耶倫訪華：美國財長中國行改善了中美關係了嗎

傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）

BBC亞洲事務記者

43 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 耶倫（左）與中國新財金主管何立峰（右）的首次會晤在一片彬彬有禮的氣氛中舉行。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）剛剛結束了四天對華訪問，她此行的目的是要重建兩國之間的橋樑。

這次北京之行是否成功？要是我們只看一項最基本的指標，是的。

美國與中國再次實現了對話，面對面的，哪怕不算熱情，也算是彬彬有禮和互相尊重。

這跟特朗普（Donald Trump）執政年間，大多依靠社交媒體作為喊話筒的跨太平洋溝通比較，可謂大相徑庭。

星期天（7月9日）行程結束之際，耶倫表示，建立「與中國新經濟團隊之間適應性強且有建設性的溝通渠道」將會有所幫助。此言不能被低估。

今年3月，中國政府頂層的大部分人被替換，新人的首要條件是忠誠於最高領導人習近平，而其中的關鍵人物這一正是該國新的經濟事務主管官員何立峰。

星期六（8日），耶倫大部分時間都花在與何立峰會談上。她說兩人的會談「直接、實質和卓有成效」，但同時承認雙方有「顯著分歧」。

在整個行程中，耶倫試圖游說東道主中國，在總統拜登（Joe Biden）治下，美國並非從根本上敵視中國。

她說，「我們不把我們的關係視定義為大國衝突」，而且「我們不尋求脫鉤」彼此的經濟。

拜登政府似乎在試圖證明，其中國政策並不是單純延續特朗普政府對北京的公開敵視。她成功了嗎？我們還在等中方表態。

但正所謂行勝於言，從北京的視覺看，拜登政權最近的一些動作毫不友善。其中最為關鍵的，要算是對個別用於開發人工智能的美國電腦芯片施加出口管制。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 耶倫向中方強調拜登政府無意讓美中經濟「脫鉤」。

美國的動機很簡單，它不希望中國輕易取得美國科技，從而在人工智能等領域取得優勢，以及在軍事科技上領先，有朝一日能用來在衝突中反制美國，例如說在台灣。

這一切意味著，儘管對話重啟，且似乎凖備在未來幾個月裏加速，這仍是個如履薄冰的過程。

再來一個「氣球事件」，或者是美中軍艦、軍機擦肩而過，便足以輕而易舉地讓過去幾天所取得的進展打回原形。