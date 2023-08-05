烏克蘭反攻兩個月後，為何進展如此緩慢？

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在今年夏天，在西方提供的數十億英鎊的軍事裝備支持下，烏克蘭採取了進攻行動

烏克蘭的戰爭已經達到了一個關鍵時刻。現在戰爭的走向將決定這個國家的未來，並影響歐洲的安全。事實上，俄羅斯入侵烏克蘭的18個月裏，烏軍大多處於防御狀態，阻止莫斯科軍隊奪取更多領土。

然而，在今年夏天，在西方提供的數十億英鎊的軍事裝備支持下，烏克蘭發動攻勢，試圖將俄羅斯人從該國東部和南部被佔領域趕出去。在這場反攻行動進行了2個月後，在冬季來臨之前，烏克蘭的軍隊是否取得了任何實質性的進展呢？

BBC通過分析了戰爭影片並與專家進行了交流，試圖回答這個問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 到了秋天，雨季將會來臨，未鋪設的道路會變成泥濘，軍事推進將變得困難。

反攻行動

看一看烏克蘭東部和南部的大比例地圖，可以發現自從反攻行動開始，幾乎沒有太多變化。事實上，自從2022年11月以來的九個月裏，烏克蘭取得的最後一個重大勝利是在南部城市赫爾松奪回大片的領土，在烏國東北部和東部也取得了一些小規模的收復。

但對於烏克蘭來說，這並不都是壞消息。

烏軍稱，最近奪回了頓涅茨克地區的斯塔羅邁爾斯克村（Staromaiorske）。BBC已查核並支持這一說法的影片。

在東部的巴赫穆特（Bakhmut）地區，曾經經歷了激烈戰鬥的地方，烏克蘭也奪回了一些之前在夏季失去的小片區域。並且在南部的扎波羅熱區（​​Zaporizhzhia）亦取得了一些小規模的收復，這是烏克蘭真正需要有所作為的關鍵區域。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭戰爭：BBC探訪烏克蘭對俄反攻前線

烏克蘭希望穿越俄羅斯控制的廣袤領土，直抵亞速海以擾亂俄羅斯的供應線路，並切斷莫斯科吞併的克里米亞和更西部地區的軍隊路線。

下面的地圖顯示了烏克蘭收復的地區。大片紅色區塊是俄羅斯現在控制區域，紫色區域是烏克蘭佔領或收復的領土。黑點是俄羅斯在這個地區的防禦工事。

例如，托克馬克市（Tokmak）周圍有一圈防禦工事，正如BBC在今年五5月份揭示的那樣。

為何烏克蘭的進展如此緩慢？

圖像加註文字， 大片紅色區塊是俄羅斯現在控制區域，紫色區域是烏克蘭佔領或收復的領土。黑點顯示俄羅斯人在這個地區的防禦工事。

根據獨立分析，兩個月來，烏克蘭軍隊在該地區長達160公里的前線上，最多只前進了約10英里（16公里）。

雖然有進展，但比烏克蘭及其西方盟友所希望的速度要慢。

烏克蘭軍隊在3個戰線上發動了攻擊，使用了西方提供的裝備和培訓，並探查長達1,125公里前線上的俄國軍隊的脆弱點。但莫斯科預見了烏軍的意圖，花了數個月時間建造了近代史上最為廣泛的防禦工事。

戰壕、碉堡、混凝土金字塔式的坦克障礙物（所謂的「龍齒」）和溝渠構成的三層防護，以及數千個地雷。對於烏克蘭的任何進攻都構成了巨大的障礙，就像下面的衛星圖像所示，這是在托克馬克附近拍攝的。

衛星圖像顯示了一個反坦克壕溝，距離一個龍齒陣列約250米，進一步有一個約300米的戰壕網絡。在戰壕後面標有炮兵位置。

倫敦大學國王學院的軍事專家瑪麗娜·米倫（Marina Miron）博士說，烏克蘭不得不調低其在烏國南部的雄心，包括奪回克里米亞的願望。 「我認為這不會很快發生。」

