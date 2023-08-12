倫敦塗鴉牆、成蕾案、賴清德訪美等本周重要新聞故事

11 分钟前

圖像來源，@lei_uk 圖像加註文字， 有人在這些塗鴉上面又加上了自己的觀點。

8月第二周，幾名中國留學生在倫敦把一面塗鴉牆刷成白色，塗上中國「社會主義核心價值觀」紅色標語，引發爭議。

中國國家統計局發佈數據，7月份居民消費價格指數（CPI）同比下降0.3%，為2021年2月以來首次下跌。

澳大利亞籍記者成蕾在中國被關押之後首次公開發言，她已經失去自由接近三年。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

1. 中國留學生倫敦東區塗鴉寫社會主義核心價值觀引爭議

圖像來源，@lei_uk 圖像加註文字， 倫敦東區的一面牆上用白底紅字寫下了在中國司空見慣的24字政府宣傳標語。

在倫敦東區的紅磚巷（Brick Lane），幾名中國留學生因把當地一面塗鴉牆刷成白色，並噴塗上中國的「社會主義核心價值觀」紅色標語而引發爭議。

周日（8月6日），幾名中國留學生在小紅書和Instagram等社交媒體表示，他們在倫敦的一面牆上用紅色顏料寫下了在中國司空見慣的24字政府宣傳標語。

「我們在倫敦刷了一面牆。」一位名為「不跑糯辣」的博主在小紅書上寫道，「充分弘揚社會主義核心價值觀……歡迎大家打卡！」

這一事件迅速在中文社交媒體引發討論和爭議。有網民稱讚「一秒回中國」、「文化輸出」，但亦有不少網民批評「強化中國負面印象」、「文化入侵」。

2. 中國通縮：消費價格指數罕見下跌引發擔憂

圖像來源，Getty Images

中國國家統計局周三（8月9日）發佈數據，7月份居民消費價格指數（CPI）同比下降0.3%，為2021年2月以來首次下跌。

分析稱，這將給正在力爭重振需求的中國政府帶來壓力。

3. 成蕾案：在華被關押三年後首次公開發聲稱「懷念陽光」

圖像來源，Nick Coyle 圖像加註文字， 成蕾自2020年起一直被扣押。

一名將在本周末被中國關押滿三年的澳大利亞籍記者首次公開發言。

成蕾在一封致澳大利亞人民的公開信中說：「我懷念陽光。在牢房裏，陽光透過窗戶照進來，但我一年只有10個小時能站在它底下。」信函經由獲准每月探視她的外交官筆錄。

「我實在難以相信，當我還在澳大利亞居住的時候，總在躲避陽光。」

4. 賴清德訪美：台美斷交40多年來的「過境外交」如何成為「深思熟慮的妥協」

圖像來源，Taiwan President Office 圖像加註文字， 台灣副總統賴清德將在8月12日啟程出訪台灣邦交國巴拉圭，18日返台。

台灣副總統賴清德即將8月12日啟程出訪台灣邦交國巴拉圭，他此行計劃18日返台，期間將先後過境美國紐約、舊金山。

此次賴清德以現任副總統身份出訪巴拉圭，途中也會再次過境美國，加上台灣大選在即，賴清德是代表執政黨的參選者，這次訪問再次讓台灣以「過境外交」維繫對美外交，開拓生存空間的種種挑戰浮上台面。

5. 容海恩現象：國安法下香港議員的「大義滅親」與家庭關係變遷

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 容海恩指若知悉家翁袁弓夷的行蹤「必定毫無疑惑」向警方舉報

最近一個多月，香港社會很關心一位女性公眾人物的家庭婚姻狀況，甚至不時傳出她離婚的假消息。

她並不是娛樂圈明星，而是「愛國者治港」下的兩屆立法會議員、現年42歲的建制派新民黨副主席容海恩。

7月24日清晨，她和丈夫、政治學者袁彌昌仍在睡夢中，十多名警員突擊登門搜查，檢取寓所內的電腦和手機，並帶兩人到警署問話，歷時三小時。

這是因為她身在海外的家翁（公公）、現年74歲的「香港議會」發起人袁弓夷，7月初被香港警方國安處懸紅100萬港元通緝。

6. 高溫與氣候變化：中國行為藝術家用「贖罪券」對抗碳排放

圖像來源，Provided by Nut Brother 圖像加註文字， 堅果兄弟

近幾個月來，熱浪席捲中國從北到南多個省份，許多地方的氣溫甚至超過40度，頻頻有報道傳出中暑致死案例。在這種情況下，中國行為藝術家「堅果兄弟」發起為高碳排放公司「贖罪」的倡議，希望幫助那些必須直面高溫天氣的戶外勞動者防暑降溫。

他把這項倡議發佈在中國社交媒體賬號上，但不到一個星期就被封鎖。

「在中國做項目有一個特點，很多事情要隨機應變，」堅果兄弟接受BBC採訪時說。