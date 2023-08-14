阿富汗塔利班政府如何重新利用公開執行刑罰殺一儆百

努爾·居爾·沙法克（Noor Gul Shafaq）

BBC國際台記者

27 分钟前

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「當塔利班當局在足球場鞭打第一個人時，我的心跳得很快，快得都能聽見。我簡直不敢相信，我是在現實生活中看到這一切，而不是在電影或夢境中。」

這是朱馬·可汗（Jumma Khan）說的話，他是一名21歲的阿富汗人，為安全起見，我們替他起了化名。

2022年12月22日，他目睹塔利班政府將22人帶到中部塔林科特市（Tarinkot）一個足球場，在數千名群眾面前施行鞭刑。這22人有兩人是女性，他們被控違反各種「罪行」。

當局前一天在全城的清真寺和電台廣播中宣佈此事，促請公眾前來觀看這個壯觀場面「以學會教訓」。

在哪公開處罰？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 阿富汗塔利班政權通常在體育場舉行公開執行體罰大會。

公開懲罰一般在大型體育場館內施行。這個傳統始於1990年代，當時塔利班剛在阿富汗掌權。

塔林科特足球場可容納1.8萬名觀眾，但可汗說，當天到場的人更多。

「被告坐在體育館中央的草地上。那是一個陽光明媚的星期四。人們在禱告懺悔，祈求上帝拯救他們，」可汗告訴BBC。

塔利班最高法院在推特證實曾執行鞭刑，並公布受罰者的人數和性別。

塔利班政府發言人扎比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）接受BBC採訪時說：「根據伊斯蘭教法，我們的領導人有義務執行這種懲罰。在《可蘭經》中，阿拉說人們應該公開目睹這些懲罰，從中吸取教訓。根據伊斯蘭教法，我們有義務執行懲罰。」

可汗說，18至37歲的男子全部都挨了25至39鞭。

「他們有的在哭喊，有的在默默忍受鞭打，」可汗說。「我一位親戚因盜竊被打了39鞭，他告訴我，打了20鞭後，他的身體就麻木了，再也感覺不到痛楚。」

但他說，塔利班當天沒有公開毆打兩名婦女。

可汗出生在9·11事件兩年後，該事件導致美國和北約進攻阿富汗，結束了塔利班武裝的第一個執政時期。

他從長輩口中聽說過塔利班士兵在1990年代當眾毆打人丶砍斷人的四肢或處死人。但這是他首次親眼目睹暴力事件。

可汗說，人們很快就想離開足球場。

「他們大多數人都很年輕，就像我一樣。塔利班士兵不准我們離開，但許多人設法爬上了圍牆和欄桿。」

塔利班政府試圖樹立合法統治者的形象，但似乎對這種懲罰可能在國外引起的負面反應感到緊張，最高領袖穆拉·希巴圖拉·阿胡恩扎達（Mullah Hibatullah Akhundzada）禁止任何人記錄或曝光這些事件。

但可汗秘密拍攝了一段影片並傳送給BBC，其他目擊者也將這些影像上載到社交媒體，迅速流傳。

可汗說，當天的所見所聞仍讓他恐懼，他擔心自己遭到同樣懲罰。

「現在，我對自己說的每句話都非常謹慎。我留了鬍子。」他說。

有多少人受罰？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 自2022年11月，阿富汗至少舉行了50場公開處罰大會，包括公開處決。

BBC發現，自2022年11月塔利班政府正式宣佈進行公開懲罰，最高法院開始就此發表聲明以來，至少發生了50起類似事件，涉及346人。

最高法院沒有透露涉案人士的性別，但至少有51起案件被確認為女性，233起案件被確認為男性，另有60起案件尚不確定。

所有人都受到鞭笞，有些人被判處監禁。

有兩名男子被執行死刑，一人在阿富汗西南部的法拉省（Farah），另一人在東部的拉格曼省（Laghman）。

11月13日，塔利班最高領導人下令其司法機構「認真」監督身負多項控罪人士的案件，並對他們「執行法律」，此後，公開懲罰的頻率增加了。

什麼「罪行」要受罰？

塔利班政府稱，他們是根據阿富汗的伊斯蘭司法制度——一種對伊斯蘭教法的極端解釋——來執行此類懲罰。

應受罰罪行共有19類，包括盜竊、謀殺、通姦、男性之間的性關係、「非法性關係」、貪腐、離家出走、謀殺和不道德。

但這些罪行的定義並不清晰，有些似乎可以有多種解釋。

許多人因盜竊受罰，通常是鞭笞39下，有些人會被額外判囚3個月到一年。

被塔利班政府歸類為「Zina」（婚外性行為）、「非法性關係」或「不道德關係」的性罪行也是常見的受罰原因。

人權倡議者和國際社會特別關注的，是7例離家出走事件，這些懲罰很可能是針對遭受家庭暴力或強迫婚姻、未成年婚姻的弱勢婦女。

最高法院的聲明中還六次提到「Liwatat」，根據阿富汗伊斯蘭教法，這是男性之間性交的罪行。

哪些省份的懲罰最多？

BBC發現，在阿富汗34個省份中，有21個省曾執行公開懲罰，部分省份較其他省份施行得更多。

阿富汗東部的拉格曼（Laghman）省最多，有7次，其次是帕克蒂亞（Paktia）、古爾（Ghor）、帕爾萬（Parwan）和坎大哈（Kandahar）。

就受罰人數而言，赫爾曼德省（Helmand）最多，有48人，巴達赫尚省（Badakhshan）有32人，帕爾萬省（Parwan）有31人，古爾省（Ghor）和朱茲詹省（Jawzjan）有24人，坎大哈省（Kandahar）和羅茲甘省（Rozgan）有22人，首都喀布爾則有21人。

這些數字只包括塔利班最高法院在官方聲明公布的資料，可能還有其他不在記錄上。

聯合國、不同人權組織和世界多國均呼籲塔利班停止此等做法，但沒跡象顯示塔利班有意改變政策。

在官方聲明中，他們繼續說公開懲罰是對其他人的「教訓」，並稱這可以防止罪案。

朱瑪·可汗等目擊者說，目睹這種恐怖場面令他們精神創傷。可汗說，那些受罰者受盡凌辱，無法離開家門。

對此，塔利班發言人扎比胡拉·穆賈希德告訴BBC：「真主會看顧人民的精神健康。我們不能違背伊斯蘭教法。」