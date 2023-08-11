烏克蘭戰爭後首部提及該事件的俄教科書上線 試圖將軍事入侵正當化

  • 維塔利·舍甫琴科（Vitaly Shevchenko）
  • BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）
俄羅斯教育部長克拉夫佐夫在莫斯科的記者會上展示新的歷史教科書（7/8/2023）

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這是首部提及2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭的歷史教科書。俄羅斯教育部長謝爾蓋·克拉夫佐夫（Sergei Kravtsov）出席了新教材的媒體推介會。

莫斯科當局公布一部新教科書，旨在將烏克蘭戰爭正當化，並指責西方試圖摧毀俄羅斯。

據俄國媒體刊登的書摘，學童將被教導，要不是總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭採取其「特別軍事行動」，人類文明將走向終結。

教科書名為《俄羅斯歷史，1945年至21世紀》，由總統顧問弗拉基米爾·梅金斯基（Vladimir Medinsky）參與編著。他曾是俄羅斯文化部長。

俄羅斯全面入侵烏克蘭始於2022年2月，而這是首部獲准在俄國學校中使用，提及了這些近期事件的歷史教科書。

從9月起，俄羅斯中學最後一年——11年級，即介乎17至18歲的學生（相當於中國高三）——將學習這些內容。

這部教科書宣稱「西方頑固尋求破壞俄羅斯內部穩定」，為達到此目的，西方列強散佈「赤裸裸的恐俄症」。

教科書還說，他們繼而將俄國「拉扯」進各種各樣的衝突，西方的終極目標是要摧毀俄羅斯，控制其豐富礦產。

該書將克里姆林宮的各種政治宣傳老調重彈，將烏克蘭描繪成一個由極端民族主義分子掌控，野心勃勃，同時受西方操控的國家，又指控西方以之作為反俄「攻城錘」。

據該書所稱，烏克蘭不過是西方炮製來噁心俄羅斯的玩意，就連其藍黃色國旗都是奧地利人編造出來，旨在說服烏克蘭人他們跟俄國人並不一樣的。

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2022年2月24日，俄羅斯總統普京宣佈在烏克蘭進行「特別軍事行動」，戰爭給世界帶來了哪些改變？

音頻加註文字，

冒著巨大風險，俄羅斯電影人記錄下烏克蘭戰爭對國家影響。

這部教科書還充斥了各種各樣的扭曲與操弄。

舉例說，該書形容2014年俄羅斯進攻烏克蘭是東部頓巴斯（Donbas）地區的群眾「為保持俄國人身份」而起義，期間得到了俄國「志願者」參與其中。課文並未提及俄羅斯在當時以及此後八年，向頓巴斯地區輸送的軍事硬件與人員。

課本還辯稱，2022年全面入侵烏克蘭的關鍵原因，是烏克蘭可能加入北約組織（NATO）。

課文稱，要是烏克蘭加入了北約，然後「在克里米亞（Crimea）或頓巴斯挑起衝突」，則俄國將被迫對整個北約宣戰。

課文稱：「這很可能會是文明的終結，而這絕不可能被允許成真。」

然而，烏克蘭加入北約，無論在當時還是在今天，都是遙不可及的事。

圖像來源，AFP

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新曆史教材覆蓋相當於高三的課程內容。

課本也錯誤宣稱，在2014年俄羅斯吞併克里米亞以前，烏克蘭有計劃將塞瓦斯托波爾（Sevastopol）——俄羅斯黑海艦隊常駐地——變成北約組織基地，又稱基輔試圖獲取核武器。

書中另一項錯誤的斷言是，直到2014年為止，80%烏克蘭人口視俄語為母語。據口碑頗佳的拉祖姆科夫中心（Razumkov Centre）2006年發表的一項民意調查，只有30%烏克蘭居民認為其母語是俄語，52%認為烏克蘭語是其民族語言。

課文提醒學生警惕「製造擺拍短片與假照片假視頻的全球產業」，似乎是回應網上有諸多暗示俄軍部隊涉嫌在烏克蘭犯下暴行的材料。

在有關「特別軍事行動」的章節中，這部教科書稱：「西方社交網絡與媒體對於散步假信息樂此不疲。」

俄羅斯當局此前將一些指責俄軍針對烏克蘭平民的活動人士投獄，例如，長年批評克里姆林宮作為的伊利亞·雅辛（Ilya Yashin）因在網絡直播串流中談論俄軍在烏克蘭布查鎮（Bucha）懷疑犯有戰爭罪行於2022年12月被判囚8年半

課文嚴厲批評在俄羅斯入侵烏克蘭之初，西方所實施的制裁措施，並將之呈現為「摧毀俄羅斯經濟」的企圖，並錯誤宣稱該等制裁「違反一切西方念茲在茲的國際法慣例」。

與此同時，西方商號在全面入侵開展後不久從俄羅斯撤資，也被呈現為對俄羅斯商人的「絕好機遇」。

音頻加註文字，

俄羅斯對烏克蘭動武後加強媒體管制，前線記者如何看待這場戰爭中的信息戰？

音频加注文字，

【BBC時事一周（粵語）——記者來鴻】戰雲密布，俄羅斯總統普京堅稱「烏俄一家親」，烏克蘭人民心底裏的身份認同掙扎可十分複雜。

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