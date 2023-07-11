北約峰會：土耳其和匈牙利表態支持，瑞典即將成為第32個成員國

46 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 土耳其總統埃爾多安和瑞典首相剋里斯滕森在北約秘書長斯托爾滕貝格的注視下握手。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，土耳其總統埃爾多安已同意支持瑞典加入北約。

他說，土耳其領導人將把瑞典的申請提交給本國議會，並「確保批准」。

與此同時，瑞典首相烏爾夫·克里斯滕森（Ulf Kristersson）說：「我非常高興，這是瑞典的好日子。」

土耳其此前指責瑞典收容庫爾德（Kurdish）武裝分子並花了幾個月時間阻止瑞典的申請。

作為北約31個成員國之一，土耳其可以對新加入北約的國家進行否決（申請加入北約的國家需要所有成員國的批准）。

美國總統拜登表示，他歡迎埃爾多安總統「迅速批准」該申請的承諾。

「我隨時凖備與埃爾多安總統和土耳其合作，加強歐洲-大西洋地區的防禦和威懾。我期待著歡迎克里斯滕松首相和瑞典成為我們的第32個北約盟友，」白宮發表聲明說。

德國外交部長安娜倫·貝爾伯克（Annalena Baerbock）在推特上寫道：「32個了，我們在一起更安全。」英國首相裏希•蘇納克（Rishi Sunak）表示，瑞典的加入將「讓我們更安全」。

土耳其和瑞典領導人在立陶宛首都維爾紐斯舉行會談後，斯托爾滕貝格於周一晚些時候宣佈了這一消息。

北約秘書長稱這是「歷史性的一步」，但強調無法給出瑞典加入北約的明確日期，因為這取決於土耳其議會。

去年5月，在俄羅斯全面入侵烏克蘭幾個月後，瑞典及其東部鄰國芬蘭宣佈有意加入北約。這兩個國家都有長期的戰時中立歷史。芬蘭於今年4月正式加入。

斯托爾滕貝格表示，土耳其和瑞典已經解決了「土耳其的合理安全關切」，為此瑞典修改了憲法和法律，擴大了針對庫爾德工人黨(PKK)的反恐行動，並恢復了對土耳其的武器出口。

土耳其和匈牙利是目前僅有的兩個尚未批准瑞典入盟申請的北約成員國。

匈牙利外長彼得·西雅爾多（Peter Szijjarto）周二表示，批准瑞典的申請現在只是技術問題。

周一早些時候，埃爾多安總統似乎還將土耳其對瑞典加入北約的支持，以及歐盟與安卡拉重啟加入歐盟的談判聯繫起來。

歐盟官員很快拒絕了這一要求，稱這是兩個不同的問題。

北約稍後發表聲明表示，瑞典將積極支持「重振土耳其加入歐盟進程」，這包括「歐盟-土耳其關稅同盟現代化和簽證自由化」。

土耳其早在1987年就首次申請加入歐盟，但在埃爾多安總統的領導下，土耳其逐漸走向威權主義，導致入盟進程陷入停頓。

不過，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，埃爾多安還扮演了獨特的角色——一位在莫斯科有影響力的北約國家領導人。

去年，他幫助促成了「黑海穀物計劃」，該計劃使烏克蘭能夠從其港口出口農產品。

儘管俄羅斯頻繁威脅要退出，但土耳其一直在幫助維持該計劃。

但土耳其也因向烏克蘭提供武裝無人機而激怒了克里姆林宮。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基希望北約在維爾紐斯峰會上就烏克蘭的入盟申請發出「明確信號」。

周末，在烏克蘭總統澤連斯基訪問結束後，土耳其出人意料地允許五名前烏克蘭駐馬里烏波爾（Mariupol）指揮官飛回基輔，這也讓俄羅斯官員感到憤怒。

根據去年的囚犯交換協議，俄羅斯希望這些人留在土耳其直到戰爭結束。

為期兩天的北約峰周二在立陶宛的維爾紐斯開幕，烏克蘭的入盟申請將是議程上的重要議題。

所有北約成員國都同意，烏克蘭不能在戰爭期間加入北約，因為擔心這會導致該聯盟與擁有核武器的俄羅斯發生直接衝突。

烏克蘭總統澤連斯基自己也表示，他不希望在戰爭結束前成為成員國，但他希望這次峰會能對烏克蘭的申請發出「明確信號」。

東歐的幾個北約成員國正敦促其鄰國加入北約，但包括美國和德國在內的其他成員國似乎更為猶豫。

俄羅斯總統普京的發言人德米特里•佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一警告稱，烏克蘭加入北約將「對整個安全架構產生負面影響，如同其在歐洲一樣被摧毀了一半」。

佩斯科夫表示，烏克蘭加入歐盟將「對我國構成絕對的危險和威脅，這需要我們做出相當堅定和明確的反應」。

北約峰會：烏克蘭入會前景受關注

圖像來源，EPA-EFE/REX/Shutterstock

北約領導人齊聚立陶宛參加這次北約峰會。這次峰會可能決定烏克蘭戰爭的方向，以及這個西方聯盟的未來。

31個成員國希望向俄羅斯表明，他們有決心長期在軍事上支持烏克蘭。

在土耳其放棄反對瑞典加入北約後，他們的到來受到了歡迎。但對於烏克蘭未來加入歐盟的野心，各方仍存在分歧。

一些盟國據信將向基輔承諾新的安全保障，以阻止俄羅斯未來的侵略。他們還將討論提供更多武器和彈藥的問題。

在成員國問題上，烏克蘭總統澤連斯基希望北約表示，烏克蘭可以在戰鬥結束後盡快加入，並明確如何以及何時實現這一目標。但一些北約國家不願走得太遠，擔心自動加入北約的承諾可能會刺激俄羅斯升級並拖延戰爭。