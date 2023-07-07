瓦格納僱傭軍叛亂： 白俄羅斯領導人盧卡申科稱叛亂中沒有人成為英雄

史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）

BBC駐俄羅斯記者 發自明斯克

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 白俄羅斯領導人盧卡申科稱普裏戈津人在聖彼得堡。

據說是白俄羅斯領導人亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）促成了結束瓦格納僱傭軍叛亂的協議。

若這個傳聞是真的話，將是這個故事中最模糊的部分。因此，若有人能揭開這個最不明朗故事的真相，那肯定是這位白俄羅斯領導人。至少我們希望如此。

我們是少數被邀請到明斯克獨立宮與盧卡申科「對話」的記者。

僅僅幾個星期前，人們不斷猜測他的健康情況如何。但是，我眼前這位白俄羅斯強人顯然體力不錯。這次「對話」持續了將近四個小時。

然而，他並沒有為最近的俄羅斯起義提供任何關鍵信息，反而讓信息更加混亂。

根據瓦格納集團和克里姆林宮之間的協議，瓦格納集團首領葉夫根尼·普裏戈津應該與他的僱傭兵們一起移居到白俄羅斯。

但是這並未發生。至少目前還沒有。

盧卡申科說：「到今天早上為止，這些重要的瓦格納戰士們，仍駐扎在巴赫穆特撤離之後的營地上。」

圖像來源，Belarus presidential pool 圖像加註文字， 俄羅斯聲稱正在將核彈頭運送到白俄羅斯。

「至於普裏戈津，他在聖彼得堡。或者也許他今天早上已飛往莫斯科。或者他可能在其他地方。但他不在白俄羅斯。」

我問盧卡申科這是否意味著協議破裂了？他對此予以否認。但我感覺到幕後可能正在進行一些我們不會被告知的對話。

在討論瓦格納叛亂問題時，事實上莫斯科和明斯克的立場並非完全一致。

上周末，俄羅斯國家電視台宣稱，經過這些戲劇性事件，普京成為了英雄。

「我認為沒有人能在那種情況下成為英雄，」盧卡申科對我說。

「普裏戈津不是，普京不是，盧卡申科也不是。沒有英雄。從這中獲得的教訓是什麼呢？如果我們創建這樣的武裝組織，我們需要密切關注它們，並給予嚴肅的關注。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在討論瓦格納叛亂問題時，事實上莫斯科和明斯克的立場並非一致。

我們的「對話」轉向核武器問題。特別是，俄羅斯聲稱正在將核彈頭運送到白俄羅斯。

「上帝保佑我不必作出使用它們的決定」，盧卡申科說。但他最近又曾表示，「但我會毫不猶豫地使用它們。」

我提醒他說過的這些話。

「喬·拜登也可以說同樣的話，還有蘇納克首相」，盧卡申科回答我說。他又補充說，「還有我的朋友習近平和我的大哥普京總統。」

我補充問到，「但我們談論的不是你的武器，它們是俄羅斯的武器。這不會是你的決定。」

這位領導人反駁我說：「在烏克蘭，整個軍隊都在使用外國武器作戰，對吧？還有北約的武器。這是因為烏克蘭耗盡了自己的武器。那麼為什麼我不能用別人的武器作戰呢？」

但我們談論的是核武器，不是手槍，我回答道。

「核武，是的。它們也是武器，戰術核武器。」他這樣回答我。

從這些有關核武的評論中，您或能猜到盧卡申科是位多有爭議的人物。

美國、歐盟和英國不承認他是白俄羅斯的合法總統。

2020年，白俄羅斯人走上街頭指責他竊取了該國的總統選舉。抗議活動受到了殘酷的鎮壓。

我提到了白俄羅斯被監禁的反對派人士瑪麗亞·科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova.）的案例。

「幾個月來，她的親屬和律師一直被禁止探望她。為什麼？」我問道。

「我對此一無所知，」他聲稱。

我提醒盧卡申科先生說，「我在2021年秋季訪問你時，白俄羅斯有873名政治犯，現在已經增加到1500人。」

「我們的刑法中沒有關於政治犯罪的條款，」他回答我。

但是，我指出沒有關於政治犯罪的法律並不意味著就沒有政治犯。