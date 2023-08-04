美國逮捕兩名向中國特工提供機密的華裔海軍 北京斥為抹黑

溫德寧 (Mike Wendling)

BBC記者

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加州檢察官稱，魏金超曾在登陸攻擊船USS Essex上擔任機械師，具有安全許可證，可以接觸有關軍艦的敏感信息。

22歲，已經歸化為美國公民的魏金超（Jinchao Wei Thomas 音譯）被美國指控密謀將防衛機密信息給了中國特工。另外一名26歲的美國海軍下士趙文恆（Wenheng Zhao Patrick 音譯），因為接受金錢換取敏感照片和視頻而被美方逮捕。

目前尚不清楚是不是同一名中國特工聯繫了這兩人。兩人於當地時間周三（8月2日）在加州被捕。魏金超是在前往聖地亞哥海軍基地工作途中被捕的。

加州檢察官在周四的聖地亞哥新聞記者會上公布了指控。他們說，魏金超曾在登陸攻擊船USS Essex上擔任機械師，具有安全通行證，可以接觸有關軍艦的敏感信息。

起訴書又指稱，2022年2月，他在歸化為美國公民的過程中被中國特工接觸，後者支付了魏先生數千美元的報酬，用以換取該USS Essex軍艦的照片、影片、操作手冊和藍圖。

美國司法部官還說，魏金超還向該中國特工提供了參加海上訓練演習的美國海軍陸戰隊員的詳細資料。聯邦檢察官葛羅斯曼（Randy Grossman）表示：「當一名士兵或海軍選擇金錢而不是國家，出賣國家防衛信息，這是一種終極的背叛行為，我們必須做好凖備並採取行動。」

北京否認對這起間諜逮補案知情。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 趙文恆曾在洛杉磯附近的文圖拉縣海軍基地工作。他是在2021年被一名冒充研究人員、尋求投資訊息的中國特工接觸。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在《華爾街日報》上撰文批評說：「美國政府和媒體經常炒作與中國有關的所謂間諜案件。中方堅決反對美方無端中傷和抹黑中國!」

趙文恆曾在洛杉磯附近的文圖拉縣海軍基地（Naval Base Ventura County,）工作。根據起訴書，他是在2021年被一名冒充研究人員、尋求投資訊息的中國特工接觸。

司法部說，該名特工支付了趙文恆約1.5萬美元的費用，以換取位於美軍在日本沖繩基地上雷達系統的照片、影片、圖表和藍圖。

如果被定罪，魏金超將面臨20年至終身監禁的重罪，而對趙先生的指控最高可判20年。

魏趙二人分別因不同的案件被起訴。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國逮捕兩名華人涉嫌營運中國「秘密警察站」

司法部將這次所謂間諜活動，描述為中南海為獲取美國軍事機密正在計劃即積極行動的一部分工作。今年二月，一個飄過美國上空的中國「間諜氣球」，讓美中關係降到冰點，儘管美方後來稱，從該氣球並未搜集到任何敏感訊息。

針對這起間諜案，助理司法部長奧爾森（Matthew Olsen）說，司法部將繼續使用我們的每一個工具來應對來中國威脅，並阻止那些幫助中國違法並威脅我們國家安全的任何人」。