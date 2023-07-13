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為脫北者凖備適應新生的韓國「統一院」
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為脫北者凖備適應新生的韓國「統一院」
59 分钟前
位於距首爾大約兩個小時車程的鄉村，「統一院」（Hanawon）是韓國為逃離的朝鮮難民提供服務的機構。
在這裏，初來的「脫北者」不僅可以學習工作技能，也能認識、適應韓國的新生活。
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