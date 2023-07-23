柬埔寨大選：掌權38年的洪森可能繼續執政，謀劃長子接班

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 洪森確保他在此次大選中沒有真正的挑戰者。

柬埔寨大選投票已於當地時間今天下午結束。該國首相洪森已經執政了38年，但在本次大選前，唯一有能力挑戰洪森的反對黨在5月被取消參選資格。

在柬埔寨首都金邊參加投票的選民們告訴BBC，他們估計洪森領導的人民黨（CPP）將再次席捲國會的全部125個席位。

此外，今年70歲的洪森透露出消息，要交棒給其子洪馬內（Hun Manet）。

奉行君主立憲制的柬埔寨從西哈努克親王年代就與中國交好。2020年，中國宣佈爆發新冠疫情並封城武漢後，洪森於當年2月5日高調訪華，並表示要去疫情最嚴重的武漢看望在當地的柬埔寨學生。因為中方表示無法安排才僅訪問北京。

「被操縱的選舉」

「這是一次被操縱的選舉，因為沒有什麼真正有實力的反對黨。」本周早些時候，一位當地選民告訴BBC。

包括美國在內的西方國家也對投票的公正性表示擔憂。人們沒有真正選擇，而且為了確保盡可能高的投票率，政府已將任何試圖抵制選舉或破壞選票的行為定為犯罪。

今年5月，政府以技術性問題為由禁止該國主要反對黨燭光黨參加選舉。全國選舉委員會稱，該黨缺少一份文件，而去年地方選舉時不需要該文件。

燭光黨在去年的地方選舉中贏得了 22% 的選票——分析人士稱，洪森將該黨視為對其統治的潛在威脅。

澳大利亞格里菲斯大學（Griffith University）的獨裁者問題專家李·莫根貝瑟（Lee Morgenbesser）多年來一直在關注洪森，他說，洪森早在燭光組織成為重大威脅之前就「扼殺了他們」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 上世紀90年代柬埔寨建立了民主制度，但其統治者洪森拒絕交出權力。

燭光黨的一位代表本周告訴BBC，「我們投入了大量的精力和資源來組織和開展競選活動，我們在每個席位都派出了候選人。」

「在最後關頭，因為一項以前從未有過的行政要求而被取消資格——他在遊戲中途改變了規則。」

BBC今年與幾位燭光黨的領導人進行了交談。但這對他們來說已變得越來越危險——最近幾周有許多人被捕。上周，兩名領導人在泰國被泰國警方抓獲，當時他們正試圖逃往曼谷的聯合國辦事處。

選票上還有其他 17 個政黨，但它們的規模都很小，或者與執政黨結盟，因此無足輕重。

對於這一場景，柬埔寨的選民或許似曾相識。

幾年前，柬埔寨統治者發動了他職業生涯中最殘酷的鎮壓行動，以消滅他的反對者。

面對民眾的反對，洪森利用法院解散了威脅其統治的政黨。大批議員被趕出議會，領導人被捕。

擊潰對手後，他在六個月後的2018年大選中一舉奪魁，贏得柬埔寨國會全部125個席位。

執政38年

現年 70 歲的洪森自 1985 年以來一直統治著柬埔寨。他曾是紅色高棉官員，在政權垮台前叛逃到越南。

近 40 年來，他通過包括軍隊、警察和情報機構在內的利益網絡鞏固了權力，還經常自詡為全球在位時間最久的首相。

多年來，他通過拉攏、監禁、流放或其他方式將反對者趕下台。

在經歷了紅色高棉政權的恐怖統治之後，聯合國於20世紀90 年代試圖將柬埔寨打造為一個民主國家。但政治分析家說，柬埔寨現在是一個獨裁的一黨制國家，而洪森是一個獨裁者。

但這些年來，柬埔寨的選舉並非全都毫無意義。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2013年大選中柬埔寨救國黨的支持者

