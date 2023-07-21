台灣MeToo運動：娛樂及電影產業如何受到衝擊

20 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多數指控都是出現在台灣人慣用的社交媒體臉書，而非推特。之後，相關指控在台灣媒體迅速發酵。

距離W女士聲稱遭受一名男導演強暴的日子，已是5年前了。當時，她是一名正在台灣影壇往上爬的演員。她說，因為過於震驚與恐懼被報復，當時並未報警——儘管後來她向朋友們吐露了這件事。

W的其中一位朋友向BBC證實了W的說法。

然後，在今年6月某天，W女士公開指控這名導演強暴了她——她透過朋友的臉書上發表了長達1300字的帖子，化名「W」，並點名了那位導演，名叫遊智煒。

遊智煒透過電子信箱回覆BBC，表示W的陳述為不實指控，並嚴重損害了他的名譽。

W女士則接受了BBC電話採訪。

「我一直把這個記憶壓著」她說。

不過，她在台灣興起的MeToo運動後，終於鼓起勇氣發聲。然而，她仍選擇保持匿名。

自從今年5月下旬以來，台灣社交媒體上，幾乎每天都有新有關性暴力或騷擾的指控湧現。迄今已有超過百件指控權勢者涉及性騷擾和性侵的控訴。

而這一切起因於Netflix之前播放的一部台灣電視影集的一個場景：女主角鼓勵她的女性助理揭露自己遭遇職場性騷擾，並向上呈報。

自該節目播出後的數周內，許多台灣政治人物、社會運動者和知識分子等紛紛被點名涉及性壓迫，如今這些指控已蔓延到當地娛樂圈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自從今年5月下旬以來，台灣社交媒體上，幾乎每天都有新有關性暴力或騷擾的指控湧現。

台北現代婦女基金會的主任吳姿瑩告訴BBC，這場台灣運動現在引起了更多的關注，因為「並非每個人都關注政治，但演藝圈的名人，對普通人來說感覺比較親近。這使得展開討論變得更加容易。」

多數指控都是出現在台灣人慣用的社交媒體臉書，而非推特。之後，相關指控在台灣媒體迅速發酵。

今年6月19日，台灣另一名前模特兒Amber Chang在臉書指控她十多年前遭到一位知名電視喜劇人物的性侵。她沒有點名該演員，但許多人憑藉她的描述就猜測出被指控者的身份。

之後，被影射的主持人Nono，本名陳宣裕，則否認與Amber指控的內容有關，並表示對此事以及Amber這人沒有任何印象。但是，就在Amber帖子發表隔天后，台灣一位知名網紅「小紅老師」卻在臉書跟進，公開實名指控陳宣裕在2010年猥褻了她。她之後在台北召開了記者會回答媒體詢問。

小紅老師告訴BBC，其實身在娛樂圈內的人要發聲很困難，因為「你會害怕加害者報復」。

她又告訴記者，之後有超過20名女性聯繫她，指控陳宣裕曾性騷擾她們甚至行性侵。她已向台灣法院提出刑事指控，同時加入控告陳宣裕的案件還涉及企圖性侵、猥褻和性騷擾等。

6月21日，陳宣裕在臉書宣佈他將暫停演藝工作並「深刻反省」。然而，他並未回應BBC的詢問。

此外，在另一場記者會上，知名台灣流行歌手炎亞綸（本名吳庚霖）被他的前男友，現在是知名網紅的耀樂指控在，多年前兩人約會期間炎亞綸未經同意便拍攝了性愛影片。當時他16歲，而炎亞綸32歲。

台灣的檢察官現正在調查此案。

炎亞綸尚未回答BBC詢問，但他意外現身耀樂的記者會，並公開對後者道歉。炎亞綸表示讓前男友「忍受了不該忍受的事情」，並對耀樂鞠躬道歉。但他補充說，他沒有使用任何強迫手段進行性行為，或未經同意拍攝了兩人性愛影片。

有人批評炎亞綸「騎劫」（hijack）了耀樂的記者會，因為耀樂事先並不知道炎亞綸會到場。

與此同時，另一名女演員周宜霈，藝名「大牙」，在臉書指控台灣當紅電視主持人陳建州，在2012年香港出差期間試圖強迫她與其發生性行為。周宜霈在臉書指控稱，當時身為陳建州藝人經紀公司一員，擔心他可能會「讓她立刻失去所有工作」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有人批評炎亞綸（鞠躬者）騎劫了耀樂記者會，因為耀樂事先並不知道炎亞綸會到場。

