耶倫訪華：美國財長中國行改善了中美關係了嗎
- 傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）
- BBC亞洲事務記者
美國財政部長耶倫（Janet Yellen）剛剛結束了四天對華訪問，她此行的目的是要重建兩國之間的橋樑。
這次北京之行是否成功？要是我們只看一項最基本的指標，是的。
美國與中國再次實現了對話，面對面的，哪怕不算熱情，也算是彬彬有禮和互相尊重。
這跟特朗普（Donald Trump）執政年間，大多依靠社交媒體作為喊話筒的跨太平洋溝通比較，可謂大相徑庭。
雙方的語調和內容都比之前正面、慎重。在耶倫此行之前，尚有美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月份那次事關重大的訪問，兩國當時均承諾要穩定彼此關係。
星期天（7月9日）行程結束之際，耶倫表示，建立「與中國新經濟團隊之間適應性強且有建設性的溝通渠道」將會有所幫助。此言不能被低估。
今年3月，中國政府頂層的大部分人被替換，新人的首要條件是忠誠於最高領導人習近平，而其中的關鍵人物這一正是該國新的經濟事務主管官員何立峰。
星期六（8日），耶倫大部分時間都花在與何立峰會談上。她說兩人的會談「直接、實質和卓有成效」，但同時承認雙方有「顯著分歧」。
在整個行程中，耶倫試圖游說東道主中國，在總統拜登（Joe Biden）治下，美國並非從根本上敵視中國。
她說，「我們不把我們的關係視定義為大國衝突」，而且「我們不尋求脫鉤」彼此的經濟。
拜登政府似乎在試圖證明，其中國政策並不是單純延續特朗普政府對北京的公開敵視。她成功了嗎？我們還在等中方表態。
但正所謂行勝於言，從北京的視覺看，拜登政權最近的一些動作毫不友善。其中最為關鍵的，要算是對個別用於開發人工智能的美國電腦芯片施加出口管制。
美國並沒有打算放寬這種禁令，反而著手擴大管制到其它對華高科技出口之上，同時拉攏其盟友，從日本到德國到荷蘭，不向中國提供生產最尖端芯片的技術及設備。
美國的動機很簡單，它不希望中國輕易取得美國科技，從而在人工智能等領域取得優勢，以及在軍事科技上領先，有朝一日能用來在衝突中反制美國，例如說在台灣。
這一切意味著，儘管對話重啟，且似乎凖備在未來幾個月裏加速，這仍是個如履薄冰的過程。
再來一個「氣球事件」，或者是美中軍艦、軍機擦肩而過，便足以輕而易舉地讓過去幾天所取得的進展打回原形。
哪怕是最樂觀的專家們也相信，這已成為一段非常艱難的關係，需要雙方謹慎、長期管理，方可維持穩定。