就成為拜登的最後一塊地緣拼圖。蘇紫雲強調，越南面對南海，因此地緣重要性次於面對太平洋「外線」的第一島鏈國家，但對於「內線」陸權國家的俄羅斯、中國來說仍有吸引力，前蘇聯也曾在金蘭灣租借海軍基地，作為其太平洋艦隊的南部基地。

圖像來源，@SpokespersonCHN Twitter 圖像加註文字， 範明正（左）6月27日與中國國家主席習近平會面時，罕見地提出了研究合作發展兩國高速鐵路的可能性。

蘇教授認為，越南的戰略態度，是打美國牌「甚至可能接受美國軍援」。因此，河內拉美製中，同時允許其前殖民國法國派遣軍機短期訪問駐扎，明顯是權力平衡的策略。

蘇紫雲告訴BBC，美越安全關係將更緊密。譬如，美國前總統歐巴馬（奧巴馬，Obama）2016年取消對越南軍售限制，特朗普上任後開始對越南提供無償軍援，至2022年總額達9200萬美元。「隨著俄國軍備在烏克蘭戰場表現不佳，這使越南未來的軍備可能轉向西方（印度已經出現此效應），對美國擴大與越南的安全、軍事合作將更為有利，也將使北京的包圍網進一步開展。」他說。不過，普雷塔告訴BBC，這次里根號的的訪問也許不是如外界所想的，釋出那樣重大的信號。因為，從某種意義上說，這或是一次彌補性的訪問，因為越南去年取消了一次計劃中的訪問。

此外，美國一直在暗示河內願意將雙邊關係升級為「戰略伙伴關係」。

但也有分析稱，美國為了圍堵中國而打的越南牌，並沒有外界想像中的那麼成功，或者說還有很長的路要走。

查塔姆研究所的海頓說，「越南領導層是列寧主義者，將美國支持的民主視為面臨的最大威脅。與美國相比，與中國的問題微不足道。」

最新出版的《經濟學人》將越南、印度以及台灣稱為北京在亞洲的對手（foes）。但是，許多分析認為越南與中國的經濟連接太深，不可能加入美國圍堵中國的聯盟。

華盛頓國家戰爭學院教授阿布扎（Zachary Abuza）接受美國之音採訪時說，北京有信心認為「越南知道自己是個獨立的行動者，還堅定地拒絕採取任何被北京視為對中國利益敵對的行動」。他建議白宮必須認知到河內在意的那些敏感問題，「不能明確將改善越南關係與中國掛在一起。」

從這些分析來看，美國盼望今年與越南關係升級，從河內的第三外交層級提升到第二層級（中印俄韓是第一層級），這在北京影響下似乎不大可能達標。美國是越南的主要投資國，是越南最大的出口市場，但中國是越南最大的貿易伙伴，對越南製造業也至關重要。

圖像來源，Google/Digital Globe 圖像加註文字， 2020年，中國海南省三沙市設置西沙區及南沙區，引起越南反彈並發表聲明抗議，部署印太戰略的美國也有所回應。西沙群島處於中國實際控制下。

路透社報導引述越南官員表示，雖然美國希望與越南外交關係升級很大程度上僅具象徵意義，「但越南的領導人卻猶豫不決，擔心中國可能會報復。」新加坡國立大學博士後研究員Bich Tran告訴路透社，「考慮到中美競爭加劇以及中國和越南之間的距離，河內可能不願正式升級與華盛頓的全面伙伴關係。」

越南胡志明國立大學的Huynh Tam Sang博士告訴BBC中文說，河內為了抵消中國在南海地區日益增加的壓力，現在確實需要美國的支持，尤其是在安全和防禦方面。但河內的領導人也需要中國的政治支持，以維繫並加強越南共產黨的地位和合法性：「我相信越南將繼續採取對沖策略。」他說，河內與北京之間因意識形態和經濟往來聯繫緊密，以犧牲中越關係為代價成為美國的盟友，無疑會引起北京領導人的批評和報復。

奧瑞岡大學Tuong Vu 教授則認為，其實，多年來，美中越三角關係沒有發生任何質變。他舉例，每年夏天，中南海都會派遣一些船艦前往南中國海爭議地區，宣示主權，而河內則象徵性地作出反應，讓外界相信他們很在意南海議題。「越南希望讓美國保持期望，希望未來可以與越南建立更緊密的關係，這樣他們就不會對越南日益明顯的人權侵犯提出批評。」他告訴BBC。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越南近年來在經濟上的成績相當亮眼。

越南民間的對華態度

根據皮尤研究中心（Pew Resaerch）這幾年的調查，越南民間對於中國政府反感的態度越來越深。該中心在2017年8月公布的調查顯示，越南是亞太地區國家中，對中國最無好感的國家，超過與中國不和睦已久的日本。越南僅有10%的受訪者喜歡中國甚於美國。而且，皮尤報告指出，將「中國經濟力量增長」視為壞事的國家中，越南排名第一。同時，在被問到對於習近平對全球國際局勢有正面影響，越南人是所有國家中，信心度最差的。

分析越南社會反中氛圍興起，台灣政治大學越南研究專家黃瓊萩教授一份研究指出，在威權國家越南，公民社會缺乏，民間的反中態度一直是由政府主導，近年來越來越加強。但她強調，越南民間反中氛圍並非中國崛起之後才發生的。

之後，越共統治越南後，操作越來越明顯，「甚至撼動越中關係」。黃教授強調，官方的中國政策與民間情緒不一致，造成了很多矛盾。換言之，河內常需要面對如何平衡「鞏固民心」與「國家利益」的難題。