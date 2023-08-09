尼日爾政變：俄羅斯擴張等世界該關心西非政局的五個原因

優素福·阿金佩魯（Yusuf Akinpelu）

BBC記者 拉各斯報道

24 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 一些支持政變的群眾走上尼日爾首都尼亞美街頭示威。

尼日爾（Niger）所發生的軍事政變，讓其鄰國擔憂不穩定局勢擴散於非洲薩赫勒地區（Sahel）——一條從大西洋橫跨至紅海的地帶。繼馬里（Mali）與布基納法索（Burkina Faso）之後，尼日爾成為了此地區三年來又一個遭軍事奪權的國家。

然而，尼日爾局勢的影響並不止於薩赫勒地區，對世界政局也有影響。

1. 武裝叛亂四起

尼日爾本是薩赫勒地區所餘無幾的民主政體，在西方國家眼中也是這一憂患處處，近期暴力襲擊正在增加的地區之中，一個相對穩定的國家。如今軍方奪取權力，人們擔心穩定局面瀕臨瓦解。

尼日爾設有法軍與美軍基地，兩國軍隊在當地協助打擊「博科聖地」（Boko Haram）與所謂「伊斯蘭國」（IS）的關聯組織。它們的未來如今成了問號。馬里與布基納法索的軍事政變導致極端分子的暴力襲擊增加。外界擔心尼日爾也將變成這些團伙的溫牀。

2. 政變文化成型

尼日爾政變意味著，從西面的馬里到東面的蘇丹（Sudan），非洲有一整片土地受軍事政權所控制。薩赫勒地區的專制政權崛起是這一地區民主進程的挫敗。尼日爾政變或會給其它國家的軍隊壯膽，奪取權力。

這說明了為何西非國家經濟共同體（ECOWAS）對尼日爾軍政府施加制裁，並威脅要是總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）不獲復位，將對其動武。此舉獲得美國、歐盟和聯合國的廣泛支持。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 外界擔憂俄羅斯瓦格納僱傭兵趁機在非洲「大展拳腳」。

3. 俄羅斯影響力日趨明顯

政變過後，馬里與布基納法索與俄羅斯的盟友關係日趨密切，尼日爾軍政府獲得的印象是，他們也能依樣畫葫。

目前沒有任何證據證明俄羅斯參與了尼日爾的軍事奪權，克里姆林宮一名發言人促請釋放巴祖姆，和平解決當前危機。

然而，親克里姆林宮的評論人士在國營媒體與電報（Telegram）群上讚揚這場政變，支持政變的示威者揮舞著俄國國旗，譴責前殖民強權法國。還有人擔心俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）僱傭兵在尼日爾擴張其影響力。

要是尼日爾跟隨其鄰國投向俄羅斯，尤其是投向瓦格納集團，將導致暴力攻擊、人權侵害與礦業剝削加劇。

布林肯：瓦格納乘人之危前進尼日爾

布林肯警告說：「凡是瓦格納集團所到之地，死亡、破壞與剝削隨之而來……不安不減反增。」

他還說，已發生在其他國家的情景將在尼日爾重現。

瓦格納集團據信有數以千計戰鬥人員派駐於中非共和國（CAR）和馬里，除了集團自身在當地擁有利潤豐厚的商業利益外，也在支撐著俄羅斯的外交與經濟聯繫。

4. 鈾原素落入壞人之手

核能發電依賴放射性金屬鈾，尼日爾的鈾礦佔全球供應將近5%。據歐盟核子機關歐洲原子能共同體（EURATOM）數據，尼日爾去年是歐盟第二大天然鈾來源。法國也有15%鈾供應源自尼日爾。

EURATOM稱，要是尼日爾削減鈾供應，歐洲核能生產不會面臨即時風險，因為核電站已備妥三年庫存。

即便如此，在伊斯蘭武裝分子活躍，俄羅斯與瓦格納集團正在擴張勢力的這一地區，ECOWAS及其西方伙伴都不希望放射性物質落入壞人之手——它既可民用，也可軍用。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 支持政變的尼日爾群眾紛紛把矛頭指向法國。

5. 移民危機

巴祖姆政府一直與歐洲國家合作，阻止移民（偷渡者）橫渡地中海，並答應從利比亞（Libya）各拘留中心接回數以百計移民。

他還打擊人口販子活動。尼日爾是西非與北非國家之間的關鍵中轉站。