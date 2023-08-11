烏克蘭戰爭後首部提及該事件的俄教科書上線 試圖將軍事入侵正當化

維塔利·舍甫琴科（Vitaly Shevchenko）

BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）

59 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 這是首部提及2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭的歷史教科書。俄羅斯教育部長謝爾蓋·克拉夫佐夫（Sergei Kravtsov）出席了新教材的媒體推介會。

莫斯科當局公布一部新教科書，旨在將烏克蘭戰爭正當化，並指責西方試圖摧毀俄羅斯。

據俄國媒體刊登的書摘，學童將被教導，要不是總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭採取其「特別軍事行動」，人類文明將走向終結。

教科書名為《俄羅斯歷史，1945年至21世紀》，由總統顧問弗拉基米爾·梅金斯基（Vladimir Medinsky）參與編著。他曾是俄羅斯文化部長。

俄羅斯全面入侵烏克蘭始於2022年2月，而這是首部獲准在俄國學校中使用，提及了這些近期事件的歷史教科書。

從9月起，俄羅斯中學最後一年——11年級，即介乎17至18歲的學生（相當於中國高三）——將學習這些內容。

這部教科書宣稱「西方頑固尋求破壞俄羅斯內部穩定」，為達到此目的，西方列強散佈「赤裸裸的恐俄症」。

教科書還說，他們繼而將俄國「拉扯」進各種各樣的衝突，西方的終極目標是要摧毀俄羅斯，控制其豐富礦產。

該書將克里姆林宮的各種政治宣傳老調重彈，將烏克蘭描繪成一個由極端民族主義分子掌控，野心勃勃，同時受西方操控的國家，又指控西方以之作為反俄「攻城錘」。

據該書所稱，烏克蘭不過是西方炮製來噁心俄羅斯的玩意，就連其藍黃色國旗都是奧地利人編造出來，旨在說服烏克蘭人他們跟俄國人並不一樣的。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2022年2月24日，俄羅斯總統普京宣佈在烏克蘭進行「特別軍事行動」，戰爭給世界帶來了哪些改變？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 冒著巨大風險，俄羅斯電影人記錄下烏克蘭戰爭對國家影響。

這部教科書還充斥了各種各樣的扭曲與操弄。

舉例說，該書形容2014年俄羅斯進攻烏克蘭是東部頓巴斯（Donbas）地區的群眾「為保持俄國人身份」而起義，期間得到了俄國「志願者」參與其中。課文並未提及俄羅斯在當時以及此後八年，向頓巴斯地區輸送的軍事硬件與人員。

課本還辯稱，2022年全面入侵烏克蘭的關鍵原因，是烏克蘭可能加入北約組織（NATO）。

課文稱，要是烏克蘭加入了北約，然後「在克里米亞（Crimea）或頓巴斯挑起衝突」，則俄國將被迫對整個北約宣戰。

課文稱：「這很可能會是文明的終結，而這絕不可能被允許成真。」

然而，烏克蘭加入北約，無論在當時還是在今天，都是遙不可及的事。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 新曆史教材覆蓋相當於高三的課程內容。

課本也錯誤宣稱，在2014年俄羅斯吞併克里米亞以前，烏克蘭有計劃將塞瓦斯托波爾（Sevastopol）——俄羅斯黑海艦隊常駐地——變成北約組織基地，又稱基輔試圖獲取核武器。

書中另一項錯誤的斷言是，直到2014年為止，80%烏克蘭人口視俄語為母語。據口碑頗佳的拉祖姆科夫中心（Razumkov Centre）2006年發表的一項民意調查，只有30%烏克蘭居民認為其母語是俄語，52%認為烏克蘭語是其民族語言。

課文提醒學生警惕「製造擺拍短片與假照片假視頻的全球產業」，似乎是回應網上有諸多暗示俄軍部隊涉嫌在烏克蘭犯下暴行的材料。

在有關「特別軍事行動」的章節中，這部教科書稱：「西方社交網絡與媒體對於散步假信息樂此不疲。」

課文嚴厲批評在俄羅斯入侵烏克蘭之初，西方所實施的制裁措施，並將之呈現為「摧毀俄羅斯經濟」的企圖，並錯誤宣稱該等制裁「違反一切西方念茲在茲的國際法慣例」。

與此同時，西方商號在全面入侵開展後不久從俄羅斯撤資，也被呈現為對俄羅斯商人的「絕好機遇」。

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