聯合國機構報告：線上教學不能替代老師

57 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 泰國一名兒童在新冠疫情期間進行線上學習。

一個聯合國機構呼籲對科技進行適當的監管，以使之永遠不會取代由教師主導的面對面教學。

聯合國教科文組織（Unesco）亦重申其對全民提供優質教育的呼籲。該組織於周三（7月26日）發佈了2023年的《全球教育監測報告》（Global Education Monitoring）。

該報告稱：「一些科技在某些情境下為某些學習帶來幫助，但當它被過度使用時，就不能幫助學習，而且在離開教師的情況下也永遠不會奏效。」

「將學習者的需求放在第一位並支持教師，」聯合國教科文組織總幹事奧德蕾·阿祖萊（Audrey Azoulay）說，「線上連接不能替代人際互動」

權宜之計

聯合國教科文組織的報告承認，在新冠病毒（Covid）全球大流行期間，科技應用在避免「教育崩盤」方面確實有效，但同時表示，許多人因此而被拋在了後面。

全球範圍內至少有五億名學生在新冠疫情期間未能進行線上學習，當中受影響的多數是貧困和居住在農村地區的人口。

而對許多學生來說，數字紅利尚未成為現實。報告指出，全球每四所小學就有一所沒有電力。

「移動學習只不過是在能獲得所有教育機會和資源之前所採取的臨時措施，」報告作者馬諾·安東尼尼斯（Mano Antoninis）。

在與BBC通過電子郵件進行的後續訪談中，安東尼尼斯承認，像手機等數字設備可以為弱勢群體，特別是難民，提供一線生機。

但他將此視為一種應急措施，而非傳統學習形式的替代品。

「當然，一個極端的例子是如今阿富汗女孩的困境，她們在國內不被允許上學，其中一些人在秘密學校繼續學習，當中一小部分是線上學校，」他說。

「除去這個特例不談，我們需要問一個問題，緊急情況下的教育解決方案如何適應更廣泛的背景，而不是滿足提供解決方案的機構利益。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗女孩通過上網課秘密接受教育，但是聯合國機構指，線上教育僅是機宜之計。

此外還有其他挑戰。安東尼尼斯表示，很多線上的教材沒有遵循國家教學大綱。

「絕大多數資源只有英文版本，因此對那些以母語接受教育的人來說是遙不可及的，」他說。

「在這些應用程式當中，哪些是切實有用並且高質的，這方面的指引非常少。」

學生和教師在創建這些應用程式方面缺乏參與和反饋的空間，也是一個限制因素。

該報告發現，如果被過度使用或者沒有教師的指導，科技的益處就會減小。

例如，報告稱，給學生提供電腦並不會改善學習成績。

報告還指出，科技的快速變化使得清晰評估其有用性變得困難。

而且，報告指，很多關於學習效果的研究往往就來自銷售這些產品的公司。

缺乏監管

另一個令人擔憂的方面是缺乏監管。目前只有六分之一的國家有保護隱私數據的法律。

教科文組織表示，它並沒有敦促各國抵制目前正在發生的變化，但是它們不應將所有的變化都看作是進步。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國教科文組織特別強調教師的關鍵作用。

「教授科技並不等於我們需要通過科技來進行教學。該報告對於科技如何應用在教育上，提出了合理的問題。大多數數字技術並不是為教育而設計的，」安東尼尼斯先生說。

然後他很快補充一句：「該報告完全沒有建議各國應該甚至可以遠離技術轉型。」

但是他要求政府引入一些注意事項。

「報告敦促政策制定者認真思考他們是否有證據表明科技的確能改善學習。不幸的是，證據很弱，而且有時候是偏頗的。」