然而陳建州未回應BBC的指控。但他對外表示，將控告周小姐惡意「散佈謠言」。周宜霈則在臉書上回應：「我再次感受到了過去的壓力。但這次我會勇敢。我們在法庭見。」

在周宜霈公開指控後一天，當地知名模特兒郭源元，也在臉書上發文稱自己也曾遭受陳建州的性騷擾，甚至性攻擊。她指控陳先生當時幾乎要強暴她得逞，但因為她放聲大哭才停手。

「我不希望讓大牙只有一個人，」郭源元寫道。

關於此事，陳建州也未回應BBC的詢問，但他的經紀人告訴當地媒體，他將不再對「毫無根據」的指控作出回應。

對於MeToo運動在台灣終於出現，許多人並不感到意外，可以說台灣是東亞性別意識最開明、進步之地。然而，MeToo在台灣亦引發了一些過去在其他地方見到的相似反彈：有些人質疑這些女性提出指控的動機。

針對這些指控，小紅老師表示：「感到很難受。」她告訴BBC，她也被一些人抨擊她現在回憶10年前發生的事只是為了想要出名。

根據台灣現代婦女基金會今年早些時候的一項調查，90％的受訪者表示他們沒有向警方報告騷擾或性侵事件，40％表示他們沒有向任何人講過。

這也是W選擇匿名受訪的原因。

W向BBC訴說事情經故。5年前她在台北的一次電影放映會上巧遇遊智煒，當時兩人並不熟識。當遊邀請她與他的室友一起在男方家裏吃湯圓時，她同意了。當時是冬至，在台灣，一家人通常在這個時候團聚吃湯圓，而她當時是離家在外。起初，她們談論著電影，但後來他開始摸她。她想離開，但她說遊智煒抓住了她，即使她乞求他停手，他也毫不理會。

「難道我去了他家，吃個湯圓，我就活該被強姦嗎？」W問道。

她說，當時未考慮去醫院檢查或報警，原因她感到一股想強烈想洗乾淨自己的衝動。同時她又害怕外出。她試圖理解當時所發生的事情。她說事情發生後，她將被強暴時，大腿上的瘀傷拍照發送遊，他竟然回答：「Oh my god!!（我的天啊）怎麼會這樣？」

但是，W並不是第一位指控遊涉及不當行為的女士。

圖像來源，Anissa Chang 圖像加註文字， 小紅老師告訴BBC，她也被一些人抨擊她現在回憶10年前發生的事只是為了想要出名。

例如，W的指控是在舞台劇演員尤思亞在臉書指控遊智煒性騷擾後的3天後發出。然而，尤思亞的貼文當時未披露太多細節。

尤思亞後來告訴台灣媒體稱，當她與遊智煒在看戲院看電影時，遊猥褻了她。她表示，原本自己沒有打算站出來，直到讀到遊在社交媒體上發了幾條貼文稱，台灣興起的MeToo運動無法解決任何問題，只會「製造更多仇恨」。

之後，遊智煒對於相關指控曾表示道歉，表示他「對愛完全缺乏正確理解」，並且在感情關係中，因為自身艱難的童年而「犯了許多錯誤」。

在尤思亞公開發聲後，她說還有其他女性聯繫了她，聲稱遊智煒對她們做過相似經歷。而W自陳遭受遊性侵犯的貼文，在台灣引起了極大迅速的迴響，也有人髮訊息給她稱遭遇遊的性騷擾。

儘管遊智煒否認W的指控，但對於其他女性的指控，遊智煒尚未回答BBC的垂詢。

圖像來源，DAMOU ENTERTAINMENT 圖像加註文字， 一切起因於Netflix之前播放的一部台灣電視影集的一個場景：女主角（左）鼓勵她的女性助理揭露自己遭遇職場性騷擾，並向上呈報。

「只是個開始」

台灣的婦女運動者則認為，這一切只是個開始。

目前，許多關注點仍然集中在性騷擾上，「大規模揭露」性侵害，則尚未發生。勵馨基金會前執行長紀惠容女士告訴BBC稱，只有通過政府提供更多的法律和給予受害者的相關諮詢及支援，更多與性侵相關的揭露才有可能發生。她又強調，首先政府必須延長對性騷擾案件的起訴時效——目前只有6個月。

W則認為，她仍害怕身份曝光。因為她恐懼公眾的反彈和對她自己事業的影響。但她說不再感到孤單，雖然同時她也深感心碎，因為竟然有那麼多女人與她遭遇同樣的傷害。