為脫北者凖備適應新生的韓國「統一院」

為脫北者凖備適應新生的韓國「統一院」

位於距首爾大約兩個小時車程的鄉村，「統一院」（Hanawon）是韓國為逃離的朝鮮難民提供服務的機構。

在這裏，初來的「脫北者」不僅可以學習工作技能，也能認識、適應韓國的新生活。

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