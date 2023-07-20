美國衛斯理大學稱將終結「傳承錄取」

小貝恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）

BBC記者，發自華盛頓

23 分钟前

圖像來源，Wesleyan University 圖像加註文字， 衛斯理大學校長表示，入學申請人與衛斯理畢業生的聯繫與申請人的能力「關係不大」。

美國精英文理學院衛斯理大學（Wesleyan University，維思大學）表示，將不再向具有家庭或捐贈者關係的入學申請人給予錄取優待。

這所位於康涅狄格州的學府表示，終止所謂的傳承錄取是「重要的」，它長期以來被批評為白人和富人的特權福利。

該學校引用了美國最高法院最近的裁決，即種族不能再被視為錄取的一個因素。

絕大多數美國人都反對傳承錄取的作法。

支持傳承錄取的人辯稱，這種做法有助於建立活躍的校友社群，並鼓勵對大學的捐贈。

周三，衛斯理大學校長邁克爾·羅思（Michael Roth）在一份聲明中表示，「申請人與衛斯理畢業生的聯繫與申請人取得成功的能力關係不大」。

他說，出於這個原因，這類關係在大學錄取程序中所產生的作用「可以忽略」。

羅思還表示，衛斯理將會繼續珍視「多個世代入讀衛斯理所帶來的持續關係」。

但是，他說，從現在開始，選拔過程將不再有因為傳承關係而出現的「排擠」。

衛斯理加入了一些美國大學行列，拒絕傳承錄取，這當中包括約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）。

目前尚不清楚每年有多少學生從傳承錄取政策中受益，但研究顯示，這個數字相當大。

美聯社對美國一些頂級大學的評估發現，大學一年級生中，傳承錄取的比例在4%至23%之間。

圖像來源，Wesleyan University

美聯社還發現，在一些知名大學——包括聖母大學（The University of Notre Dame ）、南加州大學（The University of Southern California）和康奈爾大學（Cornell University）——傳承錄取學生的數量高於非裔學生。

另一項由麻省理工學院（MIT）進行的研究發現，一所未具名的東岸「精英」大學中，超過三分之一的傳承錄取申請人被錄取，而非傳承錄取申請人的錄取率則為14%。

被給予錄取信的傳承學生中有近75%接受了錄取，而非傳承錄取當中的接受率是47%。該研究指，這使得大學能夠更好地規劃財政和招生週期。

皮尤研究中心（Pew Research Center）去年進行的一項民意調查發現，75%的美國人反對傳承錄取，比2019年的68%有所增加。

幫助學生爭取入讀美國精英大學的公司「常春藤鏈接」（Ivy Link）的首席執行官、大學招生專家亞當·阮（Adam Nguyen）向BBC表示，現在「鍋蓋被揭開了」，更多的大學可能會仿效衛斯理大學。

但是，在許多知名學府，特別是藤校，嘗試改革傳承錄取做法的努力可能會面臨「反抗」。

作為哥倫比亞大學招生辦公室資深工作者的阮先生預測，許多大學將更加注重「捐贈傳承」的案例——即家庭捐錢那一類——而不是僅基於家族關係的傳承錄取。

「傳承錄取背後有很多錢，」他說，「即使有巨額捐贈，運營私立大學仍然要很多錢。學費非常高，但並不夠負擔一切……校友捐款是大學財政的一個重要組成部分。」

美國總統拜登上個月率先批評了這種做法，說在大學錄取過程中應該考慮到「逆境」的因素。

「當一個貧窮的孩子，可能是他們家中第一個上大學的人，和一個全家都上過全國最頂尖大學、一路順風順水的富家孩子獲得相同的成績和考試分數時，那面對更艱難挑戰的孩子已經表現出更多的勇氣，更多的決心，」他在白宮向記者表示。

「這應該是大學考慮的一個因素。」

拜登的評論是在最高法院以6票對3票廢止幾十年來的所謂扶持行動（affirmative action）政策後發表的——扶持行動也被稱為積極區別待遇。

在這一裁決後，波士頓的非營利組織「民權律師」（Lawyers for Civil Rights）向哈佛大學的傳承錄取提起了聯邦民權訴訟。

這一法律行動引用了研究數據，指出傳承和基於捐贈的入學申請者當中，絕大多數（70%）是白人。

加州民主黨議員芭芭拉·李（Barbara Lee）形容傳承錄取就是白人的扶持行動。

哈佛大學尚未公開回應這一議題，但是在扶持行動案件中的數據顯示，2014至2019年間傳承申請人的錄取率為34%。