2013年，由桑蘭西（Sam Rainsy）和肯索卡（Kem Sokha）領導的名為柬埔寨救國黨（CNRP）的聯盟獲得了44%的全國選票，令洪森感到震驚。

當晚，救國黨甚至一度領先於人民黨——這促使政府中斷了全國各地電視上的計票直播。

柬埔寨人感到政權更迭就在眼前——當年有數萬人參加了集會。

2013年曾在金邊的分析家阿斯特麗德·諾倫·尼爾森（Astrid Noren Nillson）說，「在街頭，尤其是在年輕人中間，可以感受到勝利和狂野的政治能量。」

此後數月，反對派領導抗議活動，對洪森的勝利提出異議。面對迄今為止對其權力的最大挑戰，他放棄了一些權力，並通過談判達成了休戰協議。但在 2017 年，當柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）在地方選舉中再次提出挑戰時，他沒有退縮。

他利用人民黨控制的議會通過了一項法律，以安全為由解散任何政黨。然後，他利用自己的新權力讓最高法院解散了救國黨。

大約 100 名該黨成員遭到起訴，導致該黨幾名高層人士流亡國外。

2018 年，在主要反對黨聯盟被政治控制的法院解散後，洪森領導的柬埔寨人民黨贏得了國會全部125個席位。

圖像來源，Getty Images/Reuters 圖像加註文字， 1980年代執政之初的洪森與2023年7月的洪森

本周再次來到金邊的尼爾森說，2017-18 年之前，柬埔寨的政治競爭激烈，與現在截然不同。

一位不願透露姓名的西方外交官告訴BBC，「（現在）每個人都非常沮喪、萎靡不振。差不多從 1 月 1 日開始——他一交出東盟輪值主席國的職位，就開始了新一輪的鎮壓行動。」

分析人士說，洪森的手法眾所周知。他以賄賂和收買為手段，向人們許諾政府職位和土地。今年，不僅是燭光黨，工會和農民團體也出現了叛逃潮。

莫根貝瑟說，當他未能成功拉攏這些人時，他的目標就是粉碎他們。

今年早些時候，反對黨領袖人物金索卡（Kem Sokha）因涉嫌叛國罪被判處 27 年監禁，主要新聞媒體 「民主之聲」（Voice of Democracy）也被關閉。

上述金邊選民說，「我對目前的局勢感到絕望。」十年前，20 歲出頭的他曾投票支持反對黨，對變革充滿激情。

長子繼位？

洪森周日清晨在首都進行了投票。洪森的長子洪馬內都與父親站在一起，領導了這場沒有對手的競選活動。

雖然洪森正在競選連任，但他已表示這可能是他的最後一個任期。洪森已透露出消息——他正計劃將權力移交給洪馬內，後者目前已經是柬埔寨軍隊的最高領導者。

直到本周四，洪森才表示他的兒子「有可能」在三到四周內成為首相，而此前並未給出權力交接的時間表。

洪馬內接受過西方教育。上述外交官評價，「我不認為他是柬埔寨偉大的民主救星，但我認為他有改革意識，會希望改善與西方的關係。」

其他人則坦率地表達了他們對王朝統治的擔憂。一位選民告訴BBC，「我們是民主國家。從父親到兒子——這可不太民主，不是嗎？」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 洪馬內可能接替父親的首相之位。

與中國的關係

中國和柬埔寨的友好關係，始於1955年4月，時任中國總理周恩來與柬埔寨政府首腦西哈努克在萬隆亞非會議上結識。

此後兩國互訪頻繁，到了20世紀70至80年代，西哈努克一度在中國長期居住。2012年10月西哈努克在北京去世。中方派專機運送西哈努克靈柩返回金邊。時任國務委員戴秉國作為中國政府代表隨機護送。

美國於 2019 年對柬埔寨高級官員實施制裁，歐盟也於2020年對涉嫌濫用權力的柬埔寨高級官員實施貿易制裁。

對於此時的洪森而言中國的支持極為重要，柬埔寨引入外資中，七成為中國資本。

當時正值新冠疫情在中國爆發，洪森於2020年2月5日高調訪華，並表示要去疫情最嚴重的武漢看望在當地的柬埔寨學生。因為中方表示無法安排才僅訪問北京。

洪森成為疫情前習近平見的最後一個國家元首。