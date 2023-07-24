烏克蘭戰爭：俄羅斯退出黑海穀物倡議會否導致非洲糧食危機

貝雅·穆諾科（Beryl Munoko）

BBC國際台記者

30 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 非洲14個國家中至少一半的小麥進口依賴俄羅斯與烏克蘭。

俄羅斯宣佈中止與烏克蘭之間的協議，正受旱災之苦的非洲國家嚴肅警告，當地將面臨嚴重糧食短缺。

許多國際觀察人士對克里姆林宮在俄非峰會召開前數天作出此舉動感到意外。峰會將於7月27至28日間在聖彼得堡舉行。

這項協議自2022年7月生效以來先後續約三次，它允許貨輪安全通過黑海特定通道，往返烏克蘭港口敖德薩（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）和尤日內／皮夫登尼（Yuzhny/Pivdennyi）。

肯尼亞政府形容俄羅斯的行動是背後捅刀（暗箭傷人），給非洲之角（Horn of Africa；東北非）國家造成不可理喻的衝擊。

穀物貿易受限，本已給非洲的糧食分配網絡百上加斤，數以百萬計百姓面臨糧食短缺與價格暴漲的威脅。

烏克蘭糧食受阻如何影響糧食安全？

因連年降雨短缺，索馬里、肯尼亞、埃塞俄比亞與南蘇丹合共超過5000萬人急需糧食援助。

聯合國表示，穀物倡議允許烏克蘭出口62.5萬公噸糧食，作為人道援助，送往這些國家。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭穀物出口中斷馬上導致了國際糧食價格波動。

世界貿易組織總幹事恩戈齊·奧孔約—伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）說：「黑海的食品、飼料與肥料貿易對穩定世界食品價格不可或缺。」

聯合國糧食及農業組織（FAO）稱，自2022年7月以來全球食品價格下跌11.6%，便跟達成該倡議有關。

如今人們擔心此前的努力將被迅速瓦解。

亞的斯亞貝巴大學經濟學家暨公共政策教授康斯坦丁諾斯（Prof Constantinos Berhuétesfa Constantinos）說：「市場動態將馬上發生變化。如您所知，市場總緊跟著新聞消息。」

「才剛宣佈，穀物行商便會馬上漲價，各國將馬上囤糧，禁止出口糧食到其他國家。」

在肯尼亞，食品價格飆升，輔以生活成本問題，導致了死傷慘重的示威抗議活動。

經濟學者們對更廣泛的經濟前景提出警告。

康斯坦丁諾斯教授說：「各國在從俄羅斯採購進口小麥與植物油，以及肥料時，將面臨非常嚴峻的困難，當然還要面對（分發環節的）連鎖反應，尤其是當牽涉到非洲的難民與境內流離失所者（IDP）的時候。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 非洲數以百萬計百姓急需烏克蘭進口糧食緩解供應緊張。

俄羅斯會回心轉意嗎？

普京表明了莫斯科的立場，只要西方滿足其關鍵要求，它將馬上重返倡議。這些要求包括撤銷對俄限制和恢復金融活動。

這是俄方對國際社會要求解決當前問題的密集施壓與外交斡旋的回應。

以聯合國、土耳其、歐盟和數個非洲國家為首的國際持份者正接觸俄羅斯官員，尋求確保糧食安全的解決方案。

這會影響俄非關係嗎？

俄羅斯蒙受的風險是，中止協議或會影響甚至破壞俄國與其非洲伙伴國家的關係。

俄非峰會將於7月27至28日間在聖彼得堡舉行。