米倫還告訴BBC，對烏克蘭來說，最好的期望的是有可能重新奪回托克馬克市。因為，這座城市位於該國東南部的一個關鍵路線上，這個地區是俄羅斯軍隊的後勤中心。

在今年6月，烏克蘭向托克馬克市派遣了一支裝甲車隊，但很快就遇到了麻煩。

社交媒體上分享的影片（BBC進行了交叉核實以比較位置和軍事車輛的類型）顯示，西方提供的豹式坦克和布萊德利戰車行進中，碰到了一片地雷區，然後被俄羅斯炮兵襲擊。

俄羅斯軍隊似乎已經從入侵的頭12個月中犯下的一些錯誤中有所醒悟，並在防禦方面表現出驚人的創新和效能。例如，使用許多反坦克地雷。

俄羅斯的防禦策略

通常，西方供應的排雷車可以承受這些地雷的一次打擊，但不能承受兩次。因此，據報導，俄羅斯人正在將一個地雷放在另一個地雷的上面，以增加效果。

俄羅斯人還開始在戰壕中布置陷阱。

在一個視頻中，經過BBC查核（但由於太血腥而不提供），可以看到烏克蘭步兵進入扎波羅熱南部的空曠戰壕，然後隱藏的爆炸物被引爆，炸毀了一些士兵。

俄羅斯軍隊還利用了自己的空中力量 ，例如使用其Ka-52鱷魚攻擊直升機。這些直升機可用於向進入地雷區後被迫減速或停止的烏克蘭裝甲車發射火箭。

值得注意的是，烏克蘭在戰場上並沒有空中優勢。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯軍隊還利用了自己的空中力量 ，例如使用其Ka-52鱷魚攻擊直升機（2018 資料照片）

烏克蘭下一步反攻

在俄羅斯建立其防禦工事的同時，烏克蘭正在組建一個裝甲旅，其中許多在歐洲接受了訓練並且配備比俄羅斯更好的裝備。

烏克蘭現在有能力向俄羅斯的深處發射導彈、火箭或炮彈，打擊敵軍的燃料庫、彈藥集散地和指揮控制中心，這可能會從內部削弱俄羅斯的防禦。

譬如，一種由英國供應的「風暴暗影導彈」（Storm Shadow）的射程超過240公里，使烏克蘭能夠將迫使俄羅斯防線後退。

圖像加註文字， 英國供應的"風暴暗影導彈"（Storm Shadow）的射程超過240公里，使烏克蘭能夠將俄羅斯的一些陣地推遠離前線。

烏克蘭還在使用美國供應的集束彈。其中許多在撞擊時不會爆炸，而且將造成對平民長期的潛在危險，但白宮表示它們對攻擊一些固守的俄羅斯陣地有效。

然而，詹氏防務（Jane's Defence）的分析師卡波文（Gian Luca Capovin）向BBC說，集束炸藥或能幫助但不會是改變「戰爭走向」。

因為，俄羅斯也有自己的集束武器，並且去年BBC也報導過莫斯科使用了它們。

最後一點，時間不在烏克蘭一方。

到了秋天，雨季將會來臨，將未鋪設的道路變得泥濘，軍事推進將變得困難。此外，明年春季結束，美國總統選舉週期將會開始：如果烏克蘭在戰場上不能取得任何決定性的進展，那麼美國和北約的支持很可能不會繼續保持目前的高水平。

對於基輔來說，時鐘在滴答作響。與此同時，俄羅斯只需要守住它非法佔領的領土。

圖像加註文字， 據報導，俄羅斯集束彈藥的「失效彈」概率約為40％，意味著大量彈藥仍然對地面造成威脅，而平均失效彈率據信接近20％。

法蘭克·加德納（​​Frank Gardner）BBC安全事務記者 & 傑克·霍頓 （Jake Horton​​）BBC查核團隊報導